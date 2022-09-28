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Hadise ile Mehmet Dinçerler'in evliliğinde sona gelindi... Bugün imzalar atılacak

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#Hadise#Mehmet Dinçerler#Mehmet Üstündağ
Hadise ile Mehmet Dinçerlerin evliliğinde sona gelindi... Bugün imzalar atılacak
Mehmet Üstündağ
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2022 07:35

30 Nisan’da Çırağan Sarayı’nda yapılan küçük bir nikâh töreniyle dünyaevine giren Hadise ve Mehmet Dinçerler, bugün boşanmak için son adımı atıyor. Bugün protokol imzalayacak olan çift, birbirlerinden hiçbir talepte bulunmayarak, beş aylık evliliklerini resmen bitiriyor.

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Çok konuşulan bir yıllık ilişkilerini nisan sonunda resmiyete dönüştüren çiftin yüzü nikâhtan beri gülmemişti. Hadise’nin eski ilişkisinin her daim gündeme gelmesi, Mehmet Dinçerler’in aile şirketlerinin borçları derken sorunlardan kafalarını kaldıramayan ikili, sonunda ayrı yollara gitmeye karar verdi.

Hadise ile Mehmet Dinçerlerin evliliğinde sona gelindi... Bugün imzalar atılacak


Bugün boşanma protokolüne imza atacak olan çift, adliyenin boşluğuna göre ya cuma günü ya da pazartesi günü hakim karşısına çıkarak boşanacak. Yani Çırağan Sarayı’nda başlayan aşk, Beykoz Adliyesi’nde son bulacak...

Hadise ile Mehmet Dinçerlerin evliliğinde sona gelindi... Bugün imzalar atılacak

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TAKILAR HADİSE’DE KALIYOR

Bu arada herkesin çok merak ettiği o detaya da açıklık getireyim. Biliyorsunuz, Mehmet Dinçerler, boşanma kararı aldıktan sonra Hadise’den düğünde takılan takıları ve 3 milyon liralık tektaşı geri istemişti.

Hadise ile Mehmet Dinçerlerin evliliğinde sona gelindi... Bugün imzalar atılacak

Büyük tepki çeken bu olay sonrası Hadise, bir konserinde “Prensesler gibiyim baba evinde, özgürlüğüme gölgeyi hakaret sayarım” sözlerini söyledikten sonra parmağındaki yüzüğü çıkartıp fırlatarak, Dinçerler’e mesaj göndermişti. Bu olay sonrası Mehmet Dinçerler’in isteğinden vazgeçip, takıları ve yüzüğü Hadise’ye bırakma kararı aldığını öğrendim. Dinçerler’e de bu yakışırdı zaten. Neden baştan böyle bir şey yaptı, anlamak zor!

Aşka devam

Hadise ile Mehmet Dinçerlerin evliliğinde sona gelindi... Bugün imzalar atılacak

Okan Bayülgen’in eski eşi Şirin Ediger, bir yıldır şef Eren Kesimer’le birlikte. Aşklarını gözlerden uzak yaşayan çift, önceki gün bir istisna yaptı ve fotoğraf paylaştı. Birlikte bir düğüne giden çifte Ediger’in kızı İstanbul Bayülgen de eşlik etti. Ediger sevgilisiyle baş başa bir fotoğrafını paylaşırken, Kesimer ise İstanbul’un olduğu kareyi takipçileriyle paylaştı.

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Yeni yaşa sürpriz kutlama

Hadise ile Mehmet Dinçerlerin evliliğinde sona gelindi... Bugün imzalar atılacak

Abdi İbrahim İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, yeni yaşını holdingin Maslak’taki genel merkezinde yapılan sürpriz organizasyonla kutladı. Oğlu İbrahim Barut’un organize ettiği kutlamayla çalışanlarının sürpriz yaptığı Nezih Barut, alkışlar eşliğinde şık pastasının mumlarını üfledi. Ben de Nezih Bey’e nice mutlu yıllar diliyorum.

Serdar Gülgün imzası

Hadise ile Mehmet Dinçerlerin evliliğinde sona gelindi... Bugün imzalar atılacak

İstanbul’un incisi Çırağan Palace Kempinski Hotel’de yoğun geçen yaz sezonunun ardından odalar teker teker yenileniyor. Misafirlerinin konforlarını etkilemeyen bu renovasyon için otel, Osmanlı uzmanı tasarımcı-dekoratör Serdar Gülgün ile birlikte çalışıyor. Gülgün’ün ustalığı ve ince zevki tartışılmaz, keza Çırağan Sarayı’nın görkemi de... Görmek için sabırsızlanıyorum...

Anlamlı sergi

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Hadise ile Mehmet Dinçerlerin evliliğinde sona gelindi... Bugün imzalar atılacak

Ressam Devabil Kara’nın cam altı sergisi “Ters-Yüz”, Eskişehir’de sanatseverlerle buluştu. Eskişehir Kent Müzeleri Kompleksi Sergi Salonu’nda açılan sergi, 7 Ekim’e kadar gezilebilir. Sergiden elde edilen gelir, maddi olanakları kısıtlı olan başarılı Eskişehir Anadolu Lisesi öğrencilerine eğitim bursu olarak aktarılacak.

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#Hadise#Mehmet Dinçerler#Mehmet Üstündağ

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