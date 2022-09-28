Bensu Soral'ın adını kullanıp para istediler

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Sabah erken saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek savcılığa ifade veren ünlü oyuncu, “2018 yılında kullanmış olduğum hattın yeni kullanıcısı benim adımı kullanarak yakın çevremden para istemiş. Arkadaşlarımın uyarısıyla bu dolandırıcılık girişimini fark ettim. Bu konu üzerine dün sosyal medya hesabımdan da yaptığım açıklama sonrası bugün adliyeye gelip bu kişiden şikâyetçi oldum. Cezalandırılmasını istiyorum” dedi.

Ünlü oyuncunun şikâyetinin ardından savcılık soruşturma başlattı.