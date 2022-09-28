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Bensu Soral'ın adını kullanıp para istediler

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#Bensu Soral#Çağlayan#Gazetehaberleri
Bensu Soralın adını kullanıp para istediler
Özge Eğrikar
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2022 07:35

Oyuncu Bensu Soral 4 yıl önce iptal ettirdiği telefon numarasını satın alan kişinin adını kullanarak insanlardan para topladığı iddiasıyla savcılığa başvurdu.

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Sabah erken saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek savcılığa ifade veren ünlü oyuncu, “2018 yılında kullanmış olduğum hattın yeni kullanıcısı benim adımı kullanarak yakın çevremden para istemiş. Arkadaşlarımın uyarısıyla bu dolandırıcılık girişimini fark ettim. Bu konu üzerine dün sosyal medya hesabımdan da yaptığım açıklama sonrası bugün adliyeye gelip bu kişiden şikâyetçi oldum. Cezalandırılmasını istiyorum” dedi.

Ünlü oyuncunun şikâyetinin ardından savcılık soruşturma başlattı.

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