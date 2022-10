Billur Kalkavan 59 yaşında hayatını kaybetti... Hamdi Alkan acı haberi böyle duyurdu...

Haberin Devamı

Hamdi Alkan, geçtiğimiz mayıs ayında yakın dostlarından Billur Kalkavan'ı Bodrum'daki evinde ziyaret etmiş, ünlü oyuncunun bir süredir kanser ile mücadele ettiği ortaya çıkmıştı.

Ara ara sosyal medya hesabından takipçilerini bilgilendiren Billur Kalkavan'dan acı haber geldi.

Ünlü oyuncu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Acı haberi duyuran Hamdi Alkan: "Maalesef kaybettik. Daha fazla direnemedi. Çok üzgünüm. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızdı" dedi.

Billur Kalkavan 59 yaşındaydı...

DOSTLARI YASTA

Billur Kalkavan'ın ani vefatı sanatçı dostlarını yasa boğdu. Ünlü isimler duygularını sosyal medyada dile getirdi.

DOĞA RUTKAY

Elveda Billur! Mekanın cennet olsun.

YONCA EVCİMİK

Canım Billur... Benim çocukluk, hovardalık arkadaşım... Yüzü gibi kalbi de güzel merhametli, güçlü, karakterli arkadaşım... Mekanın cennet açık olsun.

Ölüm bir an…

Gelme olasılığı her an…

Tam da bu yüzden

Şimdi söyle…

Şimdi sev

Şimdi dök

Şimdi yap

Şimdi yaşa…

Herşeyin sonu

Her an gelebilecekken.

Yarına güvenme…

EBRU DESTAN

Her zaman gülen yüzüyle, dobralığıyla, şahsına münhasır, güçlü arkadaşım. Gittiğin yerde nurlar içinde ol… Güzel ve iyiler erken veda ediyordu hayata, yine değişmedi… Aşırı üzgünüm…

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN

Ahhhhhh Billur…. Ahhhhhh… Yattığın yer incitmesin… Ben Billur Hanım dediğim zaman, bana çok kızardı… Billur de bana derdi… Nurlarda uyu Billur …

HATİCE

Her haliyle güzel kadın. Çok üzüldüm çok... Mekanın cennet olsun… Sürekli konuşuyorduk, 'daha iyi olacağım' diyordu ama veda etti biz sevenlerine… Huzur içinde yat...

NURSEL KÖSE

Büyük bir kayıp daha Billur Kalkavan; ailesi ve sevenlerinin başı sağ olsun.

Hamdi Alkan

Billur Kalkavan aramızdan ayrıldı. Işıklar içinde huzurla uyu Billurum.

AYŞE ÖZYILMAZEL

Kendi gibi olmayı seçmiş, cesur, farklı, dobra, hayvansever, kural dışı, kalp sesine dikkat kesilmiş güzel ruh hoş çakal.

HİLAL ÖZDEMİR

Mekanı cennet olsun çok üzgünüm... "Yalan Dünya" bir varsın bir yoksun.

Ünlü oyuncu Billur Kalkavan eylül ayında takipçilerine sağlık durumu hakkında bilgi vermişti.

'KORONAYA MÜTEŞEKKİRİM'

Billur Kalkavan, hastalığının gördüğü koronavirüs tedavisi sonrası teşhis edildiğini söylemişti:

“Ocak ayında COVID olmuştum. Ayakta atlattım. Ama sonrasında nefesimde bir sıkıntı oldu. Nefes alırken içim sıkışıyordu. Oysa ben sigara bile içmem. Hatta nezle dahi olmazdım. ‘COVID hasar bırakıyor’ diyorlardı, ben de öyle sandım. Doktora gittim ve bir Film çekildi. Süreç öyle başladı. Ameliyat yerine kemoterapiyi uygun gördüler. Şimdi üçüncü kemoterapiyi alacağım. Tedavi sürecim çok iyi gidiyor. Bir anlamda koronaya müteşekkirim, hastalanmasam belki de kanseri çok daha geç fark edecektik.Ama bu benim için yeniden doğuş. Yeni bir başlangıç. Kendimi doktorlarıma emanet ettim. İnsanlara da tavsiyem, internete girip bakmasınlar, hekimlere güvensinler.”

'ZENGİN ÇOCUĞU OLMAK ZOR BİR ŞEY'

Liseyi Amerika'da tamamladı. UCLA Üniversitesi'nden psikoloji dersleri aldı. Sinemadaki ilk rolünde, 1969 tarihli "Ayrı Dünyalar adlı" filmde, Erol Taş'ın canlandırdığı kötü adam tarafından fidye için kaçırılan bir çocuğu canlandırdı. Armatör bir babanın kızı olarak dünyaya gelen Billur Kalkavan, çocukluk yıllarını ve ailesini konuk olduğu programda anlatmıştı:

“Benim babam sofra kurallarına inanılmaz önem veren bir adamdı. Hayatımda bu kadar sofraya dikkat eden bir adam görmedim. Mesela ‘baba ben sınıfta kaldım’ desem ‘seneye geçersin’ derdi. Ama kolunu sofraya koyduğum zaman kızardı. Sofraya oturmadan önce traş olup gelirdi. Ev için dikilmiş özel kıyafetlerini giyerdi.”

“Bu kadar sert kuralları başka hiçbir arkadaşımın evinde görmedim. İyi ki de yapmış! Çünkü ben hayatta öğrendiğim birçok şeyi o sofrada öğrenmişim şimdi anlıyorum, muhabbet ederdik çünkü… “

“Oxford Felsefe mezunuydu. Babam konuşmasın da kim konuşsun? Ben sanattan, edebiyata birçok şeyi babamdan öğrendim. Ayaklı kütüphane gibiydi…”

SINIFTA KALDIM BABAM BİR ŞEY DEMEDİ!

“Liseye giderken kaldım, babam bir şey demedi. Amerika’ya gittim orada bitirdim. Çünkü sevmiyordum okula gitmeyi. Ben hiçbir zaman okula gitmeyi sevmedim. Evde o kadar çok şey öğretiliyordu ki bir de okula gidip bir şeyler öğrenmekten sıkılıyordum.”

“Okul hayatım boyunca çok tacize uğradım. Fiziksel, sözsel her türlü tacize uğradım. Çünkü 3 bin kişiydi Maarif Koleji (Kadıköy Anadolu Lisesi) o zaman bir tek ben sarışındım. Sınıfa doluşuyorlardı beni görebilmek için teneffüslerde dışarı çıkamıyordum, korkuyordum. “

ASIL ARMATÖR DEDEMDİR

“Bizim ailenin zenginliği dedemden gelir. Babama ‘armatör’ diyorlar ama asıl armatör dedemdir. Dedem 1990’de gelmiş İstanbul’a Fatih’e yerleşmiş sonra Beylerbeyi’ndeki o yalıyı almış. Hatta babam derdi ki ’16 bin liraya almış’ şimdi herhalde yüzlerce milyon dolar ediyor. Ailede okuyan tek adam babam… “

“Babam, dedemden kalan parayla hayatını sürdürdü. Çok para çaldırdı, kaptırdı! Bir sürü şirketi vardı hep başkalarına devretti. Vergi rekortmenleri listesinde olan bir adamdı babam. Tabii hazıra dağ dayanmıyor…”

“Kendi gibi arkadaşları vardı, hayatı seven adamlardı. Zengin çocuğu olmak zor bir şey, hırs olmuyor insanda. Bende de hırs yoktur, ‘olmuyorsa olmaz’ işim olursa yaparım olmazsa da umursamam. “

“Ben de hayatı yaşamayı seviyorum. Görüntü olarak anneme, karakter olarak babama benziyorum. Tek farkım sorumlu biriyim… “

“Babamın iflas ettiği zamanı ben bilmiyorum onu annem bilir. Büyük bir zenginin parasız kalması bir fakirin yaşamı gibi değil. ‘Ihlamurlar Altında’ dizisinde bizim aile iflas ediyordu beni Gaziosmanpaşa’da bir gecekonduya koydular. Dedim ki ‘olmaz, mantık dışı’ tamam halk seviyor öyle ajitasyonu ama zenginin iflasını ben çok iyi biliyorum büyük bir yalından küçük bir yalıya taşınırsın. Zengin adam gidip iflas edince Gaziosmanpaşa’da yaşamıyor. Küçümsediğim için söylemiyorum kimse yanlış anlamasın ama öyle değil o işler. Daha küçültürsün hayatını… O dönem sözümü geçirememiştim ama Gaziosmanpaşa’da da güzel zaman geçirmiştim. Benim hayattaki ana amacım keyif almaktır. Ben her zaman özgürlüğü seçtim, evime haciz de geldi borçlandım da…. Bir sürü hayalim var birçok şey yapak istiyorum. “

“Ev temizlemeye bayılıyorum. Ayda bir temizlik için birisi gelir onun dışında temizliğimi kendim yapıyorum.Sekiz kedimiz var onların yemekleriyle başlıyorum, evi sil, süpür, Yemek yap bu şekilde geçiyor zaman…”