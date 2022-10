Billur Kalkavan'ın dostları yasta: Çocukluğundan beri tanıdığım, güzeller güzeli...

Haberin Devamı

DOSTLARI YASTA

Billur Kalkavan'ın ani vefatı sanatçı dostlarını yasa boğdu. Ünlü isimler duygularını sosyal medyada dile getirdi.

HÜLYA KOÇYİĞİT

Çok erken, çok üzücü. Çocukluğundan beri tanıdığım, güzeller güzeli Billurcum zamansız gidişine çok çok üzgünüm. O güzel yüreğin, müthiş enerjin ve dobralığınla anılarımızda yaşamaya devam edeceksin. Sevenlerinin ve yakınlarının başı sağ olsun. Nurlar içinde uyuman dileğiyle.

Bir ihtimaldi iyileşmen.

Sen her ne kadar bu melun hastalık karşısında dik dursan da gönderilerinden belliydi gittikçe irtifa kaybediyor oluşun.

Ama ümit işte…

Biz seni sevenler hep umduk. Söylediğin ve inandığın gibi yenebileceğine çok inandık.

Senin gibi hayatında çok yönlü olup, kendini hep geliştiren çalışkan bir ruhun gün be gün sağlıkça azalıyor olması çok acıydı.

Tutunmaya çalıştın ama kayıp gittin kendi ellerinden.

Neydi hayatının teessürü bilinmez.

Çok üzgünüm çok.

Güzeller güzeli, dik duruşlu, iradeli, sözünü sakınmayan canım kadın, gittiğin yerde mutlu ol. Ruhun sevinçle dolsun.

Mekânın cennet, Allah’ın rahmeti üzerine olsun.

Ailene, hayat arkadaşın canın Buğra Bahadırlı’ya sabırlar diliyorum.

Bugün çok kayıplı, kara bir gün.

Bartın’da göçük altında kalarak hayatını kaybeden canların da ruhları şifa bulsun. Yaralı kardeşlerimiz tez iyileşsin. Geride kalanlara Allah sabır ihsan eylesin.

Ve tüm kalplerimizle yakardığımız gibi, bu son olsun!

TUĞBA ÖZAY

Bu fotoğraftaki gibi flulaşıyor her şey... Sevgili Billur Kalkavan’ı , 'Bili'mizi kaybettik… Hayat dolu bir insandı. 10 sene önce bugünlerde Kenya’daydık. Bu fotoğraf da o günlerden anı kaldı. Hoş çakal Bili’m... Dünya sen gibi sevgi dolu bir insanı kaybetti… Anıların ışık olsun , mekanın cennet olsun.



DOĞA RUTKAY

Elveda Billur! Mekanın cennet olsun.

YONCA EVCİMİK

Canım Billur... Benim çocukluk, hovardalık arkadaşım... Yüzü gibi kalbi de güzel merhametli, güçlü, karakterli arkadaşım... Mekanın cennet açık olsun.

Ölüm bir an…

Gelme olasılığı her an…

Tam da bu yüzden

Şimdi söyle…

Şimdi sev

Şimdi dök

Şimdi yap

Şimdi yaşa…

Herşeyin sonu

Her an gelebilecekken.

Yarına güvenme…

ÖZLEM KAYMAZ

Acı tarifsiz… Güzel yüzlüm, açık sözlüm , dost kelimesine anlam katan yüreği kocaman şahane kadın. Biriken tüm anılara, kattıklarına, ilham verdiklerine, açtığın gözlere şükürler olsun. Yazarken bile kahkahaların çınlıyor kulağımda… Güzel arkadaş hoşçakal ❣️🙏🏻 Tüm sevenlerine Başımız sağolsun.

UĞRKAN EREZ

Canım arkadaşım nurlarda uyu... Çok üzgünüm Billur’um çok... Konuşmuştuk, 'bak ben atlattım, sen de atlatacaksın' demiştim ama olmadı ya... Arkadaşım olmadı…

EBRU DESTAN

Her zaman gülen yüzüyle, dobralığıyla, şahsına münhasır, güçlü arkadaşım. Gittiğin yerde nurlar içinde ol… Güzel ve iyiler erken veda ediyordu hayata, yine değişmedi… Aşırı üzgünüm…

SEREN FOSFOROĞLU

Canım arkadaşım, eşimin Billy’si, Nil’in Billur’u, komşum, arkadaşım, kedilerin annesi… Bahçede kedilere Cengoo, Tatlıış diye seslenişin kulaklarımda! Çok üzgünüm…

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN

Ahhhhhh Billur…. Ahhhhhh… Yattığın yer incitmesin… Ben Billur Hanım dediğim zaman, bana çok kızardı… Billur de bana derdi… Nurlarda uyu Billur …

HATİCE

Her haliyle güzel kadın. Çok üzüldüm çok... Mekanın cennet olsun… Sürekli konuşuyorduk, 'daha iyi olacağım' diyordu ama veda etti biz sevenlerine… Huzur içinde yat...

NURSEL KÖSE

Büyük bir kayıp daha Billur Kalkavan; ailesi ve sevenlerinin başı sağ olsun.

HAMDİ ALKAN

Billur Kalkavan aramızdan ayrıldı. Işıklar içinde huzurla uyu Billurum.

AYŞE ÖZYILMAZEL

Kendi gibi olmayı seçmiş, cesur, farklı, dobra, hayvansever, kural dışı, kalp sesine dikkat kesilmiş güzel ruh hoş çakal.

HİLAL ÖZDEMİR

Mekanı cennet olsun çok üzgünüm... "Yalan Dünya" bir varsın bir yoksun.

GÜLENAY ALKAN

Ah be Billur’um... Her şeyinle sen bu dünyaya gelmiş çok güzel ve özel bir kadındın. Çok üzgünüm.