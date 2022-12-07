Bebeğin adı belli oldu... 'Annesi rüyasında görmüş'

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Ağustos ayında İranlı Arezoo Gharlar ile nikah masasına oturan Nihat Doğan baba olmaya hazırlanıyor. Doğan, doğumuna günler kalan oğlunun adını açıkladı.

Kendi aşiretinden esinlendiğini söyleyen Nihat Doğan, bebeğin adını 'Batıgan' koyacağını söyledi.

Doğan, eşinin gördüğü rüya sonrası oğullarına ikinci bir isim koymaya karar verdiklerini söyledi ve ekledi: Oğlumuzun adı 'Amin Batıgan' olacak.

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KLASİK DE VAR, SIRADIŞI DA...

Bazı ünlüler çocukları için klasik isimleri uygun görse de bazılarının tercihleri sıradışı oluyor. İşte magazin dünyasının en çok konuşulan bebekleri ve isimleri...

'SONUNDA SÜSLEYEBİLECEĞİMİZ BİR BEBEK'

Hazal Kaya, kızının adını katıldığı lansmanda açıkladı.

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Kaya “İlk zamanlar tansiyon problemi yaşadım ama şu an her şey yolunda. Eşim Ali (Atay) hamilelik süreçlerimde çok zorlanmadı ama Leyla doğduktan sonra Fikret Ali ile ilgilenecek mecburen, öyle konuştuk. Kız annesi olmak enteresan geliyor. Çevrem heyecanlı. ‘Sonunda süsleyebileceğimiz bir bebek geliyor’ diyorlar. Çocuğu neye çevirecekler, merak ediyorum. Doğum Türkiye’de. İkinci ismini açıklayayım; Süreyya olacak. Biz eski isimleri seviyoruz; Süreyya geliyor.” dedi.

DEMET'İN KIZI MAVİ

Oyuncu Demet Evgar 17 Mart'ta işletmeci Levent Babataş ile aile arasında yapılan nikah töreniyle evlenmişti. Hamilelik nedeniyle nikahı erkene çeken çiftin kız bebekleri oldu.

Demet Evgar ile Levent Babataş kızlarına 'Mavi' adını verdi.

KURT EFE GELDİ

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ geçtiğimiz aylarda baba oldu. Tatlıtuğ'un stil danışmanı eşi Başak Dizer bir erkek bebek dünyaya getirdi. Ünlü çift oğullarına 'Kurt Efe' adını verdi.

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İLK KIZ LALİN İKİNCİ LEYLA

Sinem Kobal, ilk bebeğine 'Lalin' adını verdi. Lalin, eski dilde 'yakut kırmızısı' anlamında. Sinem Kobal, ikinci bebeğine ise 'Leyla' ismini verdi.

KARAN BEBEK

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in oğullarının adı 'Kahraman ve yürekli' anlamına gelen Karan.

ALİ-HAN-LEYLA

Bergüzar Korel'in Ali, Han ve Leyla isminde üç çocuğu var.

İKİ KIZ ANNESİ

İki çocuk annesi Seda Bakan, kızlarına Leyla ve Eda adını verdi.

SES ABLA OLDU

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Ümit Erdim ve eşi Seda Erdim ilk çocuklarına 'Ses' adını vermişti. Ünlü çift ikinci bebeklerine ise Ela adını verdi.

İSMAİL'İN YEMİN'İ

İsmail Hacıoğlu'nun Duygu Kumarki ile evliliğinden dünyaya gelen kızı da sıra dışı bir isme sahip. Minik kızın adı: Yemin!

KLASİKTEN VAZGEÇMEDİ

Esra Erol ve eşi Ali Özbir oğulları için klasik bir isim seçti. Çift ilk çocuklarına İdris Ali, ikinci çocuklarına ise Ömer adını verdi.

KÖTÜLÜKLERDEN UZAK: KAYLA

Irmak Ünal Emre Karabacak ile evliliğinden doğan kızına 'saf, kötülükten uzak' anlamlarına gelen Kayla adını verdi. Oğlu için ise Vadi ismini tercih etti.

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'KORUYUCU MELEK'

Işın Karaca, Sedat Doğan ile evliliğinden doğan kızına Sacha Mia adını verdi. Sacha 'koruyucu melek' Mia ise 'parıldayan ışık' anlamlarına geliyor.

İSMİ MESLEĞİNDEN

Müzisyen Ozan Doğulu'nun 3 kızı var... Lila, Arya ve Elya...





İSTANBUL!

Okan Bayülgen, Şirin Ediger'den olan kızına İstanbul adını verdi.

CENNET BAHÇESİ: ADEN

Burak Kut, minik kızına Aden Bucan ismini verdi. Aden, cennet bahçesi anlamına geliyor.

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