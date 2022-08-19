İranlı hayranı ile sürpriz bir şekilde evlenmişti... Düğün sonrası anne ziyareti

Haberin Devamı

Nihat Doğan geçtiğimiz hafta İranlı hayranı Arzu Doğan ile nikah masasına oturmuştu. Eşi 3 aylık hamile olan ve baba olmaya hazırlanan Nihat Doğan, annesi Fatma Doğan'ı evinde ziyaret etti.

Doğan, annesi ile karşılıklı çay içerken çekilen pozunu Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

Gözden Kaçmasın Gelin ve kaynanadan ilk fotoğraf Haberi görüntüle

ÜNLÜLERİN EV HALLERİ

Televizyonda, podyumda veya sahnede gördüğümüz ünlü isimler yeri geldiğinde ellerine eldivenlerini takıp toz bezini alıp temizliğe başlıyor. Ya da mutfağa girip yemek yapıyor... İşte ünlülerin ev halleri...Kaynak Fotoğraflar: İnstagram

PİZZA YAPTI

Yasemin Özilhan, evinde dostlarını ağırladı.

Haberin Devamı

Misafirleri için mutfağa giren Özilhan, kendi elleriyle pizza yaptı.Özilhan o anları sosyal medyada yayınlayarak takipçileriyle de paylaştı.

ONA MERCİMEK KÖFTESİ YAPTIRAN HAYAT...

2011 yılında basketbolcu Burak Gacemer ile nikah masasına oturan Larissa Gacemer, mutfağa girdi mercimek köftesi yaptı.

Burak Gacemer, eşinin mutfak hallerini sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı. Gacemer'in bir arkadaşı paylaşımlara "Bu kıza bunu yaptıran hayat bize neler yaptırmaz? Brezilya'dan gel, mercimek köftesi yap... Adalet mi bu?" sözleriyle karşılık verdi.

HANDE MUTFAKTA

Instagram'ın en çok takip edilen isimleri arasında olan oyuncu Hande Erçel, mutrafağa girdi.

Düzgün fizilği ile dikkat çeken Erçel, kendine ara öğün hazırladığı o anları sosyal medya hesabında paylaştı.

Haberin Devamı

ÇITAYI YÜKSELTTİ

Emre Karayel, çıtayı iyice yukarı taşıdı. Daha önce puding ve biber dolması yapan ünlü oyuncu, bu kez islim kebabı pişirdi.

Fotoğraflarını Instagram’da paylaşan Karayel, kendisi için de şu etiketi kullandı: “Adana menşeli İtalyan aşçı.”

AJDA PEKKAN MUTFAKTA



Ajda Pekkan, mutfağa girdi. Kek yapan Süperstar o anları sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

Pekkan "bize en iyi gelecek olan şey birbirimize olan sevgimiz. Onu hiç ihmal etmeyelim. Sizleri kocaman yüreğimle çok seviyorum" dedi.

EVDE EKMEK YAPTI



Ünlü türkücü Berdar Mardini, kendini mutfağa atıp hünerlerini sergiledi.

Haberin Devamı

Evde ekmek yapan Berdan Mardini, hamur yoğururken çekilen videosunu sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı. Ünlü türkücü, zaman zaman tüyo vermeyi de ihmal etmedi.

TEMİZLİK BÖYLE YAPILIR

Tülin Şahin, evde temizlik yaparken çekilen fotoğraflarını Instagram'da paylaştı.

Yerleri paspaslayan Şahin, fotoğrafların altına "Temizlik böyle yapılır... Çok severim temizlik yapmayı ve iddialıyım da hiç mütevazı olamayacağım " notunu düştü.

DERYA ŞENSOY



Derya Şensoy bu kareyi Instagram hesabından paylaştı.

Haberin Devamı

Şensoy bu karenin altına "Tatildeyim yanlış anlama. annneeeee beni çalıştırıyolar burda" notunu düştü.