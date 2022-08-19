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İranlı hayranı ile sürpriz bir şekilde evlenmişti... Düğün sonrası anne ziyareti

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#Ünlülerin Ev Halleri#Nihat Doğan#Hande Erçel
İranlı hayranı ile sürpriz bir şekilde evlenmişti... Düğün sonrası anne ziyareti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2022 12:05

Geçtiğimiz hafta evlenen ünlü şarkıcı, anne evini ziyaret etti.

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Nihat Doğan geçtiğimiz hafta İranlı hayranı Arzu Doğan ile nikah masasına oturmuştu. Eşi 3 aylık hamile olan ve baba olmaya hazırlanan Nihat Doğan, annesi Fatma Doğan'ı evinde ziyaret etti.  

Doğan, annesi ile karşılıklı çay içerken çekilen pozunu Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. 

İranlı hayranı ile sürpriz bir şekilde evlenmişti... Düğün sonrası anne ziyareti

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ÜNLÜLERİN EV HALLERİ

Televizyonda, podyumda veya sahnede gördüğümüz ünlü isimler yeri geldiğinde ellerine eldivenlerini takıp toz bezini alıp temizliğe başlıyor. Ya da mutfağa girip yemek yapıyor... İşte ünlülerin ev halleri...Kaynak Fotoğraflar: İnstagram

PİZZA YAPTI

Yasemin Özilhan, evinde dostlarını ağırladı.

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İranlı hayranı ile sürpriz bir şekilde evlenmişti... Düğün sonrası anne ziyareti

Misafirleri için mutfağa giren Özilhan, kendi elleriyle pizza yaptı.Özilhan o anları sosyal medyada yayınlayarak takipçileriyle de paylaştı.

ONA MERCİMEK KÖFTESİ YAPTIRAN HAYAT...

2011 yılında basketbolcu Burak Gacemer ile nikah masasına oturan Larissa Gacemer, mutfağa girdi mercimek köftesi yaptı.

İranlı hayranı ile sürpriz bir şekilde evlenmişti... Düğün sonrası anne ziyareti


Burak Gacemer, eşinin mutfak hallerini sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı. Gacemer'in bir arkadaşı paylaşımlara "Bu kıza bunu yaptıran hayat bize neler yaptırmaz? Brezilya'dan gel, mercimek köftesi yap... Adalet mi bu?" sözleriyle karşılık verdi.

HANDE MUTFAKTA

Instagram'ın en çok takip edilen isimleri arasında olan oyuncu Hande Erçel, mutrafağa girdi.

İranlı hayranı ile sürpriz bir şekilde evlenmişti... Düğün sonrası anne ziyareti

Düzgün fizilği ile dikkat çeken Erçel, kendine ara öğün hazırladığı o anları sosyal medya hesabında paylaştı.

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ÇITAYI YÜKSELTTİ

Emre Karayel, çıtayı iyice yukarı taşıdı. Daha önce puding ve biber dolması yapan ünlü oyuncu, bu kez islim kebabı pişirdi.

İranlı hayranı ile sürpriz bir şekilde evlenmişti... Düğün sonrası anne ziyareti

Fotoğraflarını Instagram’da paylaşan Karayel, kendisi için de şu etiketi kullandı: “Adana menşeli İtalyan aşçı.”

AJDA PEKKAN MUTFAKTA

Ajda Pekkan, mutfağa girdi. Kek yapan Süperstar o anları sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

İranlı hayranı ile sürpriz bir şekilde evlenmişti... Düğün sonrası anne ziyareti

Pekkan "bize en iyi gelecek olan şey birbirimize olan sevgimiz. Onu hiç ihmal etmeyelim. Sizleri kocaman yüreğimle çok seviyorum" dedi.

EVDE EKMEK YAPTI

Ünlü türkücü Berdar Mardini, kendini mutfağa atıp hünerlerini sergiledi.

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İranlı hayranı ile sürpriz bir şekilde evlenmişti... Düğün sonrası anne ziyareti


Evde ekmek yapan Berdan Mardini, hamur yoğururken çekilen videosunu sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı. Ünlü türkücü, zaman zaman tüyo vermeyi de ihmal etmedi.

TEMİZLİK BÖYLE YAPILIR

Tülin Şahin, evde temizlik yaparken çekilen fotoğraflarını Instagram'da paylaştı.

İranlı hayranı ile sürpriz bir şekilde evlenmişti... Düğün sonrası anne ziyareti

Yerleri paspaslayan Şahin, fotoğrafların altına "Temizlik böyle yapılır... Çok severim temizlik yapmayı ve iddialıyım da hiç mütevazı olamayacağım " notunu düştü.

DERYA ŞENSOY

Derya Şensoy bu kareyi Instagram hesabından paylaştı.

İranlı hayranı ile sürpriz bir şekilde evlenmişti... Düğün sonrası anne ziyareti

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Şensoy bu karenin altına "Tatildeyim yanlış anlama. annneeeee beni çalıştırıyolar burda" notunu düştü.

 

 

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#Ünlülerin Ev Halleri#Nihat Doğan#Hande Erçel

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