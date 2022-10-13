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Aylin Coşkun: Tüp bebek tedavim devam ediyor

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#Aylin Coşkun#Şevval Şahin#Aytaç Şaşmaz
Aylin Coşkun: Tüp bebek tedavim devam ediyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2022 07:40

Uzun süren birlikteliğin ardından nikah masasına oturan ünlü şarkıcıdan bebek açıklaması...

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Tüp bebek tedavim devam ediyor

Şarkıcı Aylin Çoşkun ve eşi Volkan Aslan önceki gün Nişantaşı City’s çıkışında görüntülendi. Çoşkun, “Tüp bebek tedavimden dolayı sahnelerden uzak kaldım. Tedavim devam ediyor şu an. İnşallah bitecek az kaldı” dedi. Şarkıcı, yeni şarkılar yapmak istediğini de söyledi: “Ersay Üner’den şarkı bekliyorum. Sinan Akçıl’a da şarkı yapması için para verdim. Üstünden çok zaman geçti. Ama şarkı hâlâ ortada yok. Paramın üstüne yattı.” (Sayit DURMAZ)

Aylin Coşkun: Tüp bebek tedavim devam ediyor

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

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Boğaz âşıkları

Şevval Şahin önceki gün işletmeci sevgilisi Murat Kazancıoğlu ile Boğaz’da yürüyüş yaptı. İkili, el ele Emirgan’dan Kuruçeşme’ye kadar yürüdü. Şahin, Kazancıoğlu’na arkasından sarılarak boynunu öptü. Gazetecilerin sorularına cevap vermeyen Şahin, “Sonra konuşalım mı” dedi.(Behlül AYDIN)

Aylin Coşkun: Tüp bebek tedavim devam ediyor

Konuşmak istemiyorum

Oyuncu kardeşler Aytaç Şaşmaz, İsmail Ege Şaşmaz ve arkadaşları önceki akşam Etiler’deydi. İsmail Ege Şaşmaz “Barış Akarsu filmim yakında vizyona girecek” dedi. Aytaç Şaşmaz ise sevgilisi Cemre Baysel’le sosyal medyada birbirilerini takipten çıkarmaları hakkındaki sorulara “Konuşmak istemiyorum” demekle yetindi. (Sayit DURMAZ)

Aylin Coşkun: Tüp bebek tedavim devam ediyor

Halk otobüsünde tiyatro

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi Programı Dr. Öğr. Üyesi Burcu Halaçoğlu’nun yazıp yönettiği ve program mezunlarının rol aldığı “Çok Uzak Çok Yakın” adlı oyun 15, 23 ve 28 Ekim tarihlerinde tiyatroseverlerle buluşacak. Oyunda Buğra Can Şahin, Cansu Başlılar ve Erkan Akbulut sahnede yer alıyor. Bir halk otobüsünde sahnelenen oyun, seyirciyi 58 dakikalık bir sefere davet ediyor. Seyirciler, tasarlanan kartlar ile Kadıköy İskele Durağı’ndan otobüse biniyor ve oyun başlıyor.

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Aylin Coşkun: Tüp bebek tedavim devam ediyor

 

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#Aylin Coşkun#Şevval Şahin#Aytaç Şaşmaz

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