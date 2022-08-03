Altın Portakal jürisi Yeşim Ustaoğlu'na emanet!

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14 dalda sahiplerini bulacak Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması ana jürisine bu yıl kendine özgü sinema diliyle filmlerini izleyiciyle buluşturan yönetmen, senarist ve yapımcı Yeşim Ustaoğlu başkanlık edecek.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in ev sahipliğinde düzenlenen film festivalinin idari direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken, sanat yönetmenliğini Başak Emre yürütüyor.

Antalya Film Forum direktörlüğünü ise Armağan Lale ve Pınar Evrenosoğlu üstlendi.