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Altın Portakal jürisi Yeşim Ustaoğlu'na emanet!

#Altın Portakal#Antalya Büyükşehir Belediyesi#Cansel Tuncer
Altın Portakal jürisi Yeşim Ustaoğluna emanet

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 1-8 Ekim’de gerçekleşecek 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nın jüri başkanı belli oldu.

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14 dalda sahiplerini bulacak Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması ana jürisine bu yıl kendine özgü sinema diliyle filmlerini izleyiciyle buluşturan yönetmen, senarist ve yapımcı Yeşim Ustaoğlu başkanlık edecek.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in ev sahipliğinde düzenlenen film festivalinin idari direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken, sanat yönetmenliğini Başak Emre yürütüyor.

Antalya Film Forum direktörlüğünü ise Armağan Lale ve Pınar Evrenosoğlu üstlendi.

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#Altın Portakal#Antalya Büyükşehir Belediyesi#Cansel Tuncer

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