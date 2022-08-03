Merve Oflaz ile Allan Hakko'nun romantik tatili... Öpmeye doyamadı

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AŞK ÇEŞMESİ

Merve Oflaz ve Allan Hakko aşkı doludizgin devam ediyor.

Çeşme’de tatil yapan çift, önceki gün The Beach of Momo’da görüntülendi. Önce arkadaşlarıyla yemek yiyen sevgililer, daha sonra soluğu denizde aldı. İkili, serin sularda romantik dakikalar yaşadı. (Deniz BOY)

EL ELE DENİZE

Bodrum tatiline devam eden Tuvana Türkay ve İzzet Antebi, önceki gün Yalıkavak’ta görüntülendi.





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Gözden Kaçmasın Tuvana Türkay ile İzzet Antebi'nin Bodrum romantizmi Haberi görüntüle

Birlikte denize giren sevgililer, suyun içinde de plajda da ellerini hiç ayırmadı. (Kamil SÜMER)

BEYONCE'YE GÖNDERME

Can Bonomo, oyuncu eşi Öykü Karayel ve oğlu Roman’la pozlarını Instagram hesabından paylaştı.

Bonomo, aile portresinin altına Beyoncé’nin yeni albümünün adına gönderme yaparak “Renaissance (Rönesans) keyfi” dedi.

BEVERLY HILLS POZU

Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş ile Amerika’daki hayatlarından fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor.

Şallı önceki gün leopar desenli mayokinisi ile Beverly Hills’teki evlerinin havuzunda verdiği pozları hayranlarının beğenisine sundu.