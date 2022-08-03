Merve Oflaz ile Allan Hakko'nun romantik tatili... Öpmeye doyamadı

AŞK ÇEŞMESİ
Merve Oflaz ve Allan Hakko aşkı doludizgin devam ediyor.
Çeşme’de tatil yapan çift, önceki gün The Beach of Momo’da görüntülendi. Önce arkadaşlarıyla yemek yiyen sevgililer, daha sonra soluğu denizde aldı. İkili, serin sularda romantik dakikalar yaşadı. (Deniz BOY)
EL ELE DENİZE
Bodrum tatiline devam eden Tuvana Türkay ve İzzet Antebi, önceki gün Yalıkavak’ta görüntülendi.
BEYONCE'YE GÖNDERME
Can Bonomo, oyuncu eşi Öykü Karayel ve oğlu Roman’la pozlarını Instagram hesabından paylaştı.
BEVERLY HILLS POZU
Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş ile Amerika’daki hayatlarından fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor.
Şallı önceki gün leopar desenli mayokinisi ile Beverly Hills’teki evlerinin havuzunda verdiği pozları hayranlarının beğenisine sundu.