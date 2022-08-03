Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Merve Oflaz ile Allan Hakko'nun romantik tatili... Öpmeye doyamadı

#Merve Oflaz#Tuvana Türkay#Ebru Şallı
Merve Oflaz ile Allan Hakkonun romantik tatili... Öpmeye doyamadı

Yaz geldi, sezon açıldı. Ünlüler soluğu tatil beldelerinde aldı. İşte objektiflere yansıyanlar...

Haberin Devamı

AŞK ÇEŞMESİ

Merve Oflaz ve Allan Hakko aşkı doludizgin devam ediyor.

Merve Oflaz ile Allan Hakkonun romantik tatili... Öpmeye doyamadı

Çeşme’de tatil yapan çift, önceki gün The Beach of Momo’da görüntülendi. Önce arkadaşlarıyla yemek yiyen sevgililer, daha sonra soluğu denizde aldı. İkili, serin sularda romantik dakikalar yaşadı. (Deniz BOY)

Merve Oflaz ile Allan Hakkonun romantik tatili... Öpmeye doyamadı

EL ELE DENİZE

Bodrum tatiline devam eden Tuvana Türkay ve İzzet Antebi, önceki gün Yalıkavak’ta görüntülendi.

Merve Oflaz ile Allan Hakkonun romantik tatili... Öpmeye doyamadı



Birlikte denize giren sevgililer, suyun içinde de plajda da ellerini hiç ayırmadı. (Kamil SÜMER)

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Tuvana Türkay ile İzzet Antebinin Bodrum romantizmi Tuvana Türkay ile İzzet Antebi'nin Bodrum romantizmiHaberi görüntüle

BEYONCE'YE GÖNDERME

Can Bonomo, oyuncu eşi Öykü Karayel ve oğlu Roman’la pozlarını Instagram hesabından paylaştı.

Merve Oflaz ile Allan Hakkonun romantik tatili... Öpmeye doyamadı


Bonomo, aile portresinin altına Beyoncé’nin yeni albümünün adına gönderme yaparak “Renaissance (Rönesans) keyfi” dedi.

BEVERLY HILLS POZU 

Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş ile Amerika’daki hayatlarından fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor.

Merve Oflaz ile Allan Hakkonun romantik tatili... Öpmeye doyamadı

Şallı önceki gün leopar desenli mayokinisi ile Beverly Hills’teki evlerinin havuzunda verdiği pozları hayranlarının beğenisine sundu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Merve Oflaz#Tuvana Türkay#Ebru Şallı

BAKMADAN GEÇME!

Rusyanın gözü Odessada: Tarihi liman kenti son büyük savaş için hazırlanıyor...

Rusya'nın gözü Odessa'da: Tarihi liman kenti son büyük savaş için hazırlanıyor...

#Odessa
Bunlar mahkemede hiç konuşulmadı Johnny Depp - Amber Heard davasında dosyadan çıkan 10 gizli gerçek...

Bunlar mahkemede hiç konuşulmadı! Johnny Depp - Amber Heard davasında dosyadan çıkan 10 gizli gerçek...

#Johnny Depp
Kylie Jenner Instagrama karşı Ünlülerin TikTok baskısı Zuckerberge nasıl geri adım attırdı

Kylie Jenner Instagram'a karşı! Ünlülerin 'TikTok' baskısı Zuckerberg'e nasıl geri adım attırdı?

#Instagram

BAKMADAN GEÇME!

Rusyanın gözü Odessada: Tarihi liman kenti son büyük savaş için hazırlanıyor...

Rusya'nın gözü Odessa'da: Tarihi liman kenti son büyük savaş için hazırlanıyor...

#Odessa
Bunlar mahkemede hiç konuşulmadı Johnny Depp - Amber Heard davasında dosyadan çıkan 10 gizli gerçek...

Bunlar mahkemede hiç konuşulmadı! Johnny Depp - Amber Heard davasında dosyadan çıkan 10 gizli gerçek...

#Johnny Depp
Kylie Jenner Instagrama karşı Ünlülerin TikTok baskısı Zuckerberge nasıl geri adım attırdı

Kylie Jenner Instagram'a karşı! Ünlülerin 'TikTok' baskısı Zuckerberg'e nasıl geri adım attırdı?

#Instagram