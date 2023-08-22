Alina Boz ve Umut Evirgen aşıklar şehrinde

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Boz, sevgilisiyle el ele verdiği bu pozu Instagram sayfasında takipçileriyle paylaştı.

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

DÜNYA LİSTESİNDE

Edis ve Gülşen’in “Serdar Ortaç Şarkıları Vol 2” albümü için düet yaptığı “Sor” şarkısı kısa sürede zirveye yerleşti.

Türkiye’de YouTube’un ‘Trendler Listesi’nde 1 numara olan klip, 24 saatte dünya listesine de girdi. Klip; Anitta, Maluma, Chris Brown, Guns N’ Roses gibi müzik yıldızlarının bulunduğu YouTube Trending Worldwide (müzik videoları) listesinde 26’ncı sırada yer aldı.

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DUYGUSAL ANLAR

“Ali Cabbar” şarkısıyla adından söz ettiren Emir Can İğrek’in önceki akşam İzmir’de verdiği konserde duygusal anlar yaşandı. Şarkıcı, Cansu isimli Down sendromlu hayranını sahneye davet etti.

Birbirine sıkı sıkı sarılan ikili, kalabalık tarafından uzun süre alkışlandı. Cansu’ya en sevdiği şarkıyı soran İğrek, “Notunu aldım Cansu, aramızda” dedi.

MİHRAN ELA 5 YAŞINDA

Şükran Ovalı ve Caner Erkin, kızları Mihran Ela’nın 5’inci yaşını renkli bir partiyle kutladı.

Ovalı, partiden fotoğrafları sosyal medyada şu notla paylaştı: “Gülüşünde sakladığın hayat hep cömert davransın sana canım kızım. İyi ki doğdun. Ben bu hayatta en çok senin annen olmayı sevdim.”

ASSOS'TA KONSER

Deniz Seki, Assos’ta konser verdi. Önceki akşam gerçekleşen konseri izlemeye gelenler arasında Sadettin Saran da vardı.

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Seki, sahneye davet ettiği Saran’ın doğum gününü kutladı.

HEYECANLI TARAFTAR

Hande Sarıoğlu, önceki gün Nişantaşı City’s’de görüntülendi. Kombiniyle dikkat çeken sunucu, “Ekrana dönmeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna, “Düşünmüyorum. Dijitalde daha rahatım. Kendimi orada daha özgür hissediyorum. Orada devam edeceğim” yanıtını verdi.

Fanatik Galatasaray taraftarı olduğunu yenileyen Sarıoğlu, “Galatasaray maçları olduğu gün heyecanlıyım. Her maça gitmeye çalışıyorum. Galatasaray’ın yeni transferleri beni daha çok heyecanlandırdı” dedi.

40'IM ÇIKTI

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İbrahim Büyükak, 40’ıncı yaşını eşi Nurdan Büyükak ve oğlu Aslan’la pasta keserek kutladı.

Komedyen, kutlamadan fotoğrafları Instagram’da esprili bir notla paylaştı: “40’ım çıktı.