Adı skandallarla anılıyordu… Eski sağlık bakanı televizyon yarışmasına katılınca partisinden de atıldı!

İngiltere siyaset sahnesi son birkaç yıldır birçok skandalla, istifalar ve görev değişiklikleriyle sarsıldı. Koronavirüs salgınının vurduğu ülke ekonomik anlamda da tam br çöküş yaşamaya başlayınca özellikle iktidardaki Muhafazakâr Parti büyük yara aldı.

Boris Johnson ve Liz Truss’ın koltuklarını sırayla bırakmasından sonra ülke artık yeni Başbakan Rishi Sunak’ın ellerine teslim edildi. İNGİLTERE SİYASET SAHNESİ ÇALKANTILARDAN KURTULAMADI

Kabinede şimdilik sular durulmuş gibi görünse de ülkenin eski sağlık bakanı ve pandemi sürecinde ön saflarda görmeye alışkın olduğumuz Matt Hancock’la ilgili haber bir kez daha ortalığı karıştıracağa benziyor.

2021 yılının yaz aylarında karısını aldattığı ortaya çıkan, sevgilisiyle olan fotoğrafları basına yansıdığı için istifa etmek zorunda kalan eski bakan bu kez de bir televizyon programı yüzünden başını belaya sokmuşa benziyor.

Eski bakan ve Muhafazakâr Parti Milletvekili Matt Hancock, ‘I'm A Celebrity Get Me Out Of Here!’ adında bir reality şova katılacağının öğrenilmesiyle birlikte bir kez daha İngiltere’de gündem oldu.

ESKİ BAKAN İNGİLTERE'NİN SUVIVOR'INDA

Avustralya'da çekilen ve başlamasına günler kalan televizyon şovu ünlülerden oluşan bir kadronun zorlu doğa koşullarıyla mücadelesini anlatıyor. Sık ağaçlarla kaplı bir ormanın içinde doğada mücadele verecek olan ünlüler katıldıkları yarışmalardan puan toplayıp yarışmaya devam etmek için mücadele veriyor. Yani program aslında bir anlamda İngiltere’nin ‘Suvivor’ı da denebilir.

44 yaşındaki ‘geç kalan’ son yarışmacı olarak ormana gitmeye hazırlanıyor ve serinin ilerleyen bölümlerinde bu hafta sonu kampa gidecek olan 10 ünlüye katılacak. Matt Hancock ve Gina Coladangelo

VEKİLLİĞİ ELİNDEN GİTTİ

Ancak eski bakan şova kaydolduğu ortaya çıktıktan kısa bir süre sonra, partisinin gazabına uğradı. Ve vekilliğiyle parti üyeliği hemen askıya alındı.

Parti yetkilisi Simon Hart “Matt Hancock ile yaptığımız görüşmenin ardından, durumu değerlendirdim ve bunun, vekilliğinin derhal askıya alınmasını gerektirecek kadar ciddi bir mesele olduğuna inanıyorum.” diyerek Hancock’un içine düştüğü durumun ciddiyetini ortaya koymuş oldu.

PANDEMİ DEDİLER AMA GERÇEK BAŞKAYDI...

Hancock, 2021’in haziran ayında o dönem başbakan olan Boris Johnson'a gönderdiği istifa mektubunda, özel hayatının, dikkatleri Covid-19 salgınıyla mücadeleden uzaklaştırmasının isteyeceği en son şey olduğunu belirtmiş ve salgınla mücadele kurallarına aykırı hareket ettiği için özür dileyerek "Ailemden ve sevdiklerimden onları bu duruma soktuğum için de özür dilerim." Sözlerini kullanmıştı.

Hancock'un da yer alacağı yarışma...

Ancak Hancock’un istifasındaki asıl sebebin elbette eşini aldatması olduğunu bütün dünya anlamıştı. Zira Başbakan Boris Johnson da o dönem salgın kurallarını hiçe saymış, bu durum küçük çaplı bir skandala yol açsa da koltuğuna mal olmamıştı. En azından o dönemde kendini kurtarmıştı.

Oysa The Sun gazetesinin ortaya çıkardığı skandal yenilir yutulur cinsten değildi.

25 Haziran'da, İngiltere’de neredeyse tüm gazeteler, evli olan Hancock'u, yine evli olan eski siyaset lobici Gina Coladangelo'yu bakanlık binası içinde öperken gösteren güvenlik kamerası görüntülerinden alınan fotoğraflarla yayımlamıştı.

SKANDAL FOTOĞRAFI KİMSE UNUTMADI!

Haberde, Hancock'un, okul arkadaşı Coladangelo'yu geçen 2021’in mart ayında 6 aylık bir sözleşmeyle ücretsiz danışman olarak atadığı ve daha sonra ona Sağlık Bakanlığı yönetiminde bir görev verdiği ancak bunu ilgili birimlere bildirmediği belirtilmişti.

Bu skandal pandemi sürecinde sadece İngiltere'nin değil, dünyanın en çok konuşulan konularından olmuştu

Haberin ardından yazılı açıklama yapan Hancock, sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiğini kabullense de "ülkeyi salgından çıkarmak için çalışmaya odaklanmaya devam edeceğini" duyurmuştu.

Habere konu olan fotoğrafların çekildiği 6 Mayıs'ta hükümet, vatandaşlardan hane halkı dışından insanlara sarılmamalarını istiyordu.