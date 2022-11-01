Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Oyuncu Tim Roth'un evlat acısı... Müzisyen Cormac Roth 25 yaşında kansere yenildi

Güncelleme Tarihi:

#Tim Roth#Cormac Roth#KANSER
Oyuncu Tim Rothun evlat acısı... Müzisyen Cormac Roth 25 yaşında kansere yenildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2022 14:09

Sinema tarihine geçmiş birçok filmde canlandırdığı rollerle hafızalara kazınan İngiliz oyuncu Tim Roth'un müzisyen oğlu Cormac Roth 25 yaşında kanserle mücadelesini yenik düştü. Cormac Roth'un hayatını bir süre önce kaybettiği ancak bunun basına bildirilmediği de ailenin yaptığı paylaşımla ortaya çıktı.

Haberin Devamı

“Hepinizi seviyorum, lütfen sevdiğiniz şeyleri yaptığınızdan emin olun. Hayat kısa, kaos dolu. Ve sıranın ne zaman size geleceğini asla bilemezsiniz…”

Bu hüzünlü sözler daha bir yıl önce kanser teşhisi aldığında durumunu hayranlarıyla ve Instagram takipçileriyle paylaşan müzisyen Cormac Roth’a ait.

KANSER OLDUĞUNU GEÇEN YIL ÖĞRENDİ

Sadece ünlü bir babanın oğlu olmakla kalmayan, aynı zamanda gitar çalan, şarkılar besteleyen ve prodüktörlük yapan yetenekli bir müzisyen olan Cormac, 21 Kasım 2021’de kanser olduğunu öğrenmiş, yaptığı paylaşımlarla, kendi durumundaki hastalara verdiği destekle ve cesaretiyle bu ölümcül hastalıkla zorlu ama yine de zarafet dolu bir mücadeleye girişmişti.

Oyuncu Tim Rothun evlat acısı... Müzisyen Cormac Roth 25 yaşında kansere yenildi
Cormac, geçen yıl, babasının başrolünde oynadığı filmin galasında onun arkasında yer almış, objektiflere böyle takılmıştı

Haberin Devamı

“21 Kasım’da kansere yakalandığımı öğrendim; 3. evre germ hücreleri tümörü… o günden beri kanserle her gün mücadele ediyorum, kemoterapi, ilaçlar, organ nakilleri, kan nakilleri, ameliyatlar. Elimde ne silah varsa hepsini kullanıyorum. Kanserimin adı ‘Koryokarsinom’, nadir görülen bir tür ve ne yaparsam yapayım hep benden bir adım önde.”

YETENEKLİ BİR MÜZİSYENDİ

Cormac Roth, yaşadığı zor günleri böyle açık yüreklilikle anlatıyordu geçen yaz yaptığı paylaşımda. Saçları kemoterapi yüzünden dökülmüştü ama o gitarını elinden bırakmadı. Çektiği videoda bir yandan notalarını sıralıyor, bir yandan da kalbindekileri yazıya döküyordu.

“27 kilo vermeme yol açtı, bir kulağımı ve özgüvenimi elimden aldı. Ve ben onu bir noktada durdurup öldüremezsem o beni öldürecek.”

Oyuncu Tim Rothun evlat acısı... Müzisyen Cormac Roth 25 yaşında kansere yenildi
YAŞADIKLARINI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞMIŞTI

İyice zayıflayan ve saçlarını da kaybeden müzisyen Cormac Roth için herhalde en zoru bir kulağının duyma yetisini tamamen kaybetmesi olmuştu. Ama çok zorlansa da umudunu hiç yetirmedi…

Haberin Devamı

“Beni yenemedi hâlâ. Yaşama azmimi, müziğe olan aşkımı bitiremedi. Şayet sizin de kanser olan bir yakınımız varsa ona uzak kalmayın, elinizi uzatın. Bu hastalığın insanlara nasıl korkunç şeyler hissettirdiğini bilemezsiniz. Kendinize iyi bakın, doktora gitmeyi ihmal etmeyin.”

Gözden Kaçmasın

Ünlü müzisyenin büyük trajedisi: Yedi yıl arayla ikinci oğlunu da kaybettiÜnlü müzisyenin büyük trajedisi: Yedi yıl arayla ikinci oğlunu da kaybettiHaberi görüntüle

ÖLDÜĞÜNÜ DÜNYADAN SAKLADILAR

Böyle seslenmişti Cormac Roth dünyaya. Zorlu mücadelesi bir yıl sürdü. Ailesi onu bir an bile yalnız bırakmadı. Cormac’ın babası Tim Roth, annesi Nikki ve ağabeyi Hunter’ın yaptığı paylaşım ise bir anda herkesi şoke etti.

25 yaşındaki Cormac Roth, kanserle olan mücadelesini 16 Ekim’de kaybetmişti. Ailesi ise bu haberi duyurmamış, belli ki acılarını kendi içlerinde yaşamayı tercih etmişti. Ailenin açıklaması da tıpkı Cormac’ın paylaşımları gibi hüzün doluydu ama yine de içinde çokça sevgi ve vakur sözcükler barındırıyordu.

Oyuncu Tim Rothun evlat acısı... Müzisyen Cormac Roth 25 yaşında kansere yenildi
“Güzel oğlumuz Cormac’ı, kanserle verdiği cesur savaşın ardından, 16 Ekim Pazar günü kaybettik. Son nefesini onu çok seven ailesinin kollarında verdi. Son bir yıldır çok büyük bir cesaretle çarpıştı ve son anına kadar mizah duygusunu kaybetmeden şakalar yapmaya devam etti.”

Haberin Devamı

HOLLYWOOD'UN EN SAYGIN YÜZLERİNDEN

Ünlü yönetmen Quentin Tarantino’la Rezervuar Köpekleri, Pulp Fiction, The Hateful Eight gibi ses getiren filmlerde çalışan ve uzun soluklu kariyerinde sayısız ödüle ve Oscar adaylığına ulaşan Tim Roth, sinema dünyasında her zaman saygınlığıyla tanınan bir oyuncu oldu.

Aileye hayatına verdiği önemle tanınan ve çocuklarına bağlılığını her fırsatta dile getiren Roth, oğluna veda ederken de deyim yerindeyse herkesin yüreğini burktu.

Oyuncu Tim Rothun evlat acısı... Müzisyen Cormac Roth 25 yaşında kansere yenildi
Cormac Roth, son Instagram paylaşımında takipçilerine hayatın ne kadar kısa olduğunu anlatmıştı

"NEREYE GİDERSEK GİDELİM YANIMIZDA OLACAK"

Haberin Devamı

“Çevresindekilere çok fazla mutluluk getiren, umut dolu nazik bir ruhtu. Onu tanıdığımız 25 yıl 10 ayı düşündüğümüzde keder ne kadar çık geliyorsa üzerimize kahkahalar da bir o kadar geliyor. Onu çok seviyoruz. Ve biz nereye gidersek O’nu da hep yanımızda taşıyacağız.”

Gözden Kaçmasın

İki satırı bir araya getiremez demişlerdi: Bütün aile korku içinde Harrynin yazdıklarını bekliyor'İki satırı bir araya getiremez' demişlerdi: Bütün aile korku içinde Harry'nin yazdıklarını bekliyor Haberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Ünlü şarkıcı, anne olamadan hayata veda etti: O ölüm döşeğindeyken, hamile kaldığım için utandımÜnlü şarkıcı, anne olamadan hayata veda etti: 'O ölüm döşeğindeyken, hamile kaldığım için utandım'Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Tim Roth#Cormac Roth#KANSER

BAKMADAN GEÇME!

Seul’deki felaket nasıl oldu Bu izdihamlar neden oluyor

Seul’deki felaket nasıl oldu? Bu izdihamlar neden oluyor?

#Seul
Sen öde kiradan düşelim teklifini kabul etmeyin... Ev masraflarına dikkat Kiracı haksız duruma düşmemek için nasıl bir yol izlemeli

'Sen öde kiradan düşelim teklifini kabul etmeyin...' Ev masraflarına dikkat! Kiracı haksız duruma düşmemek için nasıl bir yol izlemeli?

#Emlak
İki satırı bir araya getiremez demişlerdi: Bütün aile korku içinde Harrynin yazdıklarını bekliyor

'İki satırı bir araya getiremez' demişlerdi: Bütün aile korku içinde Harry'nin yazdıklarını bekliyor

#Prens Harry

BAKMADAN GEÇME!

Seul’deki felaket nasıl oldu Bu izdihamlar neden oluyor

Seul’deki felaket nasıl oldu? Bu izdihamlar neden oluyor?

#Seul
Sen öde kiradan düşelim teklifini kabul etmeyin... Ev masraflarına dikkat Kiracı haksız duruma düşmemek için nasıl bir yol izlemeli

'Sen öde kiradan düşelim teklifini kabul etmeyin...' Ev masraflarına dikkat! Kiracı haksız duruma düşmemek için nasıl bir yol izlemeli?

#Emlak
İki satırı bir araya getiremez demişlerdi: Bütün aile korku içinde Harrynin yazdıklarını bekliyor

'İki satırı bir araya getiremez' demişlerdi: Bütün aile korku içinde Harry'nin yazdıklarını bekliyor

#Prens Harry