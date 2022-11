Oyuncu Tim Roth'un evlat acısı... Müzisyen Cormac Roth 25 yaşında kansere yenildi

Haberin Devamı

“Hepinizi seviyorum, lütfen sevdiğiniz şeyleri yaptığınızdan emin olun. Hayat kısa, kaos dolu. Ve sıranın ne zaman size geleceğini asla bilemezsiniz…”

Bu hüzünlü sözler daha bir yıl önce kanser teşhisi aldığında durumunu hayranlarıyla ve Instagram takipçileriyle paylaşan müzisyen Cormac Roth’a ait.

KANSER OLDUĞUNU GEÇEN YIL ÖĞRENDİ

Sadece ünlü bir babanın oğlu olmakla kalmayan, aynı zamanda gitar çalan, şarkılar besteleyen ve prodüktörlük yapan yetenekli bir müzisyen olan Cormac, 21 Kasım 2021’de kanser olduğunu öğrenmiş, yaptığı paylaşımlarla, kendi durumundaki hastalara verdiği destekle ve cesaretiyle bu ölümcül hastalıkla zorlu ama yine de zarafet dolu bir mücadeleye girişmişti.

Cormac, geçen yıl, babasının başrolünde oynadığı filmin galasında onun arkasında yer almış, objektiflere böyle takılmıştı

“21 Kasım’da kansere yakalandığımı öğrendim; 3. evre germ hücreleri tümörü… o günden beri kanserle her gün mücadele ediyorum, kemoterapi, ilaçlar, organ nakilleri, kan nakilleri, ameliyatlar. Elimde ne silah varsa hepsini kullanıyorum. Kanserimin adı ‘Koryokarsinom’, nadir görülen bir tür ve ne yaparsam yapayım hep benden bir adım önde.”

YETENEKLİ BİR MÜZİSYENDİ

Cormac Roth, yaşadığı zor günleri böyle açık yüreklilikle anlatıyordu geçen yaz yaptığı paylaşımda. Saçları kemoterapi yüzünden dökülmüştü ama o gitarını elinden bırakmadı. Çektiği videoda bir yandan notalarını sıralıyor, bir yandan da kalbindekileri yazıya döküyordu.

“27 kilo vermeme yol açtı, bir kulağımı ve özgüvenimi elimden aldı. Ve ben onu bir noktada durdurup öldüremezsem o beni öldürecek.” YAŞADIKLARINI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞMIŞTI

İyice zayıflayan ve saçlarını da kaybeden müzisyen Cormac Roth için herhalde en zoru bir kulağının duyma yetisini tamamen kaybetmesi olmuştu. Ama çok zorlansa da umudunu hiç yetirmedi…

“Beni yenemedi hâlâ. Yaşama azmimi, müziğe olan aşkımı bitiremedi. Şayet sizin de kanser olan bir yakınımız varsa ona uzak kalmayın, elinizi uzatın. Bu hastalığın insanlara nasıl korkunç şeyler hissettirdiğini bilemezsiniz. Kendinize iyi bakın, doktora gitmeyi ihmal etmeyin.”

ÖLDÜĞÜNÜ DÜNYADAN SAKLADILAR

Böyle seslenmişti Cormac Roth dünyaya. Zorlu mücadelesi bir yıl sürdü. Ailesi onu bir an bile yalnız bırakmadı. Cormac’ın babası Tim Roth, annesi Nikki ve ağabeyi Hunter’ın yaptığı paylaşım ise bir anda herkesi şoke etti.

25 yaşındaki Cormac Roth, kanserle olan mücadelesini 16 Ekim’de kaybetmişti. Ailesi ise bu haberi duyurmamış, belli ki acılarını kendi içlerinde yaşamayı tercih etmişti. Ailenin açıklaması da tıpkı Cormac’ın paylaşımları gibi hüzün doluydu ama yine de içinde çokça sevgi ve vakur sözcükler barındırıyordu.

“Güzel oğlumuz Cormac’ı, kanserle verdiği cesur savaşın ardından, 16 Ekim Pazar günü kaybettik. Son nefesini onu çok seven ailesinin kollarında verdi. Son bir yıldır çok büyük bir cesaretle çarpıştı ve son anına kadar mizah duygusunu kaybetmeden şakalar yapmaya devam etti.”

HOLLYWOOD'UN EN SAYGIN YÜZLERİNDEN

Ünlü yönetmen Quentin Tarantino’la Rezervuar Köpekleri, Pulp Fiction, The Hateful Eight gibi ses getiren filmlerde çalışan ve uzun soluklu kariyerinde sayısız ödüle ve Oscar adaylığına ulaşan Tim Roth, sinema dünyasında her zaman saygınlığıyla tanınan bir oyuncu oldu.

Aileye hayatına verdiği önemle tanınan ve çocuklarına bağlılığını her fırsatta dile getiren Roth, oğluna veda ederken de deyim yerindeyse herkesin yüreğini burktu. Cormac Roth, son Instagram paylaşımında takipçilerine hayatın ne kadar kısa olduğunu anlatmıştı

"NEREYE GİDERSEK GİDELİM YANIMIZDA OLACAK"

“Çevresindekilere çok fazla mutluluk getiren, umut dolu nazik bir ruhtu. Onu tanıdığımız 25 yıl 10 ayı düşündüğümüzde keder ne kadar çık geliyorsa üzerimize kahkahalar da bir o kadar geliyor. Onu çok seviyoruz. Ve biz nereye gidersek O’nu da hep yanımızda taşıyacağız.”