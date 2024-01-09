35 yıllık dostluk... 'Bu kızlar bugün yine buluştu'

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Model ve sunucu Çağla Şıkel, bale kursundan arkadaşları ile bir araya geldi. Arkadaşları ile yer aldığı eski fotoğrafı sayfasında yayınlayan Şıkel, yıllar sonraki buluşmayı da ölümsüzleştirdi.





Çağla Şıkel fotoğraflara "35 yılımız var... Bu kızlar bugün yine buluştu" notunu düştü.





YILLAR SONRA AYNI POZLARI VERDİLER

Magazin dünyasının ünlü isimleri, yıllar önce çekilen fotoğrafları bugüne uyarladı ve benzer pozları tekrar verdiler... İşte ortaya çıkan manzaralar...

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AİLEM HANLARI, HAMAMLARI SATTI...

Somer Sivrioğlu, kızı Derin’le birlikte Kadıköy’deki Sivrioğlu Apartmanı’nın önünde fotoğraf çektirdi ve o kareyi “Köklerine tutunamayan her fidan, kırılmaya mahkumdur. Tüm hikâye burada başlıyor” notuyla sosyal medyada paylaştı.

Ünlü şef, merak konusu olan o fotoğrafın hikâyesini anlattı:



“Bizim aile Eskişehir’deki han, hamamları 1950’lerde satıyor ve Caferağa’daki bu apartmanı yaptırıyor. Fakat daha sonra apartman satıldı. Çocukken çok zaman geçirdim bu binada. Benim olmasını isterdim. Derin Sidney’de büyüdüğünden buradaki köklerini de bilsin istedim. Eski mahallede dolaştık biraz.”

BÜYÜDÜĞÜ MAHALLEYE DÖNDÜ

Film çekimi için Bursa'ya giden Ata Demirer, büyüdüğü mahalleyi ziyaret etti.

Ata Demirer, yıllar önce çekilen fotoğraftaki pozunu verdi. O günleri yad etti.

Demirer fotoğrafın altına "Mahalleye dönüş" notunu düştü.

KIZIYLA AYNI POZU VERDİ

Ağustos 2020'de ilk çocuğunu dünyaya getiren Bengü, minik Zeynep ile bu fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı.

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Kendi çocukluk fotoğrafını da sayfasında yayınlayan Bengü altına " Ben, kızım...Babam ve ben..." notunu düştü. İki fotoğraf arasındaki benzerlik dikkat çekti.

37 YIL SONRA

Oyuncu ve sunucu İbrahim Büyükak (38), ablaları Gamze Büyükak ve Gökben Büyükak Demirel ile 37 yıl önceki çocukluk fotoğrafındaki pozun aynısını verdi.

Eski günleri yad eden oyuncu fotoğraflarını, "37 yıl önce ve şimdi ablamlarla ben" notuyla yayınladı.

BU KEZ YALNIZ

Klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici, geçmiş günleri yad etti. Çocukken dayılarıyla enstrüman çaldığı sokağa yıllar sonra tek başına giden Şenlendirici, o günlere andı.

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"Ayazköy-Bergama! Klarnetçiler: Ustam dayım Mansur Köfeci ve rahmetli dayım Üstat Kel Mesut... Davulcuda büyük ihtimalle Çilli Şerif amca’ mesajını düştü."

EMANET CEKETTEN BUGÜNLERE...

Nusret Gökçe, 46 milyon kişinin takip ettiği hesabında annesiyle fotoğrafını paylaştı.

Altına "Fotoğaraf 20 yıl önceden. Kardeşimin düğünü. Takım elbise emanet" notunu düştü.

Yıllar içinde hatrı sayılır bir servetin sahibi olan ünlü işletmeci, annesiyle bir kez daha objektif karşısına geçti.

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40 YIL ÖNCE, 40 YIL SONRA

2022 yılında aramızdan ayrılan Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Cüneyt Arkın, oğulları Murat ve Kaan Polat ile fotoğrafını Instagram'da paylaşmıştı.

Cüneyt Arkın'ın "40 yıl önce 40 yıl sonra!" notuyla paylaştığı fotoğrafa beğeni yağmıştı...

Usta oyuncu, 40 yıl önce eşi Betül Arkın ve oğulları Kaan Arkın ile Murat Arkın’la çekilen fotoğrafının benzerini de takipçileri ile paylaşmıştı.

YAZLIK POZU

Murat Arkın da Silivri’ deki yazlıklarında çekilmiş olan bir aile fotoğrafının yıllar sonraki halini sosyal medya hesabında paylaşmıştı...

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