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20 gündür hiçbir iz yok... İşkadını Dilek Ertek için gıyabi cenaze namazı kılındı!

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#Dilek Ertek#Dilek Ertek Kimdir#GÖKÇE ATUK
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2022 15:11

Türkiye’de dünyaca ünlü mücevher markasının distribütörü olan işkadını Dilek Ertek, tatil amacıyla gittiği Tahiti'de gemiden düştü. Ertek’in 20 gündür bulunamaması üzerine Teşvikiye Camii’nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

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İşkadını Dilek Ertek bir süre önce Norwegian Spirit adlı gemi ile tatile çıktı.  25 Ekim’de gemi Tahiti’ye geldi. Dilek Ertek Tahiti’de Pasifik Okyanusu’na düştü. Arama çalışmaları başlatıldı. Ertek’in oğlu Gökçe Atuk da Tahiti’ye giderek arama çalışmalarına katıldı, yetkililer ile görüştü.

Yapılan arama çalışmalarına rağmen hiçbir sonuç çıkmadı. Ertek'in sır ölümü merak edilen soruları da beraberinde getirdi. 20 gündür kayıp olan Dilek Ertek için bugün Teşvikiye Camisi’nde gıyabi cenaze namazı düzenlendi. Törene cemiyet hayatının ünlü simaları katıldı.

20 gündür hiçbir iz yok... İşkadını Dilek Ertek için gıyabi cenaze namazı kılındı

Cenazede oğlu ve gelini Ceren-Gökçe Atuk taziyeleri kabul ederken torunları Lara ve Kerim de hazır bulundu. Ertek’i sevenleri ve dostları yalnız bırakmazken katılanlar arasında Dilek Sabancı, Faruk Süren, Buket-Hayrettin Taşdelen, Tansa Mermerci, Siren Ertan-Ersin Kayalar, Tansa Mermerci, Derin Mermerci ve Burak Elmas gibi ünlü simalar da vardı.

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20 gündür hiçbir iz yok... İşkadını Dilek Ertek için gıyabi cenaze namazı kılındı

SEVENLERİ YASTA

Cenazeye katılan Dilek Sabancı, “Başta oğlu Gökçe eşi torunları çok üzüldüler. Ben de çok çok üzüldüm. Sakıp Sabancı Ailesi olarak Gökçe ve ailesine başsağlığı diliyorum. Ruhu şad olsun. Mekanı cennet olsun. Günahları af olsun." ifadelerini kullandı.

"DİLEK HER ZAMAN SEYAHATE ÇIKARDI, GEZMEYİ SEVERDİ"

Ertek’in arkadaşı Buket Taşdelen, "Çok iyi huylu candan bir arkadaştı. Şu anda öyle arkadaşlar bulmak çok zor. Ben ne olduğunu bilmiyorum sadece yazılanları okudum oğluna da bir şey sormadım. Henüz hiçbir şey sonuçlanmadı. Çok fazla spekülasyon yapıldı" dedi.

20 gündür hiçbir iz yok... İşkadını Dilek Ertek için gıyabi cenaze namazı kılındı

Hayrettin Taşdelen ise "Çok üzgünüz, Dilek bizim 30-35 senelik arkadaşımızdı. Böyle olması çok zor. Konularla ilgili bir bilgimiz yok. Dünyanın en büyük mücevher markasını Türkiye’de temsil etmek her baba yiğidin harcı değil. Dilek her zaman seyahate çıkardı, gezmeyi seven bir insandı" dedi. 

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20 gündür hiçbir iz yok... İşkadını Dilek Ertek için gıyabi cenaze namazı kılındı

"HARİKA BİR KARDEŞİMİ KAYBETTİM" 

Dilek Ertek'in liseden arkadaşı Ender Mermerci de "55 sene, dile kolay bir arkadaşlığım vardı. Harika bir insandı. Çok güzel anılarımız vardı, bana kardeşten de yakındı. Kara gün dostuydu. Harika bir kardeşimi kaybettim" dedi.

Dilek Sabancı da, "Ölene kadar hep ona dua edeceğim onu anacağım. O da benimle birlikte yaşayacak andıkça. Babamın ve annemin yakın arkadaşıydı. Hep 'adaşım' derdi bana keşke böyle olmasaydı" diye konuştu. 

20 gündür hiçbir iz yok... İşkadını Dilek Ertek için gıyabi cenaze namazı kılındı

Kerem Atuk - Ceren Bektaş Atuk - Gökçe Atuk - Lara Atuk

SIR KAYIPTA BÜYÜK ŞÜPHE!

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Dünyaca ünlü lüks mücevher markasının bir süre Türkiye distribütörlüğünü yapan, cemiyet hayatının tanınan isimlerinden 71 yaşındaki Dilek Ertek, tatil amacıyla gittiği Tahiti’de 25 Ekim gecesi Norwegian Spirit adlı cruies gemisinden düşerek kaybolmuştu. O günden bu yana izine rastlanamayan Ertek’in cinayete kurban gitmiş olma olasılığı araştırılıyor.

Hürriyet'in ulaştığı bilgiler merak edilen soruları bir kez daha gündeme getirdi.

Olayın üzerinden haftalar geçmesine rağmen sır perdesi henüz aydınlanamadı. Kafalarda hâlâ bazı soru işaretleri bulunuyor. Ailesi mücevherlerin kayıp olduğu iddialarını yalanladı ancak, oğlu Gökçe Atuk’a teslim edilen kişisel eşyaları arasında tek bir takı bile olmadığı söyleniyor. Dilek Hanım’ın pasaportu, kredi kartları, hatta nakit parası bu eşyalar arasında. Fakat mücevher, saat, kolye, küpeye dair her hangi bir eşyası ortaya çıkmadı. Bu da ‘Mücevherleri çok seven ve takısız bir yere gitmeyen biri, nasıl olur da Bora Bora’da doğum günü kutlamasına böyle sade gider’ sorusunu gündeme getiriyor.

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Yine Dilek Ertek’in gemiye bindiği gün kendisini deniz tuttuğu ve midesi rahatsız olduğu için odasına çekildiği, bu yüzden de gemideki kamera kayıtlarında pek fazla görünmediği iddiası, detaylı araştırmaya ışık tutmuyor. Ertek’in İsviçreli sevgilisi 74 yaşındaki mimar Artur Fuchberger’in kayıp ihbarını 20 saat sonra yapması da gizemini koruyor. Gemi yönetiminin Artur Fuchberger’i gözlem altında tutarken, sahil güvenliğe 4 saat sonra bilgi vermesi de cevap arayan sorulardan biri. Bir başka şaşırtıcı iddia ise olay sonrası ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan ve ülkesi İsviçre’ye dönen 74 yaşındaki sevgili Artur Fuchberger’e o günden beri ulaşılamaması, 4 kızı olan ve ilk eşi vefat eden Fuchberger’in o günden beri ortadan kaybolması yeniden okları üzerine çeviriyor.

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