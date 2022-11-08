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Ertek Ailesi’nden açıklama: Tüm bilgileri savcılıkla paylaştık

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#Dilek Ertek#Gemi#Tiffany Co.
Ertek Ailesi’nden açıklama: Tüm bilgileri savcılıkla paylaştık
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2022 07:00

Tahiti yakınlarında dev tur gemisinden düşerek kayıplara karışan ünlü işkadını Dilek Ertek’i arama çalışmaları sürerken, ailesinden yeni bir açıklama geldi. Açıklamada, “Alınan tüm bilgiler savcılıkla paylaşıldı, soruşturma çok yönlü sürüyor. Mücevherlerin kayıp olduğu iddiası doğru değil” denildi.

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DÜNYANIN en ünlü lüks mücevher markalarından Tiffany Co.’nun bir süre Türkiye distribütörlüğünü yapan Dilek Ertek, tatile gittiği Tahiti’de okyanusa düşmüştü. 24 Ekim’i 25 Ekim’e bağlayan gece kaybolan Ertek’in bulunması için çalışmalar sürüyor. Gemi yönetiminin ve Tahiti polisinin yaptığı soruşturmanın da devam ettiği öğrenildi. Yetkililerden gelecek haberleri bekleyen Ertek’in ailesi, bir açıklama yayınladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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MÜCEVHER İDDİASINA YANIT

“Basınla daha önce de paylaşmış olduğumuz üzere Norwegian Cruise Line şirketine ait Norwegian Spirit adlı gemide seyahat eden Dilek Ertek gemiden düşerek hayatını kaybetmiştir. Merhum Dilek Ertek’in denize düşmesinden sonra Gemi Tahiti’nin Papeete Limanı’na gelmiştir. Dilek Ertek’in oğlu Gökçe Atuk avukatları ile birlikte gemi ve gemi işleteni şirket ile görüşmeleri devam ettirmektedir. Alınan tüm bilgiler savcılık ile paylaşılmış olup savcılık tarafından da soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir. Olay sonrası bazı yazılı ve görsel basında çıkan dedikodu ve hayal ürünü kaynaklı haberler asla gerçeği yansıtmamaktadır ve aileyi derinden yaralamaktadır. Basında mücevherler konusunda yapılan spekülasyonların hiçbiri doğru değildir. Ertek ailesi, tamamen yanlış bilgilerle yapılmış haberlerde iddia edildiği gibi, Dilek Ertek’in geçirdiği kazayı haber verme dışında basına açıklama yapmamıştır. Soruşturmanın seyri ve güvenliği açısından, çıkabilecek yalan haberlerin ciddiye alınmamasını, sadece ailenin verdiği basın duyurularına riayet edilmesini ve ailenin acısına saygı gösterilmesini önemle rica etmekteyiz. Soruşturma kapsamında yaşanan gelişmeler gerekli görüldüğü takdirde, yine sadece Ertek ailesi tarafından basın açıklamasıyla duyurulacaktır.”

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#Dilek Ertek#Gemi#Tiffany Co.

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