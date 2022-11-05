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Türk işinsanı Tahiti’de kayboldu

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#Dilek Ertek#Kruvaziyer Gezisi#Tahiti
Türk işinsanı Tahiti’de kayboldu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2022 07:00

Dünyanın en ünlü lüks mücevher markalarından ‘Tiffany&Co.’nun uzun yıllardır Türkiye distribütörlüğünü yapan Dilek Ertek, tatile gittiği Tahiti’de 26 Ekim’de çıktığı kruvaziyer gezisi sırasında güverteden okyanusa düştü. Arama çalışmalarında Ertek’e henüz ulaşılamadı. Acı haber Ertek’in yakınları ve iş dünyasını şoke etti.

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Ertek’in bulunması ihtimalinin giderek zayıfladığı belirtilirken, arama çalışmalarıyla ilgili oğlu Gökçe Atuk’un Tahiti’ye gittiği avukatı tarafından açıklandı. Ertek’in cansız bedeninin bulunamaması halinde 10 Kasım’da İstanbul’da tören düzenleneceği belirtildi.

AİLEDEN AÇIKLAMA

Gökçe Atuk’un avukatı yaptığı açıklamada, “Gemi Pasifik Okyanusu’nda seyir halindeyken, 26 Ekim’de Dilek Ertek denize düşmüştür. Arama çalışmaları bugüne kadar maalesef sonuç vermemiştir. Gemi Tahiti’deki Papeete limanına geldikten sonra kaza ile ilgili soruşturma başlatılmıştır” dedi.

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#Dilek Ertek#Kruvaziyer Gezisi#Tahiti

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