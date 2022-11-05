Türk işinsanı Tahiti’de kayboldu

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Ertek’in bulunması ihtimalinin giderek zayıfladığı belirtilirken, arama çalışmalarıyla ilgili oğlu Gökçe Atuk’un Tahiti’ye gittiği avukatı tarafından açıklandı. Ertek’in cansız bedeninin bulunamaması halinde 10 Kasım’da İstanbul’da tören düzenleneceği belirtildi.

AİLEDEN AÇIKLAMA

Gökçe Atuk’un avukatı yaptığı açıklamada, “Gemi Pasifik Okyanusu’nda seyir halindeyken, 26 Ekim’de Dilek Ertek denize düşmüştür. Arama çalışmaları bugüne kadar maalesef sonuç vermemiştir. Gemi Tahiti’deki Papeete limanına geldikten sonra kaza ile ilgili soruşturma başlatılmıştır” dedi.