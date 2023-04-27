Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek Haberleri

10 ayda 34 kilo vermişti... Her gün bu korkuyu yaşıyorum!

Güncelleme Tarihi:

#Tanyeli#Kilo#Zayıflama
10 ayda 34 kilo vermişti... Her gün bu korkuyu yaşıyorum
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2023 16:28

10 ay önce mide küçültme ameliyatı olan Tanyeli zorlu süreci anlattı. 34 kilo veren Tanyeli, ‘psikolojik olarak çok yıprandım’ dedi.

Haberin Devamı

Bir döneme danslarıyla damga vuran Tanyeli, geçtiğimiz temmuz ayında aldığı kilolar nedeniyle bıçak altına yatmış, 99 kiloya çıkan Tanyeli mide küçültme operasyonu geçirmişti.

Başarılı geçen ameliyatın ardından 10 ayda 34 kilo veren Tanyeli yeni haliyle dikkat çekti.

10 ayda 34 kilo vermişti... Her gün bu korkuyu yaşıyorum

2. Sayfa programına konuk olan ünlü oryantal, ameliyattan sonra yaşadığı psikolojik zorlukları anlattı:

Artık kilo vermeye devam etmiyorum. Çünkü bu ameliyatın psikolojik bir sıkıntısı var. Kendime yaptığım en büyük yatırım. Evet, ama kilo fazla vermeye başladığında şöyle bir durum oluyor; Daha fazla kilo verirsem ‘zombi gibi olacağım’ vermemem lazım… Bu sefer karbonhidrata yükleniyorsun, kilo vermeyi durdursun diye. Biraz kaçırınca da acaba eskisi gibi mi olacağım endişesi başlıyor. Her gün bu durumu yaşıyorum, bu benim için büyük sıkıntı!

Haberin Devamı

10 ayda 34 kilo vermişti... Her gün bu korkuyu yaşıyorum


Onlar da zayıfladı...

İşte magazin dünyasının verdikleri kilolarla bambaşka birine dönüşen ünlü isimleri...

10 ayda 34 kilo vermişti... Her gün bu korkuyu yaşıyorum

Ünlü oyuncu 58 kilo verip, bambaşka biri oldu!

Oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu rol aldığı 'O Hayat Benim' için kilo almış, dizinin final yapmasının ardından mide küçültme ameliyatı olmuştu.

Sıkı bir diyet de uygulayarak 58 kilo veren oyuncu, değişimi ile şaşırtmaya devam ediyor.

10 ayda 34 kilo vermişti... Her gün bu korkuyu yaşıyorum

Sosyal medyayı aktif kullanan Bozoğlu, son halini paylaştı. Takipçilerinin tanımakta zorlandığı ünlü oyuncunun fit hali dikkat çekti.

20 kilo verdi! '2023 model Arda Kural'

'Yerli Leonardo DiCaprio' lakabıyla anılan ünlü oyuncu Arda Kural, ‘Eyvah Kızım Büyüdü’ dizisiyle kariyer yolculuğuna başlamış 2005-2008 yılları arasında ‘Emret Komutanım’ dizisiyle de ününe ün katmıştı.

Haberin Devamı

En popüler olduğu dönemde diziden ayrılan ve meslek hayatında yaşadığı sorunları aşamayan Kural psikolojik olarak yıpranmıştı.

Psikoz teşhisi konulmasının ardından uzun süre hastalıkla mücadele eden Kural, 2021 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi görmüştü.

10 ayda 34 kilo vermişti... Her gün bu korkuyu yaşıyorum

Zor günler atlatan oyuncu önce saç ektirmiş daha sonra da setlere geri dönmüştü. Sıkı bir diyete giren Kural yaklaşık 20 kilo verdi.

Eski fit haline kavuşan Kural sosyal medya hesabından paylaştığı kareye, "2023 model Arda Kural" notunu düştü.

Kilo vererek fit bir görünüme kavuşan Arda Kural'ın yeni hali çok beğenildi.

Haberin Devamı

10 ayda 34 kilo vermişti... Her gün bu korkuyu yaşıyorum

93 KİLO VERDİ

Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, 2014 yılında 153 kiloyken önemli bir karar verdi ve mide küçültme ameliyatı oldu.

10 ayda 34 kilo vermişti... Her gün bu korkuyu yaşıyorum

6 ayda 53 kilo veren oyuncu, ardından 25 kilo daha vererek toplamda 93 kiloya veda edip 60 kiloya indi.

34 BEDEN OLDU

‘Adını Feriha Koydum’ ve ‘Güllerin Savaşı’ gibi dizilerde rol alan Feyza Civelek, Şeyda Coşkun ile kampa girdi.

10 ayda 34 kilo vermişti... Her gün bu korkuyu yaşıyorum

2.5 ayda spor ve diyetle 78 kilodan 58’e düştü. 25 yaşındaki Feyza Civelek, ‘Her gün 1.5 saat yürüdüm. Sebze ağırlıklı beslendim. 42 bedendim, şimdi 34 oldum’ diye konuştu.

Haberin Devamı

1 YILDA 40 KİLO

“Aynalı Tahir” dizisiyle tanınan, “İsimsizler”, “Filinta”, “Pulsar”, “Yarım Elma” dizilerinde rol alan Kayra Şenocak, ameliyatsız, düzenli beslenme ve sporla 1 yılda tam 40 kilo verdi.

10 ayda 34 kilo vermişti... Her gün bu korkuyu yaşıyorum

Görsel olarak kendisinden rahatsızlık duymaya başlaması, ciddi sağlık problemleri sonrası spora ve diyete başlayan oyuncu, “En son kendimi tartıda 130 kilo görünce artık bir şeyler yapmam gerektiğini anladım. Her şeyden evvel bu mesleği yapmaya devam etmek istiyorsam bu kiloda olmamam gerekiyordu. Yani işimi yemek yemekten daha çok sevdiğime karar verdim” dedi.

ESKİ HALİNDEN ESER YOK

Hamdi Alkan da 60 kilo vererek bambaşka birine döndü. Fazla kilolarından kurtulan Alkan imajını da değiştirdi. Ünlü ismin bir dönem kilolarıyla başı dertteydi.

Haberin Devamı

10 ayda 34 kilo vermişti... Her gün bu korkuyu yaşıyorum

'ŞİŞMANLARIN YAPAMAYACAĞI ŞEY YOK'

Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can, yarışmaya gitmeden önce Instagram sayfasında yıllar önce çekilen bu fotoğrafını paylaşmıştı.

10 ayda 34 kilo vermişti... Her gün bu korkuyu yaşıyorum

Fotoğrafa "Tekrar söylüyorum eski şişmanların yapamayacağı hiçbir şey yoktur" notunu düşen Cemal Can'ın değişimi görenleri şaşırttı.

21 KİLO VERDİ

Fatih Terim’in kızı Buse Terim, zayıflamak için uyguladığı yöntemin meyvelerini toplamaya başladı.

10 ayda 34 kilo vermişti... Her gün bu korkuyu yaşıyorum

Terim 'aralıklı oruç' yöntemi ile 21 kilo verdi.

5 AYDA 24 KİLO

Oyuncu Çiçek Dilligil de mide küçültme ameliyatı için bıçak altına yattı.

10 ayda 34 kilo vermişti... Her gün bu korkuyu yaşıyorum

Dilligil, 5 ayda 24 kilo vererek yepyeni bir görünüme kavuştu...

SIKI DİYET

Hayat Bilgisi dizisinin Var mısın Arif'i Ümit Erdim ameliyat ve sonrasındaki sıkı diyet ile 45 kilo verdi.

10 ayda 34 kilo vermişti... Her gün bu korkuyu yaşıyorum

GÖRENLER TANIYAMADI

Arabesk müziğin güçlü isimlerinden Güllü de zayıflayarak bambaşka bir görünüme kavuştu.

10 ayda 34 kilo vermişti... Her gün bu korkuyu yaşıyorum

70 kilo veren şarkıcıyı görenler tanımakta zorlandı...

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tanyeli#Kilo#Zayıflama

BAKMADAN GEÇME!

Bilim kurgu değil gerçek... Ay köyü işte böyle kuruluyor Astronotların bir gün Ayda duvar örecek olması fikrine bayılıyorum

Bilim kurgu değil gerçek... 'Ay köyü' işte böyle kuruluyor! 'Astronotların bir gün Ay'da duvar örecek olması fikrine bayılıyorum'

#Uzay
Telefonunuz sizi dinliyor mu | ‘Ortak IP kullanan kişilerde aynı reklamların çıkması olası’

Telefonunuz sizi dinliyor mu? | ‘Ortak IP kullanan kişilerde aynı reklamların çıkması olası’

#Teknoloji
BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden hastalığımla hiç ilgilenmiyor

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden hastalığımla hiç ilgilenmiyor?

#Hastalık