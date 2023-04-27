10 ayda 34 kilo vermişti... Her gün bu korkuyu yaşıyorum!

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Bir döneme danslarıyla damga vuran Tanyeli, geçtiğimiz temmuz ayında aldığı kilolar nedeniyle bıçak altına yatmış, 99 kiloya çıkan Tanyeli mide küçültme operasyonu geçirmişti.

Başarılı geçen ameliyatın ardından 10 ayda 34 kilo veren Tanyeli yeni haliyle dikkat çekti.

2. Sayfa programına konuk olan ünlü oryantal, ameliyattan sonra yaşadığı psikolojik zorlukları anlattı:

Artık kilo vermeye devam etmiyorum. Çünkü bu ameliyatın psikolojik bir sıkıntısı var. Kendime yaptığım en büyük yatırım. Evet, ama kilo fazla vermeye başladığında şöyle bir durum oluyor; Daha fazla kilo verirsem ‘zombi gibi olacağım’ vermemem lazım… Bu sefer karbonhidrata yükleniyorsun, kilo vermeyi durdursun diye. Biraz kaçırınca da acaba eskisi gibi mi olacağım endişesi başlıyor. Her gün bu durumu yaşıyorum, bu benim için büyük sıkıntı!

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Onlar da zayıfladı...



İşte magazin dünyasının verdikleri kilolarla bambaşka birine dönüşen ünlü isimleri...





Ünlü oyuncu 58 kilo verip, bambaşka biri oldu!

Oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu rol aldığı 'O Hayat Benim' için kilo almış, dizinin final yapmasının ardından mide küçültme ameliyatı olmuştu.

Sıkı bir diyet de uygulayarak 58 kilo veren oyuncu, değişimi ile şaşırtmaya devam ediyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan Bozoğlu, son halini paylaştı. Takipçilerinin tanımakta zorlandığı ünlü oyuncunun fit hali dikkat çekti.

20 kilo verdi! '2023 model Arda Kural'

'Yerli Leonardo DiCaprio' lakabıyla anılan ünlü oyuncu Arda Kural, ‘Eyvah Kızım Büyüdü’ dizisiyle kariyer yolculuğuna başlamış 2005-2008 yılları arasında ‘Emret Komutanım’ dizisiyle de ününe ün katmıştı.

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En popüler olduğu dönemde diziden ayrılan ve meslek hayatında yaşadığı sorunları aşamayan Kural psikolojik olarak yıpranmıştı.

Psikoz teşhisi konulmasının ardından uzun süre hastalıkla mücadele eden Kural, 2021 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi görmüştü.

Zor günler atlatan oyuncu önce saç ektirmiş daha sonra da setlere geri dönmüştü. Sıkı bir diyete giren Kural yaklaşık 20 kilo verdi.

Eski fit haline kavuşan Kural sosyal medya hesabından paylaştığı kareye, "2023 model Arda Kural" notunu düştü.

Kilo vererek fit bir görünüme kavuşan Arda Kural'ın yeni hali çok beğenildi.

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93 KİLO VERDİ

Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, 2014 yılında 153 kiloyken önemli bir karar verdi ve mide küçültme ameliyatı oldu.

6 ayda 53 kilo veren oyuncu, ardından 25 kilo daha vererek toplamda 93 kiloya veda edip 60 kiloya indi.

34 BEDEN OLDU

‘Adını Feriha Koydum’ ve ‘Güllerin Savaşı’ gibi dizilerde rol alan Feyza Civelek, Şeyda Coşkun ile kampa girdi.

2.5 ayda spor ve diyetle 78 kilodan 58’e düştü. 25 yaşındaki Feyza Civelek, ‘Her gün 1.5 saat yürüdüm. Sebze ağırlıklı beslendim. 42 bedendim, şimdi 34 oldum’ diye konuştu.

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1 YILDA 40 KİLO

“Aynalı Tahir” dizisiyle tanınan, “İsimsizler”, “Filinta”, “Pulsar”, “Yarım Elma” dizilerinde rol alan Kayra Şenocak, ameliyatsız, düzenli beslenme ve sporla 1 yılda tam 40 kilo verdi.

Görsel olarak kendisinden rahatsızlık duymaya başlaması, ciddi sağlık problemleri sonrası spora ve diyete başlayan oyuncu, “En son kendimi tartıda 130 kilo görünce artık bir şeyler yapmam gerektiğini anladım. Her şeyden evvel bu mesleği yapmaya devam etmek istiyorsam bu kiloda olmamam gerekiyordu. Yani işimi yemek yemekten daha çok sevdiğime karar verdim” dedi.

ESKİ HALİNDEN ESER YOK

Hamdi Alkan da 60 kilo vererek bambaşka birine döndü. Fazla kilolarından kurtulan Alkan imajını da değiştirdi. Ünlü ismin bir dönem kilolarıyla başı dertteydi.

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'ŞİŞMANLARIN YAPAMAYACAĞI ŞEY YOK'

Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can, yarışmaya gitmeden önce Instagram sayfasında yıllar önce çekilen bu fotoğrafını paylaşmıştı.

Fotoğrafa "Tekrar söylüyorum eski şişmanların yapamayacağı hiçbir şey yoktur" notunu düşen Cemal Can'ın değişimi görenleri şaşırttı.

21 KİLO VERDİ

Fatih Terim’in kızı Buse Terim, zayıflamak için uyguladığı yöntemin meyvelerini toplamaya başladı.

Terim 'aralıklı oruç' yöntemi ile 21 kilo verdi.

5 AYDA 24 KİLO

Oyuncu Çiçek Dilligil de mide küçültme ameliyatı için bıçak altına yattı.

Dilligil, 5 ayda 24 kilo vererek yepyeni bir görünüme kavuştu...

SIKI DİYET

Hayat Bilgisi dizisinin Var mısın Arif'i Ümit Erdim ameliyat ve sonrasındaki sıkı diyet ile 45 kilo verdi.

GÖRENLER TANIYAMADI

Arabesk müziğin güçlü isimlerinden Güllü de zayıflayarak bambaşka bir görünüme kavuştu.

70 kilo veren şarkıcıyı görenler tanımakta zorlandı...