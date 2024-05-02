Hadi gidelim

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Sanat, bilim, eğlence...
Çocuk Sanat, Bilim, Eğlence Festivali çocukları ve ebeveynleri hem eğlenceli hem de öğretici birçok sanat, bilim ve eğlence aktivitesiyle buluşturmayı hedefliyor. Festival aynı zamanda katılan gösteren çocukların, kişisel becerilerini keşfedebilecekleri ve yeteneklerini ortaya çıkarabilecekleri deneyimsel aktiviteler sunuyor.
Yer: Zorlu PSM, İstanbul
Tarih: 4 Mayıs Cumartesi ve 5 Mayıs Pazar
Saat: 10.00
Yaş: 0-13 (2 yaş ve üzeri bilete tabi)
İletişim: (0212) 912 37 76
Ücret: Yetişkin 700, çocuk 600 lira.
Matematik festivali
Büyük bir fuar alanı düşünün, her standında başka bir matematik konusu işleniyor. Bir yanda matematik alanında çalışan dernekler, kuruluşlar ve çalışmaları, bir yanda matematikle ilgili kitapların bulunduğu yayınevi stantları, bir yanda sergiler, panolar, film gösterimleri, oyun alanları, konuşmalar. Tutam Tutam Matematik Festivali’ne katılmak için önceden kayıt yaptırmak gerekiyor. linktr.ee/matfestivali
Yer: Galatasaray Üniversitesi, İstanbul
Tarih: 11-12 Mayıs
Saat: 10.00-16.00
Yaş: 7+
İletişim: (0212) 227 44 80
Ücretsiz
Anne, Baba, Çocuk Etkinliği ile bu hafta sonu yüz boyamadan çeşitli yarışmalara, uçurtma atölyesinden zumbaya eğlence dolu bir güne hazır mısınız? Siz de çocuğunuzla eğlence dolu bir gün geçirmek ve onunla birlikte çocukluğunuza dönmek isterseniz Anne, Baba, Çocuk Etkinliği'ni kaçırmayın! Etkinlik ücretine bir adet çocuk menüsü dahil.
Yer: Milyon Beach Kilyos, İstanbul
Tarih: 4 Mayıs Cumartesi
Saat: 11.30, 14.00
Yaş: 3-10
İletişim: (0212) 204 03 68
Ücret: Aile bileti (anne-baba-çocuk) 495 lira.
Patent Dedektifi, tüm zamanların icatlarını incelemek ve denetlemekle yükümlüdür. Fakat bir gün kapısını hiç beklenmedik bir misafir çalar. Elisha Gray bu ziyaretiyle telefonun icadının kendisine ait olduğunu ileri sürer ve Graham Bell'i şikâyet eder. Dedektif, telefonun tarihte saklı kalmış gerçek hikâyesini araştırırken, seyircinin yaptığı seçimlere göre serüvenleri değişir. ‘Telefonun Öteki Hikayesi’nde telefon patentini kimin alacağına seyirci karar verecek.
Yer: Kadıköy Eğitim Sahnesi, İstanbul
Tarih: 4 Mayıs Cumartesi
Saat: 14.00
Yaş:7+
İletişim: (0537) 577 11 66
Ücret: 168 lira.
Yer: Akbank Sanat, İstanbul
Tarih: 4 Mayıs Cumartesi
Saat: 11.30
Yaş:5+
İletişim: (0212) 252 35 00
Ücret: 59-89 lira.
‘Carmen Yetenek Avcısı Müzikali’nde eşsiz müzik yeteneğiyle şarkılarını eşi Lord Shiva ve kendi gibi yetenekli dört balerin kızı için söyleyen Carmen bir gün derin bir uykuya dalar. Shiva ne yaptıysa Carmen’i bir türlü uyandıramaz. Ancak Carmen’in dört yetenekli balerin kızı; Dora, Revina, Mira ve Lalin sarayda gerçekleşecek olan dans yarışmasında birinci olursa, annelerinin uyanacağına inanırlar ve hikâye böyle başlar.
Yer: İstinyeArt Performans Arena, İzmir
Tarih: 4 Mayıs Cumartesi
Saat: 13.00, 16.00
Yaş: 3+
İletişim: (0232) 999 33 00
Ücret: 291,50 lira.
‘Peter Pan ve Tinker Bell’ adlı tiyatro oyununda Peter Pan büyümeyi reddeden haylaz bir çocuktur. Bitmeyen çocukluğunu, Varolmayan Ülke (Neverland) adındaki küçük adada, peri arkadaşı Tinker Bell ile geçirmektedir. Bir gün Tom adlı küçük bir çocuğun rüyasına girerler ve başlarından birçok macera geçer. Peter Pan ve Tinker Bell adlı tiyatro oyunu çocuklara eğlenceli zaman vaat ediyor.
Yer: MEB Şura Salonu, Ankara
Tarih: 4 Mayıs Cumartesi
Saat: 14.00
Yaş: 3+
İletişim: (0312) 413 38 50
Ücret: 168 lira.
YouTube’da izlenme rekorları kırarak 700 milyondan fazla dinlenen, çocukluğumuzun ve çocuklarımızın şarkısı ‘Mini Mini Bir Kuş’ artık tiyatro sahnesinde… ‘Mini Mini Bir Kuş Müzikali’ dansları, görsel şölenleri, güçlü sahne prodüksiyonu ve tabii ki sahnede olacak canlı minik bir kuş ile çocukları bekliyor.
Yer: Aspera Sahne, Bursa
Tarih: 5 Mayıs Pazar
Saat: 13.00, 15.00
Yaş: 3+
İletişim: (0539) 813 28 73
Ücret: 200 lira.