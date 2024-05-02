Hadi gidelim

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Sanat, bilim, eğlence...



Çocuk Sanat, Bilim, Eğlence Festivali çocukları ve ebeveynleri hem eğlenceli hem de öğretici birçok sanat, bilim ve eğlence aktivitesiyle buluşturmayı hedefliyor. Festival aynı zamanda katılan gösteren çocukların, kişisel becerilerini keşfedebilecekleri ve yeteneklerini ortaya çıkarabilecekleri deneyimsel aktiviteler sunuyor.

Yer: Zorlu PSM, İstanbul

Tarih: 4 Mayıs Cumartesi ve 5 Mayıs Pazar

Saat: 10.00

Yaş: 0-13 (2 yaş ve üzeri bilete tabi)

İletişim: (0212) 912 37 76

Ücret: Yetişkin 700, çocuk 600 lira.

Matematik festivali

Büyük bir fuar alanı düşünün, her standında başka bir matematik konusu işleniyor. Bir yanda matematik alanında çalışan dernekler, kuruluşlar ve çalışmaları, bir yanda matematikle ilgili kitapların bulunduğu yayınevi stantları, bir yanda sergiler, panolar, film gösterimleri, oyun alanları, konuşmalar. Tutam Tutam Matematik Festivali’ne katılmak için önceden kayıt yaptırmak gerekiyor. linktr.ee/matfestivali

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Yer: Galatasaray Üniversitesi, İstanbul

Tarih: 11-12 Mayıs

Saat: 10.00-16.00

Yaş: 7+

İletişim: (0212) 227 44 80

Ücretsiz

Anne, Baba, Çocuk Etkinliği ile bu hafta sonu yüz boyamadan çeşitli yarışmalara, uçurtma atölyesinden zumbaya eğlence dolu bir güne hazır mısınız? Siz de çocuğunuzla eğlence dolu bir gün geçirmek ve onunla birlikte çocukluğunuza dönmek isterseniz Anne, Baba, Çocuk Etkinliği'ni kaçırmayın! Etkinlik ücretine bir adet çocuk menüsü dahil.

Yer: Milyon Beach Kilyos, İstanbul

Tarih: 4 Mayıs Cumartesi

Saat: 11.30, 14.00

Yaş: 3-10

İletişim: (0212) 204 03 68

Ücret: Aile bileti (anne-baba-çocuk) 495 lira.

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Patent Dedektifi, tüm zamanların icatlarını incelemek ve denetlemekle yükümlüdür. Fakat bir gün kapısını hiç beklenmedik bir misafir çalar. Elisha Gray bu ziyaretiyle telefonun icadının kendisine ait olduğunu ileri sürer ve Graham Bell'i şikâyet eder. Dedektif, telefonun tarihte saklı kalmış gerçek hikâyesini araştırırken, seyircinin yaptığı seçimlere göre serüvenleri değişir. ‘Telefonun Öteki Hikayesi’nde telefon patentini kimin alacağına seyirci karar verecek.

Yer: Kadıköy Eğitim Sahnesi, İstanbul

Tarih: 4 Mayıs Cumartesi

Saat: 14.00

Yaş:7+

İletişim: (0537) 577 11 66

Ücret: 168 lira.

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Sürekli ders çalışıp test çözmek zorunda hisseden Leyla, anne-babası gibi mühendis olmak ister. Bir gün ilham perisi Thalia ile tanışması, Leyla'ya hayatta yeni ufuklar açar. ‘Ne Olacağım Ben’ adlı tiyatro oyunu 5 yaş ve üzeri çocuklarla buluşuyor.

Yer: Akbank Sanat, İstanbul

Tarih: 4 Mayıs Cumartesi

Saat: 11.30

Yaş:5+

İletişim: (0212) 252 35 00

Ücret: 59-89 lira.

‘Carmen Yetenek Avcısı Müzikali’nde eşsiz müzik yeteneğiyle şarkılarını eşi Lord Shiva ve kendi gibi yetenekli dört balerin kızı için söyleyen Carmen bir gün derin bir uykuya dalar. Shiva ne yaptıysa Carmen’i bir türlü uyandıramaz. Ancak Carmen’in dört yetenekli balerin kızı; Dora, Revina, Mira ve Lalin sarayda gerçekleşecek olan dans yarışmasında birinci olursa, annelerinin uyanacağına inanırlar ve hikâye böyle başlar.

Yer: İstinyeArt Performans Arena, İzmir

Tarih: 4 Mayıs Cumartesi

Saat: 13.00, 16.00

Yaş: 3+

İletişim: (0232) 999 33 00

Ücret: 291,50 lira.

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‘Peter Pan ve Tinker Bell’ adlı tiyatro oyununda Peter Pan büyümeyi reddeden haylaz bir çocuktur. Bitmeyen çocukluğunu, Varolmayan Ülke (Neverland) adındaki küçük adada, peri arkadaşı Tinker Bell ile geçirmektedir. Bir gün Tom adlı küçük bir çocuğun rüyasına girerler ve başlarından birçok macera geçer. Peter Pan ve Tinker Bell adlı tiyatro oyunu çocuklara eğlenceli zaman vaat ediyor.

Yer: MEB Şura Salonu, Ankara

Tarih: 4 Mayıs Cumartesi

Saat: 14.00

Yaş: 3+

İletişim: (0312) 413 38 50

Ücret: 168 lira.

YouTube’da izlenme rekorları kırarak 700 milyondan fazla dinlenen, çocukluğumuzun ve çocuklarımızın şarkısı ‘Mini Mini Bir Kuş’ artık tiyatro sahnesinde… ‘Mini Mini Bir Kuş Müzikali’ dansları, görsel şölenleri, güçlü sahne prodüksiyonu ve tabii ki sahnede olacak canlı minik bir kuş ile çocukları bekliyor.

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Yer: Aspera Sahne, Bursa

Tarih: 5 Mayıs Pazar

Saat: 13.00, 15.00

Yaş: 3+

İletişim: (0539) 813 28 73

Ücret: 200 lira.