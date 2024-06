Bebekken yola düşün, gezmeye alışsın

Haberin Devamı

Gülay: Gizemcim bayram geldi, okullar tatil oldu. Siz anne-kız harika geziyorsunuz. Bunun tersi durumlar da görüyorum, bazı ebeveynler çocuklarıyla birlikte gezerken zorluk yaşayabiliyor. Sen Lorin’e seyahat sevgisini nasıl aşıladın?

Gizem: Gülaycım o kadar küçükken başladım ki ben gezmeye Lorin’le, nasıl alıştırdığımı unuttum bile (gülüyor). Ama tabii asıl anahtar bu bence, henüz bebekken yollara düşüp

bu durumun çocuğun normali olmasını sağlamak. 4 yaşına kadar hiç araba yolculuğuna çıkmamış, hiç uçağa binmemiş bir çocukla durum zor olabilir.

Gülay: Böyle durumlar için ilaç gibi bir önerim var aslında; çocuklara seyahat temalı kitaplar okumak. Hatta biraz daha büyüdüklerinde kendi kendilerine okuyacakları maceralı gezi ve keşif hikâyeleri okumaları için onları yönlendirmek.

Gizem: Evet tabii, yolculuklarımızın öncesinde çok seyahat kitabı okurdum ben de Lorin’e. O kadar çok kamp, karavan hikâyesi okuduk ki, sonunda hiç sevmediğim halde Lorin’i kampa götürmek zorunda kaldım.

Gülay: Bizim de elimizin ayarı yok ki! Bilge çadır diye tutturduğunda babasıyla göndermiştim kampa. Sonra da mitoloji kitaplarının peşinde Mısır’a götürdük iki kere. Şimdi akıllandım, bir İstanbul serisi yayımlandı bu hafta: ‘Saffet ile Serda Gizem Peşinde 7 Tepe 7 Sır’. 9-13 yaş için, tam bize göre. Okusun, çıkıp bütün tepeleri, gizemleri gezeriz tek tek, bütün yaz bizi oyalar.

Gizem: Aaa, ne kadar güzelmiş. Oh, İstanbul’un 7 tepesini gezmek size de çok iyi gelir. Ben de biraz sadeleştirerek Lorin’e okurum, sonra sizin tura katılabiliriz. Tam olarak nereleri ve nasıl anlatıyor kitap?

Gülay: Hürriyet Seyahat yazarı, tarihçi ve rehber, bizim de çok sevgili arkadaşımız Saffet Emre Tonguç, biliyorsun bir İstanbul âşığı. Dünyanın en ünlü isimlerini gezdiren, işine tutkuyla bağlı, 30 yıllık bir rehber. Onun bir de ekip arkadaşı var, o da yine Hürriyet Seyahat yazarı Serda Büyükkoyuncu. Uzun süredir birlikte konuşmalar yapıyor, geziler düzenliyorlar. Serda da Saffet kadar renkli ve çokyönlü biri. “Yeni kuşağa İstanbul’u anlatmanın vakti geldi” diyerek bu seriyi birlikte hazırlamışlar. İkisinin çocuk halleri, bazen daha geniş arkadaş grubuyla, bazen de ikisi baş başa çeşitli semtlerde maceralara atılıyorlar. Zaten İstanbul’un taşı toprağı efsane, nereye baksan binlerce yıllık hikâye. Yerebatan’ın dehlizlerinden giriyor, Kapalıçarşı’dan çıkıyorlar ama Alfa Kuşağı’nı da yakalamak için teknolojiyi, kuantumu, uzayı ve bilimi de işin içine katıyorlar.

Gizem: Şu an Lorin’den vazgeçtim, ben okuyup gezmek istedim İstanbul’un 7 tepesini. Saffet Emre’nin Tarihi Yarımada’da gece turları, anlatımlı Boğaz gezileri meşhurdur. İstanbul’u ondan dinlemek gerçekten farklı bir bakış açısı yaratır. Bu kitap serisi için çocuklara ve gençlere özel bir tur da düzenlerler mi dersin?

Gülay: Kitapla ilgili konuşurken bunu da sordum. Evet, ‘Ailemle Geziyorum ile İstanbul turları’ yapacaklar. Saffet ve Serda’nın bu macera dolu kitap setiyle ilgili anlattıklarını da okurlarımız için özetledim...

‘7 Tepe 7 Sır’ kitap serisi Arkeologos Yayınevi’nden çıktı.

SAFFET EMRE TONGUÇ: ‘BU ZAMANE EVLİYALIĞI BANA BABAMDAN MİRAS’

“2004’ten beri Hürriyet Seyahat’te yazıyorum. ‘İstanbul Hakkında Her Şey’ ve ‘Kanatlarımda İstanbul’un da arasında olduğu 36 kitabımdan 21’i İstanbul hakkında. Serda ile yazım yolculuğumuz ‘Piri Guide’ isimli seyahat uygulamasıyla başladı. Sonra 8 sezondur yayımlanan ‘Ayrıcalıklı Rotalar’ programında, ben ekran önünde, o kamera arkasında dünyanın 25 ülkesinde, 70’ten fazla rotayı sizlerle buluşturduk. Artık genç nesle ulaşmamızın zamanı geldi diyerek böyle bir seri hazırladık. Çocuk Saffet ve Serda, İstanbul’un 7 tepesinde sürükleyici bir macera yaşıyor. Öncelikle her kitapta İstanbul’un bir tepesini ziyaret edecekler. Yeni coğrafyalarla tanışmak bir çocuğun ufkunu genişletir. Ben seyahat etmeyi seven bir babanın oğluyum. Bu zamane evliyalığı bana ondan miras. Bu kitapların da gençlere ilham olmasını umut ediyoruz.”

SERDA BÜYÜKKOYUNCU: ‘HAYAL GÜÇLERİNİ CANLANDIRMAK İSTEDİK’

“İstanbul hakkında bolca tarihi bilgi verdiğimiz seriyle çocukların hayal

güçlerini canlandırmak istedik. Ama bence her yaştan İstanbulsever bu kitapları eline alınca bırakmak istemeyecek. Hikâyeyi monotonluktan uzaklaştırmak için biraz bilimkurgu ekledik. Seyahat etmek bir çocuğun merak duygusunu tetikler. Yeniyi görürken kendi ait olduğu çevreyi, kültürü daha iyi anlar. Bir çocuk büyürken ona verilecek en güzel hediye hayattaki olasılıkları, imkânlar dahilinde ona sunmaktır. Böylece kendi seçimlerini yaparak mutlu bir hayat inşa edebilir. Bu seriyi yaparken o kadar keyif aldık ki en yakın zamanda yeni kitaplarını da çıkarmayı düşünüyoruz. Saffet ve Serda’nın İstanbul’da başlayan maceraları Efes, Afrodisias, Nemrut, Troya, Göbeklitepe gibi Anadolu’nun tarihine ışık tutan rotalarında, hız kesmeden devam edecek.”