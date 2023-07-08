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Ada vapuru yandan çarklı... Adalar’daki en iyi 10 restoran

Güncelleme Tarihi:

#Ada#Tatil#Restoran
Ada vapuru yandan çarklı... Adalar’daki en iyi 10 restoran
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2023 07:00

Şehirden uzaklaşamayanlara bir nefes tatil gibidir Adalar. İstanbul’un yanı başında bambaşka bir âleme götürür insanı, her gidildiğinde ‘Keşke daha sık gelsek’ dedirtir... Trafikten uzak, doğanın içinde, denize yakınken lezzete de doymak için Adalar’daki en iyi restoranları jürimize sorduk.

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1- PLAJI DA VAR

ESKİBAĞ TERAS RESTAURANT, BÜYÜKADA

‘Büyük tur’ yolu üzerinde, adanın güneybatısına düşüyor. Restoranın aşağısındaki plajdan denize girebilir, ardından günbatımı manzarası eşliğinde mezelerin, balık çeşitlerinin tadına bakabilirsiniz. Saffet Emre Tonguç ve Nurgül Büyükkalay öneriyor.

2- DALGA SESLERİ EŞLİĞİNDE

PRİNKİPO MEYHANESİ FISTIK AHMET, BÜYÜKADA

Sahildeki meyhanede yosun kokuları, dalga sesleri eşliğinde ada atmosferini yaşayabilirsiniz. İç baklalı enginarı, vişne ve bademli yaprak sarması, yaprak ciğeri çok meşhur. (0216) 382 35 91

3- TAM DENİZİN KIYISINDA

LOC’ADA BÜYÜKADA

Sedef Adası manzaralı otelin içinde... Deniz kıyısındaki masalarda, dalga sesleri eşliğinde zengin bir menü servis ediyorlar. Kalabalık arkadaş grupları için ideal bir ortam. Saffet Emre Tonguç ve Canan Demiray tavsiye ediyor. (0531) 525 12 32

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4- 1978’DEN BERİ...

YÜCETEPE KIR GAZİNOSU, BÜYÜKADA

Adanın en yüksek tepesinde, Aya Yorgi Kilisesi’nin hemen yanındaki kır gazinosu 1978’den beri otantik halini ve lezzetlerini koruyor. Figen Kokol ve Oğuz Yenihayat’ın tavsiyesi. (0216) 382 13 33

5- KALAMAR DENENMELİ

MİMOZA AİLE RESTAURANT

Kınalıada Canan Demiray “Kayalıkların kenarındaki masaları, balık ve meze çeşitleriyle Kınalıada’nın gastronomi köşelerinden biri. Karides güveç de kalamar da denenmeli” yorumunu yapıyor. (0216) 381 52 67

6- İSKELEYE KARŞI...

TİARA’S RESTAURANT, BÜYÜKADA

Restoran denizi tam karşısına alan Tiara Büyükada Otel’in içinde. Nurgül Büyükkalay “İskeleye karşı konumu, kaliteli servisi ve lezzetli yeme-içme seçenekleriyle adanın en şık restoranı” yorumunu yapıyor. (0216) 382 55 55

7- CAZİBESİ LEZZETİNDEN

BARBA YANİ, BURGAZADA

“Mekân, canlı atmosferinin yanı sıra meze ve balık çeşitlerinin lezzetiyle cazibe kazanıyor. Balık pastırma, paşa ezmesi, sumaklı dilbalığı, balık böreği ve enginar kalbi gibi spesiyalleri mutlaka denemelisiniz” diyor Melih Uslu. (0216) 381 13 75

8- VAPURLARI İZLEYEREK...

HEYAMOLA Restoran,

Heybeliada Sahilde, deniz otobüsleri iskelesinin tam karşısındaki restoran için Oğuz Yenihayat “Ciğeri, taze balıkları ve karidesleri çok iyi. Vapurların gidip gelişine karşı oturmak keyifli oluyor” diyor. (0532) 443 25 63

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9- KALABALIKTAN UZAK

JASH BALIK-HERMAN’IN MUTFAĞI, KINALIADA

Kahvaltıya da akşam yemeğine de gidebileceğiniz mekân Türk ve Ermeni mezeleriyle öne çıkıyor. Figen Kokol güzel müzik eşliğinde ada havası almak isteyenlere tavsiye ediyor. (0216) 381 44 32

10- ASLINDA ESNAF LOKANTASI

KARDEŞLER KAFE, BURGAZADA

Yücel Sönmez “Adı kafe olsa da aslında bir esnaf lokantası. Her gün az sayıda ev yemeği çıkıyor. Karadeniz usulü kuru fasulyeyse başrolde. Adada balık dışındaki en iyi seçenek” yorumunu yapıyor. (0216) 381 23 91

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#Ada#Tatil#Restoran

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