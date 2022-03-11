3. Dünya Savaşı gelir mi?

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Dünyaca oldukça kritik zamanlardan geçiyoruz. “Bizi nükleer bir tehdit bekliyor mu”, “3. Dünya Savaşı kapıda mı”, “Pandemi 2 yılımızı yedi, yeni belalar mı kapıda” gibi, herkesin aklında bir sürü soru işareti var.... Geçenlerde dertlenip bir twit attım. Dertlendim derken durup dururken değil tabii... Gökyüzündeki göstergelerle baktığımdan... Malum, aynı soru işaretleri benim aklımda da var. “Dünyanın son iyi günlerini yaşıyoruz galiba” dedim ama bunun biraz sert bir cümle olduğunu fark edip ne kastettiğimin altını dolduran bir yazı yazmak istedim. Bu yazıda sizi hem tarih hem de astroloji yolculuğuna çıkaracağım.

“3. Dünya Savaşı çıkar mı” sorusuna net bir şeyler söylemek için 1. Dünya Savaşı ve 2. Dünya Savaşı’nın gökyüzü pozisyonlarına bakmak ve benzerlikler olup olmadığına kanaat getirmemiz gerek. Zira benim yaptığım astroloji yorumu, daha çok kıyaslama ve karşılaştırma üzerine kurulu... Yani geçmişte benzer gökyüzü pozisyonlarında neler olduğunu anlayarak önümüzdeki süreci değerlendiriyorum. Astrolojiyi bu şekilde kullanmak bana daha tutarlı bilgiler edinmem konusunda yardımcı oluyor.

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Önemli bir savaşın olması, bu savaşın dünyanın ve nesillerin kaderinde önemli bir rol oynaması için nesil gezegenleri dediğimiz Uranüs, Neptün ve Plüton’un hareketleri önemli! Bu gezegenlerin Zodyak üzerinde tam dönüşü Uranüs’ün ortalama 84 yıl, Neptün’ün ortalama 168 yıl ve Plüton’unsa ortalama 250 yıl! Bu gezegenler yavaş hareket ettiklerinden dolayı nesil arası farklıları, toplumların geçirdiği süreçleri, sosyal, ekonomik ve toplumsal gelişim hikâyelerini anlatırlar. Bir de tabii ki Güneş ve Ay tutulmaları çok önemlidir. Çünkü tutulmalar kaçınılmaz olanı anlattığı gibi, 18 aylık küçük periyotlardaki nabzın ne olduğunu anlamamız açısından da değerli! Bu küçük astrolojik bilgilerin ardından kıyaslama yapabilmek için 1. ve 2. Dünya Savaşı sırasındaki gökyüzü dizilimleri nasıldı; bakalım.

Savaşlar hep Plüton’la ilgilidir

1. Dünya Savaşı 28 Temmuz 1914’te başladı, 11 Kasım 1918’de sona erdi. 1914’te yılında gökyüzünde Plüton Yengeç burcunda... Burası çok önemli! Yıl 2022; Plüton Oğlak burcunda, Yengeç burcunun tam karşısında; buna yarı Plüton döngüsü diyoruz. Savaş sırasında Neptün Yengeç burcunda, Uranüs Kova burcundaymış. Tutulmalarsa Başak- Balık aksında başlayıp, İkizler-Yay aksındayken sona ermiş. Plüton Yengeç için not düşmemin sebebi şu: Plüton büyük değişim ve dönüşüm demektir. Plüton bir burca geçtiği andan itibaren o burcun temsil ettiği tüm yapıları yıkar, yok eder ve yerine yeni bir düzen getirir. Plüton’un mitolojideki karşılığı ölüler diyarının tanrısı Hades’tir. Büyük yıkımlar, ölümler, mecburi değişim ve dönüşümler; yer altı, gizlilik içinde yürütülen işler, baskı kurmak, manipüle etmek, psikolojik üstünlük sağlamak, maden ocakları, petrol, nükleer konular ve savaşlar hep Plüton’la ilgilidir.

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1914’te Plüton Yengeç burcuna geçerek Yengeç burcunun temsil ettiği konularda büyük bir yıkım, değişim ve dönüşüm sürecini başlatmış oldu. Yengeç burcu astrolojide; vatani konuları, milliyetçilik duygusunu, güvenli alanları, beslenmeyi, ülke ve aileyi korumayı temsil eder. Plüton Yengeç’te 1939 yılına kadar seyahat etmiş.

1. Dünya Savaşı’nın sebeplerine ve sonuçlarına baktığımızda neler görüyoruz: Fransız İhtilali’yle yayılan ‘milliyetçilik’ düşüncesi, devletlerin ‘bağımsızlık’ isteklerinin artması, hammadde ve ‘sömürge’ arayışı ve elbette sınırları korumak için silah ticareti... Polonya, Çekoslovakya, Yugoslavya ve Macaristan adında yeni devletler kuruldu. Birçok yeni siyasal rejimler ortaya çıktı. Yengeç burcu sembolizminin ne kadar tıkır tıkır çalıştığını ve bunun Plüton’la özdeşleşmiş olduğu görüyoruz.

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2022 yılının gökyüzü dizilimlerine baktığımızda...

Şimdi de 2. Dünya Savaşı’ndaki gökyüzü pozisyona bakalım... Savaş 1. Eylül 1939’da başladı, 2 Eylül 1945’te sona erdi. 1 Eylül 1939’da Plüton Aslan burcuna yeni geçmiş, Uranüs Boğa burcunda, Neptün Başak burcunda, Jüpiter Koç burcunda... Tutulmalar Boğa-Akrep burcuyla başlamış ve İkizler-Yay tutulmaları zamanı sona ermiş. Çok ilginçtir ki her iki savaşın başladığı zaman Plüton’un yeni burç değiştirdiği zamana denk geliyor. 1. Dünya Savaşı’nda Plüton Yengeç burcuna geçiş yapmıştı, Yengeç sembolizmi çalışmaya başlamıştı. 2. Dünya Savaşı’ndaysa Plüton Aslan burcuna geçer geçmez başlıyor. Aslan burcu astrolojide; krallıklar, despotluk, tek olmak, yönetmek, hırslar ve güç kazanmakla ilgilidir. 2. Dünya Savaşı’nın sebeplerine baktığımızdaysa devletlerin büyüme ve kontrol etme isteği, ideolojilerin çatışması, ekonomik buhranlar, Almanya’ya iktidara gelen Nazi rejiminin dünyada ari bir ırk yaratma isteği ve yeni bir dünya düzeni kurup burada tek başına olma emellerini görüyoruz. Tam da Plüton’un Aslan burcundaki seyrine uygun sembolikler çalışmış 2. Dünya Savaşı başlangıcında...

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Geldik 2022 yılına… Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesiyle başlayan, önce Avrupa’nın sonra ABD’nin Rusya’ya yaptırımlarıyla devam eden ve dünya politik sahnesinin inanılmaz karıştığı, ekonomik, enerji ve gıda olarak büyük bir krize doğru sürüklendiğimiz bir dönemdeyiz.

Bu senenin yani 2022 yılının gökyüzü dizilimlerine baktığımızda; Plüton Oğlak burcunun son derecelerinde ve 2023’te Kova burcuna geçiş yapacak ki bence burası çok önemli! Uranüs Boğa burcunda seyahat ediyor ki 2. Dünya Savaşı’nda da aynı pozisyondaydı. Boğa burcunun temsil ettiği para, ekonomi konusundaki buhranı anlatıyor bizlere. 2. Dünya Savaşı döneminde de büyük ekonomik buhran vardı, şimdi de dünyada artan enflasyon, ambargolar, üretim ve ham madde sıkıntıları yaşanıyor. Tutulmalar Boğa-Akrep aksında meydana gelmeye başladı ki 2. Dünya Savaşı sırasında da aynı konumdaydı.

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Bu illa 3. Dünya Savaşı çıkacak anlamına gelmiyor

Jüpiter bu sene 11 Mayıs’tan sonra Koç burcuna geçiş yapacak ki 2. Dünya Savaşı’nda da Koç burcundaydı. Neptün’se şu an Balık burcunda… 2. Dünya Savaşı sırasında Başak burcundaydı. Başak-Balık karşıt burçlardır. Neptün 2. Dünya Savaşı sırasındaki konumunun tam karşısında. Bu bir döngüdür; Neptün yarı döngüsü...

Astrolojide gezegen döngüleri önemlidir. Her tam tur veya yarı turlarda bir önceki dönemin sonuçlarının test edildiği süreçleri anlatır. Şimdi her iki savaşta Plüton önce Yengeç burcuna yeni geçmişti, 2. Dünya Savaşı’ndaysa Aslan burcuna yeni geçmişti. Benzer bir örüntü var. 2023’te 23 Mart günü Plüton Kova burcuna geçiş yapacak.

Plüton’un Kova burcuna geçmesiyle 2. Dünya Savaşı’ndaki gökyüzüne benzer pozisyonlar oluşmuş olacak. Tabii bu illa 3. Dünya Savaşı çıkacak anlamına gelmemekle birlikte, eğer ki bu örüntüler doğru çalışıyorsa oldukça güçlü bir ihtimali doğuruyor. Ve bu sefer Kova burcunun sembol ettiği konular üzerinden bir savaş ortamının oluşabileceğini söyleyebiliriz, diğer tüm göstergelerle birlikte… Kova burcu astrolojide; özgürlük, isyan, toplumların yöneticilere karşı gelmesi, sivil ayaklanma, teknoloji, bağımsızlık, birlik ülkelerin kurulması yani birkaç ülkenin bir araya gelerek yeni bir oluşuma gitmesi, yeni bir düzen ve sistem kurması, bilimsel gelişmeler, enerji kaynakları, uranyum ve yeni bir dünya düzeni arayışı sembolize eder.

2022’de bir dünya savaşının çıkacağını sanmıyorum

Ay düğümleri zaten Boğa-Akrep aksındaki bu akslar tarım, gıda, nükleer konular, beslenme, düzenle kaos arasındaki denge, maddi konular, borçlar, krediler, vergiler ve ekonomiye işaret ediyor. Sevgili Fatih Altaylı’nın bu yılın başında katıldığım Teketek programında, 2022 ve 2023’te ciddi bir gıda krizi içinde olacağımızı hatta buğdayla ilgili bir krizin oluşabileceğini, ekonomik olarak zor bir süreçten geçeceğimizi, nükleer konusunun önemli gündem maddelerimizden biri olacağını, mayıstan sonra ortaya çıkabilecek olan enerji krizlerini anlatmıştım; izleyenler hatırlar. Bu riskler ne yazık ki devam ediyor. Tek dileğim nükleer bir hareketin hiç ama hiç olmaması... Ama riskli zamanlar yok mu bu konuda; ne yazık ki var! 16 Mayıs 2022 civarı, 25 Ekim 2022 civarı ve 5 Mayıs 2023 civarı yine nükleer konusunun ciddiyetinin farkına varabileceğimiz, önemli gündem maddelerinden biri olacağı zamanlar.

2022’de bir dünya savaşının çıkacağını sanmıyorum ama 2023 Mart’tan sonraki süreç için bu kadar iyimser değilim ne yazık ki! Plüton’un burç değiştirmesinin hemen akabinde bu risk bulunmakta. 2022 yılı sebeplerin ortaya çıktığı bir yıl olarak karşımıza çıkabilir. Özellikle astrolojinin büyüteç gezegeni Jüpiter’in 11 Mayıs’tan sonra Koç burcuna geçişi haziran ayında Mars’la yan yana gelmesiyle bu tansiyon giderek daha da artabilir. Türkiye’nin böyle bir senaryoda ne olacağını merak ediyor olabilirsiniz. Eğer ki gökyüzü ve tarih kendi içinde tekerrür ediyorsa, hatırlarsanız biz 2. Dünya Savaşı’na girmemiştik, olası bir senaryoda taraf olacağımızı veya savaşa gireceğimizi düşünmüyorum. Umarım bu göstergeler bambaşka bir sembolizmle çalışır ve kimsenin canı yanmadan bu gökyüzü pozisyonlarını atlatır geçeriz!