Son dakika! Galatasaray yurda döndü... Okan Buruk'tan ilk açıklama

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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al - Awwal Park'ta oynanması planlanan ancak organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen Süper Kupa sonrası Galatasaray kafilesi yurda dönmek üzere yola çıktı. Gece yarısı Riyad'dan kalkan uçağı karşılamak isteyen yüzlerce Sarı-kırmızılı taraftar da İstanbul Havalimanı'na akın etti. Taraftarlar tezahüratlar eşliğinde takımlarını beklerken, andımızı da okudu.

DURSUN ÖZBEK SORULARI CEVAPSIZ BIRAKTI

CNN Türk muhabiri Serdar Er'in İstanbul Havalimanı'nda yaşananları saniye saniye aktardı. Galatasaray, saat 05.30 sıralarında yurda döndü. Futbolcular ve Galatasaray heyeti uçak indikten 10 dakika sonra İstanbul Havalimanı'nı terk etti. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, soruları cevaplamadan havalimanından ayrıldı.

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"KULÜBÜMÜZ GEREKLİ AÇIKLAMAYI YAPTI"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise taraftarları selamladı. Buruk, "Bir açıklama yapacak mısınız?" sorusuna "Kulübümüz gerekli açıklamayı yaptı" diye cevap verdi.