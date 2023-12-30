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Son dakika! Galatasaray yurda döndü... Okan Buruk'tan ilk açıklama

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#Suudi Arabistan#Galatasaray#Fenerbahçe
Son dakika Galatasaray yurda döndü... Okan Buruktan ilk açıklama
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2023 05:39

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al - Awwal Park'ta Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması planlanan Süper Kupa ileri bir tarihe ertelendi. Galatasaray, Riyad'dan kalkan uçakla İstanbul'a geldi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk tek cümlelik açıklama yaptı.

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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al - Awwal Park'ta oynanması planlanan ancak organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen Süper Kupa sonrası Galatasaray kafilesi yurda dönmek üzere yola çıktı. Gece yarısı Riyad'dan kalkan uçağı karşılamak isteyen yüzlerce Sarı-kırmızılı taraftar da İstanbul Havalimanı'na akın etti. Taraftarlar tezahüratlar eşliğinde takımlarını beklerken, andımızı da okudu. 

DURSUN ÖZBEK SORULARI CEVAPSIZ BIRAKTI

CNN Türk muhabiri Serdar Er'in İstanbul Havalimanı'nda yaşananları saniye saniye aktardı. Galatasaray, saat 05.30 sıralarında yurda döndü. Futbolcular ve Galatasaray heyeti uçak indikten 10 dakika sonra İstanbul Havalimanı'nı terk etti. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, soruları cevaplamadan havalimanından ayrıldı.

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Son dakika Galatasaray yurda döndü... Okan Buruktan ilk açıklama

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"KULÜBÜMÜZ GEREKLİ AÇIKLAMAYI YAPTI"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise taraftarları selamladı. Buruk, "Bir açıklama yapacak mısınız?" sorusuna "Kulübümüz gerekli açıklamayı yaptı" diye cevap verdi.

Son dakika Galatasaray yurda döndü... Okan Buruktan ilk açıklama

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#Suudi Arabistan#Galatasaray#Fenerbahçe

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