Yürürken kitap okudu

Rol aldığı Hızlı ve Öfkeli filmiyle tanınan oyuncu Jordana Brewster, önceki gün Los Angeles'ta çıktığı yürüyüşte objektiflere takıldı. BACKGRID USA40 yaşındaki Brewster, yazlık elbisesi ve spor ayakkabılarıyla güneşli havanın ve fazla kalabalık olmayan sokakların keyfini çıkardı. İki çocuk annesi Brewster, yürüyüş yaparken bir yandan da elindeki kitabı okudu.Oyuncu, zaman zaman okuduğu satırlardan bakışlarını kaydırıp etrafını inceledi. Jordana Brewster, Los Angeles sokaklarında sık sık yalnız başına ya da ailesiyle birlikte yürüyüş yaparken görüntüleniyor.Brewster, 2007 yılından bu yana Andrew Form ile evli. Çiftin iki tane çocuğu bulunuyor. Brewster, dört gün önce 40 yaşına girmişti. Oyuncu, yeni yaşını ailesiyle birlikte kutladı.