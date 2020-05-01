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Haber Giriş: 01 Mayıs 2020 - 10:25,

Yürürken kitap okudu

Ünlü oyuncu yaptığı yürüyüş boyunca elindeki kitabı okudu.

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1KİTAP ELİNDEN DÜŞMEDİ
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KİTAP ELİNDEN DÜŞMEDİ

Rol aldığı Hızlı ve Öfkeli filmiyle tanınan oyuncu Jordana Brewster, önceki gün Los Angeles'ta çıktığı yürüyüşte objektiflere takıldı.

BACKGRID USA

2YAZLIK ELBİSE, SPOR AYAKKABI
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YAZLIK ELBİSE, SPOR AYAKKABI

40 yaşındaki Brewster, yazlık elbisesi ve spor ayakkabılarıyla güneşli havanın ve fazla kalabalık olmayan sokakların keyfini çıkardı. 

3DİKKATLİCE OKUDU
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DİKKATLİCE OKUDU

İki çocuk annesi Brewster, yürüyüş yaparken bir yandan da elindeki kitabı okudu.Oyuncu, zaman zaman okuduğu satırlardan bakışlarını kaydırıp etrafını inceledi. 

4DÜZENLİ YÜRÜYÜŞ
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DÜZENLİ YÜRÜYÜŞ

Jordana Brewster, Los Angeles sokaklarında sık sık yalnız başına ya da ailesiyle birlikte yürüyüş yaparken görüntüleniyor.

5İKİ ÇOCUK ANNESİ
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İKİ ÇOCUK ANNESİ

Brewster, 2007 yılından bu yana Andrew Form ile evli. Çiftin iki tane çocuğu bulunuyor.

6YENİ YAŞINI KUTLADI
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YENİ YAŞINI KUTLADI

Brewster, dört gün önce 40 yaşına girmişti. Oyuncu, yeni yaşını ailesiyle birlikte kutladı.

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