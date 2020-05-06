Yudum yudum eridi

Goodis, Adele ile Robbie Wililams'ın eşi Ayda Field aracılığıyla tanıştığını da belirtti. Düzenli olarak birlikte çalıştığı Field'ın evinde Adele ile karşılaştığını belirten Camila Goodis "Adele ile birlikte çalışmadım. Ama o dönemde gördüğüm kadarıyla egzersiz yapmayı pek sevmiyor. Bana göre zayıflamasının ardında yüzde 90 uyguladığı diyet var" diye konuştu.