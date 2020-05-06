Yudum yudum eridi

Bir dönem kıvrımlı fiziksel görünümüyle dikkat çeken ünlü şarkıcı eridikce eriyor.
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Bir dönem büyük beden olan şarkıcı Adele 20 kilogramdan fazla verdi ve bambaşka biri oldu. Kariyerinde kısa sürede hızlı bir yükselişe geçen şarkıcı kelimenin tam anlamıyla iğne ipliğe döndü.
BACKGRID USA, BACKGRID UK, INSTAGRAM
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32 yaşına giren Adele, sosyal medya sayfasında kendisine iyi dileklerini gönderen takipçilerine teşekkür ettiği bir fotoğraf paylaştı. Adele "Dilerim bu çılgın dönemde hepiniz güvendesinizdir" diye seslendi. Şarkıcı, koronavirüs sürecinde ön saflarda mücadele eden sağlık çalışanlarına da müteşekkir olduğunu ifade etti.
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Takipçileri, Adele'in geçirdiği değişimle ilgili yorumlarını yazdı bu paylaşıma. Birçoğu şarkıcının giderek daha da incelmesine hayret ettiğini ifade etti.
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Şöhret basamaklarını tırmanırken kıvrımlı bedeniyle tanınan Adele'in geçirdiği değişim ilk kez geçen yıl gittiği tatilde gün yüzüne çıkmıştı. Simon Konecki ile 2016'da başlayan evliliğini geçen yıl sona erdiren Adele, boşanmanın ardından hızla kilo kaybetmeye başlamıştı. Ünlü şarkıcı şu ana kadar 20 kilo zayıfladı. Bu durum bazı hayranlarını Adele'in sağlığı konusunda endişelendirse de ünlü şarkıcı kumsalda gayet mutlu ve sağlıklı görünüyordu.
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Adele'in kilo vermesinin sırrıyla ilgili birçok iddia da basında dolaşıyor. Bunlardan biri de "beden büyücüsü' olarak tanınan Brezilyalı kişisel eğitmen Camila Goodis'den geldi. Birçok ünlünün kişisel antrenörü ve beslenme koçu olan Goodis, Adale'in yüzde 80 oranında diyet yaparak zayıfladığını, egzersize çok zaman ayırmadığını ileri sürdü.
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Goodis, Adele ile Robbie Wililams'ın eşi Ayda Field aracılığıyla tanıştığını da belirtti. Düzenli olarak birlikte çalıştığı Field'ın evinde Adele ile karşılaştığını belirten Camila Goodis "Adele ile birlikte çalışmadım. Ama o dönemde gördüğüm kadarıyla egzersiz yapmayı pek sevmiyor. Bana göre zayıflamasının ardında yüzde 90 uyguladığı diyet var" diye konuştu.
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Bir başka iddiaya göre de Adele, "fitnes gurusu" olarak tanınan Joe Wicks ve egzersiz antrenörü Dalton Wong ile çalıştı. Adele geçtiğimiz aylarda yaptığı bir sosyal medya paylaşımında "Eskiden ağlardım, şimdi terliyorum" diyerek kilo vermek için gösterdiği çabayı ifade etmişti.
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Adele, aralarında Brit ve Grammy'nin de bulunduğu çok sayıda ödülün sahibi.