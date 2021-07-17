Türkiye'nin Huysuz Virjin'iydi

Söylediği ‘Katina’ şarkısı ve ‘Huysuz Virjin’ karakteriyle milyonların sevgisini kazanan Seyfi Dursunoğlu bir yıl önce tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
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Seyfi Dursunoğlu, 1970’den 2000’li yılların başına kadar Huysuz Virjin tiplemesiyle televizyonlarda yer aldı. Kanto geleneğinin gereği olarak abartılı makyaj ve abiyeler giyip sahnelerde izleyenlere keyifli anlar yaşattı, bol neşeli programlara imzasını attı.
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Takvimler 2012 yılını gösteriyordu. Jüri üyeleri arasında yer aldığı yarışmanın final bölümü onun için de aslında bir dönemin sonuydu... O gece "Bu benim son kantom" diyerek yaşından dolayı artık kanto söylemekten "emekli" olacağını açıkladı. Kendisiyle özdeşleşen o kantoyu da son kez seslendirdi. Bir süredir ekranlardan uzakta olan Dursunoğlu, 17 Temmuz 2020'de hayata veda etti.
Fotoğraflar: Depo Photos
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SİVRİ DİLLİ VE EĞLENCELİ
Bir daha kanto söylemedi ama Türkiye'nin popüler kültür tarihinin hafızasında "biraz sivri dilli, çokça eğlenceli" Huysuz Virjin olarak yer etti Seyfi Dursunoğlu.
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ASKERİ DENİZ LİSESİ'NE GİRDİ
Uzun yıllar eğlence dünyasının önemli figürlerinden biri olan Seyfi Dursunoğlu ya da sahne adıyla Huysuz Virjin, 1932 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. Ailesi 1938'de İstanbul'a göç etti. Dursunoğlu ilkokula Atikali’de başladı, Beylerbeyi’nde bitirdi. Daha sonra babasının isteğiyle Heybeliada Askeri Deniz Lisesi’nde yatılı olarak okumaya başladı.
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MADDİ SIKINTILAR NEDENİYLE OKULU YARIDA BIRAKTI
Ancak bir süre sonra bu okuldan ayrıldı ve Boğaziçi Lisesi’nden mezun oldu. İngiliz Filolojisi'nde başladığı üniversite öğrenimini maddi sıkıntılar nedeniyle yarım bıraktı.
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18 YIL MEMUR OLARAK ÇALIŞTI
Askerliğini Tuzla ve Hadımköy’de yedek subay olarak tamamladıktan sonra SSK’da memur oldu. Memuriyeti 18 yıl sürdü. 1970'ler ise onun için bir dönüm noktası oldu.
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KARİYERİNE KÜÇÜK KULÜPLERDE BAŞLADI
O dönemde Huysuz Virjin olarak sahneye çıkmaya başladı. Kariyerine küçük gece kulüplerinde adım attı. Ama şöhreti kısa sürede yayıldı ve daha büyük eğlence mekanlarında sahne almaya başladı.
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'İŞTE BÖYLE HUYSUZ OLDUM'
Sanatçı, sahne isminin ortaya çıkışını da şöyle anlatmıştı: "Bu ismi ünlü kantocu 'Minyon Virjin'den aldım. Ramazan eğlencesini yönetirken bana ‘Ay ne huysuzsun hiç bir şey beğenmiyorsun’ diyorlardı. Çalıştığım arkadaşlar ‘Virjin’in başına ‘Huysuz’ koy’ dediler, böylece Huysuz Virjin oldum.”
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İZMİR FUARI'NDA SAHNE ALDI
Ardından Huysuz Virjin'in İzmir Fuarı yılları geldi. Bir döneme damgasını vuran fuarda, Türkiye'nin tanınmış solistleriyle aynı sahneyi paylaştı.
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MİLYONLAR ONU EKRANDAN TANIDI
Sonra kariyerinde büyük bir sıçrama yaptığı TRT deneyimi geldi. Öztürk Serengil'in sunduğu yarışma programına katıldı ve onu daha geniş kitleler tanıdı.
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PROGRAMDA DİKKAT ÇEKTİ
O programda Serengil'in sorularına verdiği muzip yanıtlar sayesinde dikkatleri üzerine çekti. O kamera karşısı deneyiminden sonra da Huysuz Virjin tiplemesiyle hafızalarda yer etti Seyfi Dursunoğlu. 1970'lerde Huysuz Virjin 1 adında bir kanto plağı yaptı.
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ÇOK İZLENEN YARIŞMALARDA YER ALDI
Türkiye'nin yanı sıra dünyanın pekçok ülkesinde de sahne aldı. Sonra, Huysuz Virjin yani Seyfi Dursunoğlu için yarışma dönemi başladı. 2000'lerin başlarında ekranın en çok izlenen programlarından olan yetenek, müzik ve dans yarışmalarında jüri üyeliği yaptı.
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2012'DE SON TANGO
2012 yılında jürisinde yer aldığı Benzemez Kimse Sana adlı programda ilerleyen yaşından dolayı son kez tango söyleyeceğini açıkladı. Ondan sonraki yıllarda da yine benzer yarışmalarda jüri üyesi olarak kamera karşısına geçti.
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O CANLILIĞI VEREMİYORUM
Seyfi Dursunoğlu, 2017 yılında Hürriyet'e verdiği röportajda neden artık sahnelere çıkmadığı sorusunu "Artık o canlılığı veremiyorum" diyerek yanıtlamıştı.
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BÖYLE DESİNLER İSTEMEDİM
Dursunoğlu yine Hürriyet'e verdiği bir başka röportajda da bu konuda "Güç olarak beni çok canlı görmeye alıştı seyirci. Hareketli görmeye alıştı. O hareketi gösteremezsem 'Bak kıpırdayamıyor, hala çalışıyor' dedirtmek istemiyorum" diyerek neden ekrandan uzak kaldığını açıklamıştı.
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SERVETİNİ BAĞIŞLADI
Huysuz Virjin olarak tanınan Seyfi Dursunoğlu 15 milyon TL tutarındaki servetini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışlayacağını açıklamasıyla da gündem olmuştu.