Türkiye'nin Huysuz Virjin'iydi

Takvimler 2012 yılını gösteriyordu. Jüri üyeleri arasında yer aldığı yarışmanın final bölümü onun için de aslında bir dönemin sonuydu... O gece "Bu benim son kantom" diyerek yaşından dolayı artık kanto söylemekten "emekli" olacağını açıkladı. Kendisiyle özdeşleşen o kantoyu da son kez seslendirdi. Bir süredir ekranlardan uzakta olan Dursunoğlu, 17 Temmuz 2020'de hayata veda etti.



Fotoğraflar: Depo Photos