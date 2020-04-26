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Haber Giriş: 26 Nisan 2020 - 16:14,

TIR'ımla 12 ceset taşıdım! Tolga Karel yaşadığı zor günleri anlattı

Tolga Karel 2017 yılında sürpriz bir kararla oyunculuğu bırakmış ve Türkiye'den Amerika'ya taşınmıştı.

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Amerikalı Sarah Scott ile evlenen ve TIR şoförlüğü yapan Tolga Karel, ABD'deki corona virüs sürecinde yaşadığı zor günleri Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına anlattı.

2BİR RÖNTGEN İÇİN 3.5 BİN DOLAR İSTEDİLER

BİR RÖNTGEN İÇİN 3.5 BİN DOLAR İSTEDİLER

Geçtiğimiz ay böbreklerimi üşüttüm. Bir hastaneye gittim, röntgen çeksinler diye... Benden 3.500 dolar istediler. Yani 25 bin TL. Ben de dedim ki "Röntgen çekin, böbreğim de sizde kalsın, ödeşelim. Ölürüm de ben size bu parayı vermem"

3TIRDA YAŞIYORUM

TIR'DA YAŞIYORUM

Ailemi korumak için bir aydır TIR'da yaşıyorum. Çünkü dışarıda çalıştığımız için ne kadar dikkat etsek de hastalık kapmış olabiliriz.
-İnsanlar burada işlerini kaybediyorlar. Çok zor durumdalar. İşim var diye şükrediyorum. Eşim aradı dün ağlayarak, 1.5 yıldır çalıştığı işten çıkartmışlar.

412 CESET TAŞIDIM

12 CESET TAŞIDIM

New York'a gittiğimde bana 'kısa mesafe bir yük var' dediler. Gidip yüke baktığımda başka bir morga götürülmek üzere 12 ceset olduğunu gördüm. Önce şoke oldum,ne yapacağımı bilemedim. TIR'ın soğutmalı dorsesinde corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden 12 kişinin cesedini taşıdım.

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