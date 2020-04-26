TIR'ımla 12 ceset taşıdım! Tolga Karel yaşadığı zor günleri anlattı

BİR RÖNTGEN İÇİN 3.5 BİN DOLAR İSTEDİLER Geçtiğimiz ay böbreklerimi üşüttüm. Bir hastaneye gittim, röntgen çeksinler diye... Benden 3.500 dolar istediler. Yani 25 bin TL. Ben de dedim ki "Röntgen çekin, böbreğim de sizde kalsın, ödeşelim. Ölürüm de ben size bu parayı vermem"