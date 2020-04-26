TIR'ımla 12 ceset taşıdım! Tolga Karel yaşadığı zor günleri anlattı
Tolga Karel 2017 yılında sürpriz bir kararla oyunculuğu bırakmış ve Türkiye'den Amerika'ya taşınmıştı.
Amerikalı Sarah Scott ile evlenen ve TIR şoförlüğü yapan Tolga Karel, ABD'deki corona virüs sürecinde yaşadığı zor günleri Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına anlattı.
TIR'DA YAŞIYORUM
Ailemi korumak için bir aydır TIR'da yaşıyorum. Çünkü dışarıda çalıştığımız için ne kadar dikkat etsek de hastalık kapmış olabiliriz.
-İnsanlar burada işlerini kaybediyorlar. Çok zor durumdalar. İşim var diye şükrediyorum. Eşim aradı dün ağlayarak, 1.5 yıldır çalıştığı işten çıkartmışlar.
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