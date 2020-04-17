Survivor'da Sercan, Nisa'ya açıldı... Sosyal medya sallandı!
Bir süredir Survivor 2020 mücadelesinin önüne geçen Sercan Yıldırım Nisa yakınlaşması yayınlanan yeni bölüm fragmanında bir kez daha gözler önüne serildi. Geçtiğimiz haftalarda Sercan Yıldırım'ın Nisa için yaptığı jestin ardından ikili arasında ortaya çıkan aşk iddiaları, rakip takımlarda yer alan iki ismin yan yana gelerek konuşması sonrası bir kez daha alevlendi. İşte, Sercan Yıldırım Nisa yakınlaşmasına bir kez daha şahit eden o görüntüler
Survivor'ın geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümünde açık arttırma oyununu ünlüler takımı kazandı. Sercan'ın Nisa'ya yaptığı jest 'aşk mı var' sorusunu akıllara getirdi. Sercan Yıldırım'ın "Nisa'ya kıyamıyorum" sözleri günlerce konuşuldu.
Yarışmanın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda en çok dikkat çeken ayrıntı Sercan'ın Nisa'yı konuşmaya davet etmesi oldu.
BİRLEŞME PARTİSİNDE İLGİNÇ ANLAR
'Survivor'ın 12 Nisan Pazar akşamı yayınlanan 44. bölümünde birleşme partisi heyecanı yaşandı.Survivor'da aylar sonra duş alan, saçlarını yaptıran ve birbirinden şık kıyafetlerini giyen yarışmacılar önce yemekte buluştu, ardından ise Acun Ilıcalı'nın sunduğu şarkı yarışmasında hünerlerini sergiledi.
ELLERİYLE YEDİRDİLER
Aşkım, Sercan'e elleriyle yemek yedirdi. Aynı şekilde Nisa da Cemal Can'a elleriyle pasta yedirdi.
Ardından yapılan şarkı yarışmasında da ikili arasında yaşananlar dikkatlerden kaçmadı.
ACUN ILICALI'DAN AŞK SORUSU
Öte yandan birleşme partisinde söylenen şarkıları değerlendirmek için bağlanan Hadise ise Sercan ve Nisa'yı kastederek, "Survivor'da yeni bir aşk mı doğuyor?" sorusunu Acun Ilıcalı'ya yöneltti.
Ilıcalı, Hadise'nin ısrarcı olmasının ardından verdiği yanıtla Kaan Yıldırım ile aralarında çıkan aşk dedikodularını kast ederek, "Burada aşk doğuyor diyemeyiz. Öyle bir bilgi yok şu anda bizde. Sen bu aşk kokularını çok iyi alıyormuşsun. Ama ben de alıyorum. Sen Dominik'ten koku alıyorsan ben de Türkiye'den bazı kokular alıyorum Hadise. Neler söylemek istersin?" diye sordu.
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