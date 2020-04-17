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Haber Giriş: 17 Nisan 2020 - 07:55,

Survivor'da Sercan, Nisa'ya açıldı... Sosyal medya sallandı!

Bir süredir Survivor 2020 mücadelesinin önüne geçen Sercan Yıldırım Nisa yakınlaşması yayınlanan yeni bölüm fragmanında bir kez daha gözler önüne serildi. Geçtiğimiz haftalarda Sercan Yıldırım'ın Nisa için yaptığı jestin ardından ikili arasında ortaya çıkan aşk iddiaları, rakip takımlarda yer alan iki ismin yan yana gelerek konuşması sonrası bir kez daha alevlendi. İşte, Sercan Yıldırım Nisa yakınlaşmasına bir kez daha şahit eden o görüntüler

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Survivor'ın geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümünde açık arttırma oyununu ünlüler takımı kazandı. Sercan'ın Nisa'ya yaptığı jest 'aşk mı var' sorusunu akıllara getirdi. Sercan Yıldırım'ın "Nisa'ya kıyamıyorum" sözleri günlerce konuşuldu.

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Acun Ilıcalı sosyal medya hesabında yaptığı canlı yayında ikiliyle ilgili olarak 'Sercan'dan bir ilgi var, Nisa'dan henüz bir şey göremedik' açıklamasını yaptı.

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Yarışmanın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda en çok dikkat çeken ayrıntı Sercan'ın Nisa'yı konuşmaya davet etmesi oldu.

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Ünlü futbolcunun "Tabi bir de Survivor'dayız. Sonuçta bir şeyin içerisindeyiz" sözleri sosyal medyada gündem yarattı.

Sercan ve Nisa arasındaki ilişkinin ne şekilde seyredeceği bu akşam belli olacak.

5BİRLEŞME PARTİSİNDE İLGİNÇ ANLAR

BİRLEŞME PARTİSİNDE İLGİNÇ ANLAR

'Survivor'ın 12 Nisan Pazar akşamı yayınlanan 44. bölümünde birleşme partisi heyecanı yaşandı.Survivor'da aylar sonra duş alan, saçlarını yaptıran ve birbirinden şık kıyafetlerini giyen yarışmacılar önce yemekte buluştu, ardından ise Acun Ilıcalı'nın sunduğu şarkı yarışmasında hünerlerini sergiledi.

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Ancak partiye aşk iddialarıyla gündeme gelen Sercan ve Nisa damgasını vurdu. Yemek sırasında yan yana oturan Nisa ile Cemal Can, Sercan ile de Aşkım arasında ilginç anlar yaşandı.

7ELLERİYLE YEDİRDİLER

ELLERİYLE YEDİRDİLER

Aşkım, Sercan'e elleriyle yemek yedirdi. Aynı şekilde Nisa da Cemal Can'a elleriyle pasta yedirdi.

Ardından yapılan şarkı yarışmasında da ikili arasında yaşananlar dikkatlerden kaçmadı.

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Birleşme partisinde sahneye çıkan Nisa ve Sercan, diğer yarışmacıların aksine birbirlerine düşük puan verdi.İki yarışmacının da birbirlerine sadece 5'er puan vermeleri sosyal medyada da gündem oldu.

Öte yandan ikilinin parti boyunca hiç yan yana gelmeyip, diyaloğa girmemesi de çok konuşuldu.

9ACUN ILICALIDAN AŞK SORUSU

ACUN ILICALI'DAN AŞK SORUSU

Öte yandan birleşme partisinde söylenen şarkıları değerlendirmek için bağlanan Hadise ise Sercan ve Nisa'yı kastederek, "Survivor'da yeni bir aşk mı doğuyor?" sorusunu Acun Ilıcalı'ya yöneltti.

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Ilıcalı, Hadise'nin ısrarcı olmasının ardından verdiği yanıtla Kaan Yıldırım ile aralarında çıkan aşk dedikodularını kast ederek, "Burada aşk doğuyor diyemeyiz. Öyle bir bilgi yok şu anda bizde. Sen bu aşk kokularını çok iyi alıyormuşsun. Ama ben de alıyorum. Sen Dominik'ten koku alıyorsan ben de Türkiye'den bazı kokular alıyorum Hadise. Neler söylemek istersin?" diye sordu.

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