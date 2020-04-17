Survivor'da Sercan, Nisa'ya açıldı... Sosyal medya sallandı!

Ilıcalı, Hadise'nin ısrarcı olmasının ardından verdiği yanıtla Kaan Yıldırım ile aralarında çıkan aşk dedikodularını kast ederek, "Burada aşk doğuyor diyemeyiz. Öyle bir bilgi yok şu anda bizde. Sen bu aşk kokularını çok iyi alıyormuşsun. Ama ben de alıyorum. Sen Dominik'ten koku alıyorsan ben de Türkiye'den bazı kokular alıyorum Hadise. Neler söylemek istersin?" diye sordu.