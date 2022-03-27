SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte 26 Mart 2022 Survivor eleme adayı ve oylama sonuçları

Survivor'da eleme adayı cumartesi akşamı kesinleşti. TV8 ekranlarında yer alan Survivor'da yeni bir dokunulmazlık oyunu heyecanı daha yaşandı. Kıran kırana yarışın sonunda ünlüler takımı 2. dokunulmazlığı kazanırken gönüllülerde de eleme adayı belli oldu. Cuma akşamı yapılan oylamada ilk aday Evrim olmuştu. Üst üste 2. defa eleme konseyine çıkan gönüllülerde yeni eleme adayı da Hikmet seçildi.
Survivor'ın ekranlara gelen 60. bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanının ardından ada konseyi toplandı. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan ünlüler kendisini garanti altına alırken gönüllüler de konseye çıktı. Gönüllüler takımı konseyde adadan gitmesini istedikleri isimler için oylarını kullandı. Acun Ilıcalı'nın tamamlanan oyların ardından sonuçları açıkladı.
Cumartesi akşamı Hikmet 6, Ardahan 5, Gökhan da 2 oy aldı. Bu sonuçla en fazla ismi çıkan Hikmet Survivor'da 2. eleme adayı oldu. Potaya giren Hikmet takım arkadaşlarına adeta sitemde bulunarak, "Kimseyle kavga etmiyorum kimseyle konuşmuyorum bile adama gelince kendi köşeme çekiliyorum. Zaten halk her şeyi görüyor" dedi.
Öte yandan Survivor'da pazar akşamı yapılacak Birleşme Partisi'nin ardından 3. dokunulmazlık oyunu oynanacak ve eleme salı gecesi gerçekleşecek.
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Elif'in elenmesi ve Barış'ın da sakatlanmasıyla giderek takımda eksilmeye giden ünlüler takımı, haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda adeta canını dişine taktı. İki takım da parkurda sezonun en iyi performansını sergilemeye çalıştı. Oyun öncesi kazanan takımın dokunulmazlık ile beraber hamburger ödülünden de yararlanacağı açıklandı. İlk turda oynanan kadınlar mücadelesinde kazanan 1-0 skorla ünlüler oldu.
İkinci turda da yine erkekler karşılaşması ekranlara geldi. Güç, denge ve hızın yer aldığı oyunda erkek yarışmacılar parkurda kazanmak için tüm cabayı sarf ederken oyunun sonunda Batuhan'ın aldığı sayı ile dokunulmazlık oyununu 2-0 skorla ünlüler takımı kazandı. Böylece ünlüler takımı dokunulmazlık ile hamburger ödülünden de yararlanma şansı elde etti.
Survivor All Star’da birleşme heyecanı başlıyor! İşte yeni bölüm tanıtımı... #SurvivorAllStar #SurvivorTürkiye #Ünlüler #Gönüllüler #Dominik #AcunMedya #TV8 pic.twitter.com/s47nUdneA9— Survivor Türkiye (@survivorturkiye) March 26, 2022