SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte 26 Mart 2022 Survivor eleme adayı ve oylama sonuçları

Cumartesi akşamı Hikmet 6, Ardahan 5, Gökhan da 2 oy aldı. Bu sonuçla en fazla ismi çıkan Hikmet Survivor'da 2. eleme adayı oldu. Potaya giren Hikmet takım arkadaşlarına adeta sitemde bulunarak, "Kimseyle kavga etmiyorum kimseyle konuşmuyorum bile adama gelince kendi köşeme çekiliyorum. Zaten halk her şeyi görüyor" dedi.



Öte yandan Survivor'da pazar akşamı yapılacak Birleşme Partisi'nin ardından 3. dokunulmazlık oyunu oynanacak ve eleme salı gecesi gerçekleşecek.

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