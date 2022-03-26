Survivor Barış elendi mi, diskalifiye mi olacak? Survivor Barış Murat Yağcı'nın sakatlığı ne? Acun Ilıcalı konseyde kötü haberi verdi!

Survivor All Star'da bu sezon yaşanan sakatlıklara bir yenisi daha eklendi. Önceki gece Elif'in mide sorunlarından dolayı elenmesinin ardından bir şok daha yaşandı. Barış'ın dizinden sakatlanmasının ardından gözler yarışmacının Survivor'daki akıbetine çevrilmişti. Barış'ın sağlık durumu hakkında konseyde açıklama yapan Acun Ilılcalı, "İyileşme ihtimalin de var fakat sonraki süreçte devam edemeyebilirsin. Bunları değerlendirerek istersen ayrılabilirsin, zorlayacağım dersen devam edebilirsin." diyerek kararı Barış'a bıraktı.
Durumun Türkiye'deki doktorlar tarafından görüşüldüğünü belirten Acun Ilıcalı, "Değerlendirmelerde geldiğimiz nokta 3 hafta boyunca Barış ayağının üzerine basmayacak. Barış hemen orayı bıraksın ve yarışmayı terk etsin diye bir durum yok ama bağlarda zedelenme var. Bundan sonrası hocalarla yaptığımız görüşme sonucunda tamamen sana bağlı bir durum. Senin durumun da iyileşme açısından belirsiz.
İyileşme ihtimalin de var fakat sonraki süreçte devam edemeyebilirsin. Bunları değerlendirerek istersen ayrılabilirsin, zorlayacağım dersen devam edebilirsin. Ya da 3 haftanın sonunda devam edip yine bırakabilirsin. Eğer oyun oynayamayacak durumdaysan maalesef devam ettirme şansımız yok" diyerek Barış'ı dinlemek istediğini söyledi.
Acun Ilıcalı'nın kararı kendisine bıraktığı Barış Murat Yağcı ise şunları söyledi;
3 hafta yürüyemeyecek olmaz hoş bir durum değil. Şöyle ki ben buraya kazanmayı da kaybetmeyi de göze alarak geldim. Ancak göze almadığım tek şey pes etmek. Sakatlık yüzünden elenmek istemiyorum. Daha önce basketbol oynadığım için hızlı süreçte toparlayabileceğime inanıyorum.
Belki parkurlara bir süre tutunamayabilirim ama Survivor All Star'a tutunmak istiyorum. Hepinizden 3 hafta istiyorum. Birleşme ile birlikte bu motivasyonla süreci daha hızlı ve sağlıklı geçirebilirim. Bu durumdan kaynaklı hikeyemin bitmesini istemiyorum. Bence asıl hikaye şimdi başlıyor. Önce sizden ve diğer yarışmacılardan 2 ya da 3 hafta beni beklemenizi istiyorum."