Survivor Barış elendi mi, diskalifiye mi olacak? Survivor Barış Murat Yağcı'nın sakatlığı ne? Acun Ilıcalı konseyde kötü haberi verdi!

BARIŞ'IN SURVİVOR KARARI NE OLDU?

Acun Ilıcalı'nın kararı kendisine bıraktığı Barış Murat Yağcı ise şunları söyledi;



3 hafta yürüyemeyecek olmaz hoş bir durum değil. Şöyle ki ben buraya kazanmayı da kaybetmeyi de göze alarak geldim. Ancak göze almadığım tek şey pes etmek. Sakatlık yüzünden elenmek istemiyorum. Daha önce basketbol oynadığım için hızlı süreçte toparlayabileceğime inanıyorum.