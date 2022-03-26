Survivor Birleşme Partisi ne zaman 2022? Takımlar karışacak mı? Acun Ilıcalı Birleşme Partisi'nin detaylarını açıkladı

SURVİVOR'DA TAKIMLAR BİRLEŞECEK Mİ?

Takımların karışıp karışmayacağı ile ilgili ise Acun Ilıcalı, "Öncelikle seyircilerimize soracağım. Seyircilerimiz oyunun bir parçası. Takımlar değişmeli mi değişmemeli mi diye Instagram sayfasından story olarak koyuyorlar. Bu fark bence 60'a 40'a kadarsa değişmemeli. 60'ın üzerine çıkıyorsa değişsin oranı onu biz değerlendireceğiz." dedi.