Survivor Birleşme Partisi ne zaman 2022? Takımlar karışacak mı? Acun Ilıcalı Birleşme Partisi'nin detaylarını açıkladı

TV8 ekranlarında All Star Ünlüler Gönüllüler formatı ile ekranlara gelen Survivor 2022'de büyük finale doğru gidilirken birleşme partisi heyecanı başladı. Şampiyonluk yarışının kızışmasıyla Survivor birleşme partisinin tarihini için Acun Ilıcalı'dan önemli açıklama geldi. Takımların karışıp karışmayacağını seyirciye sorarak belirleyeceklerini belirten Acun Ilıcalı, "Birleşme haftası pazar günü (27 Mart) itibarıyla başlıyor." dedi.
25 Mart Cuma günü gerçekleşen konseyin ardından Acun Ilıcalı Birleşme Partisi'nin detaylarını şu sözlerle açıkladı;
"Bugün bir aday çıkıyor, yarın bir aday daha çıkıyor, ondan sonra Birleşme Partisi'ne giriyorsunuz. Birleşme haftası pazar günü (27 Mart) itibarıyla başlıyor. Pazar günü Survivor'ın birleşme görüntülerini seyircilerimiz görebilir. Üçüncü dokunulmazlık birleşmeden sonra olarak salı günü yayında olacak. Önce Birleşme Partisi'ni yaşayacaksınız, sonra dokunulmazlığa çıkacaksınız. Seyircilerimiz de salı akşamı itibarıyla oy kullanacak. Çarşamba itibarıyla yeni oylarla bir eleme olacak"
Takımların karışıp karışmayacağı ile ilgili ise Acun Ilıcalı, "Öncelikle seyircilerimize soracağım. Seyircilerimiz oyunun bir parçası. Takımlar değişmeli mi değişmemeli mi diye Instagram sayfasından story olarak koyuyorlar. Bu fark bence 60'a 40'a kadarsa değişmemeli. 60'ın üzerine çıkıyorsa değişsin oranı onu biz değerlendireceğiz." dedi.