Şeyma Subaşı'nın nafakasını ifşa eden bankacıya şok

BANKA İNCELEME BAŞLATTI Seyma Subaşı ile Acun Ilıcalı, geçen yıl anlaşmalı olarak boşanmış, aralarında imzalanan protokole göre; Ilıcalı'nın, Subaşı'ya aylık 125 bin lira nafaka ödemesine karar verilmişti. Bu gelişmenin ardından birkaç ay sonra sosyal medyada Subaşı'nın özel bir bankada bulunan hesabının ekran görüntüleri 'Ilıcalı'dan gelen 125 bin liralık nafakanın görüntüleri' adı altında paylaşıldı. Banka hemen inceleme başlattı. Fotoğrafın, 2 Ocak'ta bankaya ait olarak kullanılan özel bir platformdan çekildiği, platformda oturum açan kişinin de kredi izleme ve analiz bölümünde çalışan Fulya A. olduğu belirlendi. Subaşı'ya ait varlık listesinin görüntülemesini yapma işinin Fulya A.'nın işi gereği olmadığı anlaşıldı.