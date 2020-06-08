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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 08 Haziran 2020 - 08:55,

Şeyma Subaşı'nın nafakasını ifşa eden bankacıya şok

Şeyma Subaşı’nın hesap hareketlerini çalıştığı bankanın sistemi üzerinden kayda alıp sosyal medyada paylaşan banka memuru, önce işinden oldu, ardından savcılığa ihbar edildi. Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre 9 yıla kadar hapsi istenen çalışan, “Magazinde çıkan haberlerden dolayı nafakasını merak ettiğim için hesabına girdim” dedi

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1BANKA İNCELEME BAŞLATTI
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BANKA İNCELEME BAŞLATTI

Seyma Subaşı ile Acun Ilıcalı, geçen yıl anlaşmalı olarak boşanmış, aralarında imzalanan protokole göre; Ilıcalı'nın, Subaşı'ya aylık 125 bin lira nafaka ödemesine karar verilmişti. Bu gelişmenin ardından birkaç ay sonra sosyal medyada Subaşı'nın özel bir bankada bulunan hesabının ekran görüntüleri 'Ilıcalı'dan gelen 125 bin liralık nafakanın görüntüleri' adı altında paylaşıldı. Banka hemen inceleme başlattı. Fotoğrafın, 2 Ocak'ta bankaya ait olarak kullanılan özel bir platformdan çekildiği, platformda oturum açan kişinin de kredi izleme ve analiz bölümünde çalışan Fulya A. olduğu belirlendi. Subaşı'ya ait varlık listesinin görüntülemesini yapma işinin Fulya A.'nın işi gereği olmadığı anlaşıldı.

2KİMSEYE GÖNDERMEDİM
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'KİMSEYE GÖNDERMEDİM'

Fulya A., Subaşı'nın hesap hareketlerini görüntülediğini, üzerinde adı yazılı olan görüntüyü kendisinin çekip çekmediğini hatırlamadığını, kimseye göndermediğini, bankanın istifa etmesini istemesi üzerine iş akdini sonlandırdığını beyan etti. Genç kadın, magazindeki haberlerden dolayı merak ettiğini, bu nedenle görüntüyü kayda aldığını kabul etti. Banka memuru tarafından kayıt altına alınan banka hesap incelemesinde; Subaşı'nın 340 liralık telefon faturası, 4.380 liralık EFT görüntüsü ve Acun Ilıcalı tarafından gönderilen nafaka parasının bilgileri vardı.

3KİŞİSEL VERİLERİ HUKUKA AYKIRI PAYLAŞTI
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KİŞİSEL VERİLERİ HUKUKA AYKIRI PAYLAŞTI

FULYA A.'ya Şeyma Subaşı'na karşı 'Kişisel verilerin kaydedilmesi ve bu verileri hukuka aykırı olarak verme suçlarını' işlediği gerekçesiyle iddianame düzenlendi. 3 yıldan 9 yıla kadar hapsi istenen banka görevlisi, Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak

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