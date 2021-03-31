Prens Harry'ye ayrıcalık yapılmış

BÜYÜK BÜYÜKBABAANNENİN MİRASI Kraliçe 2. Elizabeth'in annesi olan ve Ana Kraliçe olarak anılan Elizabeth, 2002 yılında 101 yaşında hayata veda ettiğinde, geride çok yüklü bir miras kaldı. Vasiyetine göre, mirasının, aralarında değerli sanat koleksiyonu ve mülklerin de bulunduğu çok yüklü bir bölümü kızı olan Kraliçe 2. Elizabeth'e kaldı.