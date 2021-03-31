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BACKGRID USA, BACKGRID UK
Haber Giriş: 31 Mart 2021 - 10:26 | 

Prens Harry'ye ayrıcalık yapılmış

ABD'ye yerleştikten sonra babasının kendisine para vermediğini söyleyen Prens Harry'ye büyük büyükannesi miras dağılımında ayrıcalık yapmış. 

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1BÜYÜK BÜYÜKBABAANNENİN MİRASI

BÜYÜK BÜYÜKBABAANNENİN MİRASI

Kraliçe 2. Elizabeth'in annesi olan ve Ana Kraliçe olarak anılan Elizabeth, 2002 yılında 101 yaşında hayata veda ettiğinde, geride çok yüklü bir miras kaldı. Vasiyetine göre, mirasının, aralarında değerli sanat koleksiyonu ve mülklerin de bulunduğu çok yüklü bir bölümü kızı olan Kraliçe 2. Elizabeth'e kaldı.

214 MİLYON STERLİN KALDI

14 MİLYON STERLİN KALDI

Ana Kraliçe'nin torunu olan Prens Charles'ın çocukları William ile Harry'ye de büyük babaannelerinden 14 milyon sterlin civarında bir para miras olarak bırakıldı.

3MİRAS EŞİT PAYLAŞTIRILMADI

MİRAS EŞİT PAYLAŞTIRILMADI

Fakat bu miras, iki kardeş arasında eşit şekilde dağıtılmadı. Prens Harry, ağabeyi Prens William'dan çok daha yüksek pay aldı bu mirastan. Bunun nedenine gelince...

4WILLIAM BABASININ GELİRİNİ DE DEVRALACAK

WILLIAM BABASININ GELİRİNİ DE DEVRALACAK

Ailenin kurallarına göre, Prens Charles, annesinin ardından kral olarak tahta geçince büyük oğlu William da yeni Galler Prensi olacak. Bunun sonucu olarak da, Cornwall Dükalığı'nın bütün gelirleri Prens William'a geçecek.

5HARRY DAHA AZ KAZANACAK

HARRY DAHA AZ KAZANACAK

Bu gelirler şimdilik Galler Prensi unvanını taşıyan Prens Charles'ın kontrolünde. Fakat babası kral olunca William bütün bu gelirlerin sahibi olacak. Fakat taht sıralamasında ağabeyi ve onun çocuklarından sonra gelen Harry'nin böyle bir hakkı olmayacak.

6ANA KRALİÇE ÇOK ÖNCEDEN DÜŞÜNDÜ

ANA KRALİÇE ÇOK ÖNCEDEN DÜŞÜNDÜ

Yani bu kurallara göre Harry'nin geliri William'dan daha az olacak. İşte ölümünden önce bunu düşünen Ana Kraliçe de küçük kardeşe mirasından daha büyük bir pay bıraktı.

7ANNESİNDEN KALAN MİRASTAN YARARLANDILAR

ANNESİNDEN KALAN MİRASTAN YARARLANDILAR

Prens Harry, Meghan Markle ile birlikte Oprah Winfrey'e verdiği röportajda, aileden ayrıldıktan sonra babasının kendisine maddi olarak destek vermediğini söylemişti. Harry, Meghan Markle ile birlikte ABD'ye yerleşirken annesi Prenses Diana Spencer'dan kendisine kalan mirastan yararlandıklarını anlatmıştı. 

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