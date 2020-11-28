Öykü Çelik'e tepki: Senin yüzünden çocuğum Covid-19 oldu

"1-2 KİŞİYİ DÖVMÜŞLÜĞÜM VAR" Okul dönemlerinden beri agresif olduğunu belirten Çelik, sözlerine şöyle devam etti: “Okulda 1-2 kişiyi dövmüşlüğüm var. Gitmek istiyordum kızlar bana çantamı vermedi. Ben de çantamı aldım. İnsanların bam telleri var. Muhteşem olmak zorunda değilim. Ben Trabzon Lisesi mezunuyum. Ben Karadenizliyim." dedi.