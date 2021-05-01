'Nasıl anlatsam... Nerden başlasam Kaç kişiydik o zaman bak...' İşte ünlülerin eski Bodrum’u!

Kısıtlama sürecini ve Ramazan Bayramı’nı Bodrum’da geçirmek isteyenler tatil beldesinin nüfusunun 500 bini aşmasına neden oldu. Bunun üzerine Bodrum Belediyesi, Twitter hesabından Kadir İnanır’ın şehrin girişinde çekildiği kareyi “Hey gidi günler” notuyla paylaştı. Fotoğrafta en dikkat çekici detay ise Bodrum nüfusunun 6 bin olarak görülmesiydi.