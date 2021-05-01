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Haber Giriş: 01 Mayıs 2021 - 07:29 | 

'Nasıl anlatsam... Nerden başlasam Kaç kişiydik o zaman bak...' İşte ünlülerin eski Bodrum’u!

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi büyükşehirlerde yaşayanlar, turizm merkezi Bodrum’a akın etti. Sosyal medyada ise şehrin eski günleri yeniden gündeme geldi. İşte ünlülerin eski Bodrum’u...

Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
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Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
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Kısıtlama sürecini ve Ramazan Bayramı’nı Bodrum’da geçirmek isteyenler tatil beldesinin nüfusunun 500 bini aşmasına neden oldu. Bunun üzerine Bodrum Belediyesi, Twitter hesabından Kadir İnanır’ın şehrin girişinde çekildiği kareyi “Hey gidi günler” notuyla paylaştı. Fotoğrafta en dikkat çekici detay ise Bodrum nüfusunun 6 bin olarak görülmesiydi.

2Zeki Müren

Zeki Müren

Bodrum denince akla kuşkusuz ilk gelen isimler Halikarnas Balıkçısı ile Zeki Müren... Zeki Müren, 1980 yılında Bodrum’a taşındı ve vefat edene kadar orada yaşadı. Sanatçının ardından Bodrum’a dair bu fotoğraflar kaldı.

3Fatma Girik ve Yıldız Kenter

Fatma Girik ve Yıldız Kenter

Usta oyuncular Fatma Girik ve Yıldız Kenter, 1975 yılında Bodrum’da... Girik, o günleri şöyle anlattı: “20 yıldır Bodrum’da yaşıyorum. Daha bakir zamanlarında Memduh’la (Ün) ev aldık. Verdiği huzur benim için kıymetliydi.”

4Mazhar Alanson

Mazhar Alanson

Mazhar Alanson, Bodrum fotoğraflarını sosyal medya hesabından şu notla paylaştı: “1978’in Bodrum’u... Şimdiki Bodrum, şehir olmuş ama gene de ah o hatıralar için gidiliyor.”

5Fikret Hakan

Fikret Hakan

Usta oyuncu Fikret Hakan, Bodrum’da 33 yıl yaşadı. Hakan’ın sahil fotoğrafları Bodrum’a dair en çok paylaşılan karelerden oldu.

6Fatih Erkoç

Fatih Erkoç

Fatih Erkoç, sahne performansı öncesi provalarını Bodrum sokaklarında gerçekleştirirdi. O anların fotoğrafları şehrin kültürel yanını da gözler önüne serdi.

7Kartal Tibet

Kartal Tibet

Kartal Tibet, 1971 yapımı “Tarkan: Viking Kanı” filminin efsaneleşen ahtapot sahnesini Bodrum Kalesi’nin altında çekti. Tibet’in Bodrum tatili pozları da bu vesileyle yeniden hatırlandı.

8Cem Karaca

Cem Karaca

Cem Karaca’nın Bodrum sahilinde hayranlarıyla çekildiği bu kare şehrin anılarında kendine yer buldu.

Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
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