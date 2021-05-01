'Nasıl anlatsam... Nerden başlasam Kaç kişiydik o zaman bak...' İşte ünlülerin eski Bodrum’u!

Kısıtlama sürecini ve Ramazan Bayramı’nı Bodrum’da geçirmek isteyenler tatil beldesinin nüfusunun 500 bini aşmasına neden oldu. Bunun üzerine Bodrum Belediyesi, Twitter hesabından Kadir İnanır’ın şehrin girişinde çekildiği kareyi “Hey gidi günler” notuyla paylaştı. Fotoğrafta en dikkat çekici detay ise Bodrum nüfusunun 6 bin olarak görülmesiydi.
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Zeki Müren
Bodrum denince akla kuşkusuz ilk gelen isimler Halikarnas Balıkçısı ile Zeki Müren... Zeki Müren, 1980 yılında Bodrum’a taşındı ve vefat edene kadar orada yaşadı. Sanatçının ardından Bodrum’a dair bu fotoğraflar kaldı.
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Fatma Girik ve Yıldız Kenter
Usta oyuncular Fatma Girik ve Yıldız Kenter, 1975 yılında Bodrum’da... Girik, o günleri şöyle anlattı: “20 yıldır Bodrum’da yaşıyorum. Daha bakir zamanlarında Memduh’la (Ün) ev aldık. Verdiği huzur benim için kıymetliydi.”
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Mazhar Alanson
Mazhar Alanson, Bodrum fotoğraflarını sosyal medya hesabından şu notla paylaştı: “1978’in Bodrum’u... Şimdiki Bodrum, şehir olmuş ama gene de ah o hatıralar için gidiliyor.”
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Fikret Hakan
Usta oyuncu Fikret Hakan, Bodrum’da 33 yıl yaşadı. Hakan’ın sahil fotoğrafları Bodrum’a dair en çok paylaşılan karelerden oldu.
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Fatih Erkoç
Fatih Erkoç, sahne performansı öncesi provalarını Bodrum sokaklarında gerçekleştirirdi. O anların fotoğrafları şehrin kültürel yanını da gözler önüne serdi.
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Kartal Tibet
Kartal Tibet, 1971 yapımı “Tarkan: Viking Kanı” filminin efsaneleşen ahtapot sahnesini Bodrum Kalesi’nin altında çekti. Tibet’in Bodrum tatili pozları da bu vesileyle yeniden hatırlandı.
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Cem Karaca
Cem Karaca’nın Bodrum sahilinde hayranlarıyla çekildiği bu kare şehrin anılarında kendine yer buldu.