Meghan Markle bu yüzden cenazeye gitmiyormuş: Neden hamilelik değil
İngiliz kraliyet ailesinin gelini Meghan Markle, arkadaşlarına Prens Philip'in cenazesine neden gitmeyeceğini böyle anlatmış.
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CENAZE TÖRENİNE KATILIP KATILMAMASI OLAY OLDU
Önce Prens Andrew'nun adının karıştığı bir dizi skandal sonra Prens Harry ile Meghan Markle'ın görevlerini bırakıp ABD'ye taşınması ve üstüne Oprah Winfrey'e verdikleri şoke edici röportaj derken şimdi de Prens Philip'in ölümü derken İngiliz kraliyet ailesi zor günler yaşamaya devam ediyor. Şimdi bir de "cenaze töreni krizi" ortaya çıktı.
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MEGHAN CENAZEYE KATILMIYOR
Kraliçe 2. Elizabeth'in 73 yıllık kocası Prens Philip'in 99 yaşında vefat etmesi ailenin son yıllardaki en büyük acısı. Aynı zamanda bir dizi özel düzenlemeyi de gerektiriyor. Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle cenaze töreni tarihte örneklerine rastlandığı gibi yapılmayacak. Bir de üstüne üstlük isim vermeden ailenin bazı üyelerine ırkçılık başta olmak üzere birçok ithamda bulunan Prens Harry ile Meghan Markle'ın törene katılıp katılmayacağı büyük merak konusu olmuştu.
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SADECE 30 KİŞİ KATILACAK
Törene sadece 30 kişinin katılacağı belli oldu, Prens Harry de iddialara göre önceki sabahın erken saatlerinde Londra Heathrow Havalimanı'nda görüntülendi. Fakat en çok merak edilen kişi yani eşi Meghan Markle ortada görünmüyor. Yapılan açıklamaya göre ikinci bebeğine hamile olan Markle, doktorum seyahat etmemesini önerdiği için Londra'ya dönmedi. Fakat bu konuda bir başka iddia daha ortaya atıldı.
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İLGİ ODAĞI OLMAK İSTEMEMİŞ
İngiliz basınına da yansıyan bu iddiaya göre Meghan Markle, Prens Philip'in cenaze törenine hamile olduğu için değil "ilgi odağı olmamak" için katılmama kararı aldı. İngiliz basınına konuşan Markle'ın yakın arkadaşları, Düşes'in "törende herkesi gölgede bırakıp ilgi odağı olmak istemediği için" böyle bir karar verdiğini anlattı.
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HARRY İÇİN FIRSAT OLARAK GÖRÜYOR
Yakın arkadaşlarının ileri sürdüğüne göre Markle, bu acı olayıp Harry'nin ailesiyle bozulan ilişkilerini düzeltmek için bir fırsat olarak görüyor. Böyle bir durumda kendisinin orada bulunmasına gerek olmadığını düşünüyor.
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KATILMAYACAĞI AÇIKLANDI
Aslına bakılırsa Meghan Markle ile annesi Doria Ragland'ın Harry'nin ardından Londra'ya gidip törene katılması mümkün. Fakat Buckingham Sarayı tarafından yapılan açıklamada Markle'ın hamileliği nedeniyle doktoru izin vermediği için seyahat edemeyeceği belirtilmişti.
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ARCHIE'YE HAMİLEYKEN ABD'YE GİTMİŞTİ
Bu arada Markle'ın ilk bebeği Archie'ye hamileliğinin ilerleyen aylarında bebek kutlaması için Londra'dan ABD'ye gittiği de hatırlatılıyor. Kısa bir süre ABD'de kaldıktan ve kendisiyle bebeği şerefine düzenlenen partilere katıldıktan sonra Londra'ya geri dönmüştü Markle.
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AİLEYE SUÇLAMALAR YÖNELTTİ
İkinci bebeğine hamile olan Meghan Markle, Oprah Winfrey röportajı sırasında, konuşurken sık sık karnına sarıldı. Bu arada Prens Harry ile ikinci bebeklerinin kız olacağını da açıkladı. Röportajın bu kısmında oğlu Prens Archie'ye hamileliğinin beşinci ayında kendini öldürmeyi düşündüğünü de söyledi. Röportajın bu kısmında gözyaşlarını tutamayan Markle "O dönemde Harry'yi de artık yaşamak istemediğimi söyleyerek uyardım" dedi. Markle, röportajın bu bölümünde intihar konusuna devam ederek "Hayatımı sona erdirmenin herkes için daha iyi olacağını düşünüyordum. Eğer bunu söylemeseydim yapacağımı da biiliyordum. Artık daha fazla yaşamak istemiyordum" dedi. Daha önce hiç böyle hissetmediğini anlatan Markle "Bir yerlere gitmeye ihtiyacım vardı "diye konuştu.
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BU İDDİALAR YÜZÜNDEN Mİ?
Bu olayı gündeme getirenlere göre de Markle, kraliyet ailesi hakkında ileri sürdüğü iddiaların ardından böylesi bir törene katılmayı istememiş olabilir.
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'BEBEK KOYU TENLİ OLUR DİYE PRENS UNVANI VERMEDİLER'
Markle, Archie'nin daha doğmadan ırkçılığa uğradığını da ileri sürdü. Markle "Kraliyet ailesi üyeleri Harry'ye, bebeğin koyu tenli olmasından ne kadar endişe ettiklerini söylediler." dedi. Markle, ten renginin koyu olabileceğinden endişe eden kraliyet ailesinin Archie'ye prens unvanı vermeyi reddettiğini de ekledi. Ayrıca ailenin Archie'ye 7 gün 24 saat koruma vermeyi reddettiğini de belirtti. Bunun Harry'ye bir kraliyet ailesi üyesi tarafından söylendiğini belirten Markle onun kim olduğunu da "zarar vermemek için" açıklamadı.
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MEGHAN'IN BÜYÜK PİŞMANLIĞI
Röportajda Los Angeles'a taşınmayı "Mutlu son "olarak nitelendirdi çift. Harry hiçbir pişmanlık duymadığını anlatırken Markle "Ama beni pişmanlığım, bana korunacağımı söyleyen İngiliz kraliyet ailesine güvenmekti" dedi.
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'MEGHAN İLE TANIŞMADAN ÖNCE BABAM VE AĞABEYİM GİBİ KAPANA KISILMIŞTIM'
Prens Harry, Meghan Markle ile tanışmadan önce monarşi sistemi içinde "kapana kıstırılmış" olduğunu anlattı. Harry, babası Prens Charles ve ağabeyi Prens William'ın da aynı durumda olduğundan söz etti. Harry "Çıkış yolu görmüyordum. Kapana kısılmıştım ve bunu bilmiyordum" dedi.
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'AİLENİN DİĞER ÜYELERİNİ KORUMAK İÇİN BENİM HAKKIMDA YALAN SÖYLEDİLER'
Meghan Markle, röportajda İngiliz kraliyet ailesi üyelerine yönelik eleştiriler sıralamaya da devam etti. Markle, Buckingham Sarayı'nın, diğer aile üyelerini korumak için kendisi hakkında yalan söylediğini de ileri sürdü.
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'SESSİZ KALMAYI REDDEDİYORUZ'
Tıpkı birçok kişi ve hatta Kraliçe'nin kendisi gibi "Şirket" diye tanımladığı aileyi, kendisi ve Prens Harry hakkında yalanlar yaymakla suçlayan Markle, Saray tarafından susturulduklarını da iddia etti. Ama artık sessiz kalmayı reddettiklerini de ekledi.
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'KRALİÇE BANA KARŞI HER ZAMAN HARİKAYDI'
Meghan Markle, Kraliçe 2. Elizabeth ile ilk resmi görevine düğünden bir ay sonra gitmişti. Cheshire'da bir köprü açılışına giden ikili daha sonra bir tiyatroyu ziyaret etmişti. Markle, Oprah Winfrey röportajında Kraliçe 2. Elizabeth ile ilgili olarak "Bana karşı her zaman harikaydı" diye konuştu. İlk etkinliklerimizden birine onunla gitmiştik. Benden kendisine katılmamı istedi" diye anlattı. O sabah Kraliçe ile birlikte kahvaltı ettiklerini anlatan Markle "Bana harika bir hediye verdi ve ona eşlik etmeyi gerçekten sevdim" diye konuştu. Winfrey'in, hediyenin ne olduğunu sorması üzerine de "Güzel inci küpeler ve ona uygun bir kolye" diye yanıt verdi.
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KENDİNİ DENİZKIZINA BENZETTİ
Meghan Markle, Prens Harry ile birlikte Oprah Winfrey'e verdikleri röportajda, kendisini ünlü animasyon filmi Küçük Denizkızı'nın kahramanı olan Ariel'e benzetti. O karakter ile kendi karakteri arasında paralellikler olduğunu söyledi. Markle, bir yetişkin olarak filmi izledikten sonra benzerlikleri gördüğünü de anlattı. Markle şunları söyledi: "Ama Tanrım"! Ariel bir prense aşık oluyor ve bu yüzden sesini yitiriyor. Ama sonunda yine sesine kavuşuyor" dedi. Markle'ın kendisini benzettiği Ariel karakteri bir prense aşık olunca onunla birlikte karada yaşamak istiyor. Ama bunun için de deniz cadısı Ursula ile bir anlaşma yapıyor. Buna göre de prens ile aşkını yaşayabilmek uğruna sesini feda ediyor. Onun bu sözleri üzerine sosyal medyada "Kraliçe'ye cadı mı demek istedi" tartışmaları başladı. Markle, Prens Harry ile aşk öykülerinin de bugüne kadar bilinen bütün peri masallarından daha güzel olduğunu anlattı.