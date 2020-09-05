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Haber Giriş: 05 Eylül 2020 - 12:13 | 

Kensington Sarayı'nda ceset paniği

Prens William ve Kate Middleton, Prenses Eugenie ve Jack Brooksbank da dahil İngiliz kraliyet ailesi üyelerinin büyük bir bölümünün yaşadığı Kensington Sarayı'nda ceset paniği yaşandı.

Splash News

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1PANİK YARATTI
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PANİK YARATTI

Bir kadına ait bir ceset, Kate Middleton ile Pren William'ın üç çocuklarıyla birlikte yaşadığı konutun yakınlarındaki süs göletinde bulundu.

2ÖNCE KAYIP RESSAM OLDUĞU DÜŞÜNÜLDÜ
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ÖNCE KAYIP RESSAM OLDUĞU DÜŞÜNÜLDÜ

Önce bu cesedin, bir haftadır kayıp olan ressam Endellion Lycett Green’e ait olduğu düşünüldü. Fakat sonra 51 yaşındaki Green sağ salim bulununca bu iddia çürümüş oldu.

3POLİS CESEDİN KİME AİT OLDUĞUNU ARIYOR
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POLİS CESEDİN KİME AİT OLDUĞUNU ARIYOR

Polis, şimdi cesedin kime ait olduğunu bulmaya çalışıyor.

4ONLARIN KONUTUNA YAKIN SÜS GÖLÜNDE BULUNDU
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ONLARIN KONUTUNA YAKIN SÜS GÖLÜNDE BULUNDU

Cesedin tam da Middleton ve Prens William'ın yaşadığı konutun yakınlarında bulunduğu belirtildi.

5ÜLKENİN EN ÖNEMLİ SARAYLARINDAN
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ÜLKENİN EN ÖNEMLİ SARAYLARINDAN

Kensington Sarayı, Londra'daki en önemli saraylardan biri. Kensington Bahçesi içinde yer alıyor.

6BİRÇOK ÜYE ORADA YAŞIYOR
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BİRÇOK ÜYE ORADA YAŞIYOR

İngiliz kraliyet ailesinin birçok üyesi burada kendilerine ait konutlarda yaşıyor. Aile üyelerinden Prens William ve ailesi, Prenses Eugenie ve eşi bu sarayda yaşayan en ünlü üyelerden.

7HARRY İLE MEGHAN BU SARAYI İSTEMEDİ
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HARRY İLE MEGHAN BU SARAYI İSTEMEDİ

Prens Harry de evlenmeden önce komplekste yer alan bir konutta yaşıyordu. Hatta evlendikten sonra da eşi Meghan Markle ile birlikte buraya taşındılar. Fakat sonra aileden ayrılığın ilk adımı olarak Kraliçe tarafından kendilerine düğün hediyesi olarak verilen Frogmore Cottage'a geçtiler. Oradan da önce Kanada'ya ardından ABD'ye taşındılar.

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