Kensington Sarayı'nda ceset paniği

Bir kadına ait bir ceset, Kate Middleton ile Pren William'ın üç çocuklarıyla birlikte yaşadığı konutun yakınlarındaki süs göletinde bulundu.
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ÖNCE KAYIP RESSAM OLDUĞU DÜŞÜNÜLDÜ
Önce bu cesedin, bir haftadır kayıp olan ressam Endellion Lycett Green’e ait olduğu düşünüldü. Fakat sonra 51 yaşındaki Green sağ salim bulununca bu iddia çürümüş oldu.
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POLİS CESEDİN KİME AİT OLDUĞUNU ARIYOR
Polis, şimdi cesedin kime ait olduğunu bulmaya çalışıyor.
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ONLARIN KONUTUNA YAKIN SÜS GÖLÜNDE BULUNDU
Cesedin tam da Middleton ve Prens William'ın yaşadığı konutun yakınlarında bulunduğu belirtildi.
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ÜLKENİN EN ÖNEMLİ SARAYLARINDAN
Kensington Sarayı, Londra'daki en önemli saraylardan biri. Kensington Bahçesi içinde yer alıyor.
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BİRÇOK ÜYE ORADA YAŞIYOR
İngiliz kraliyet ailesinin birçok üyesi burada kendilerine ait konutlarda yaşıyor. Aile üyelerinden Prens William ve ailesi, Prenses Eugenie ve eşi bu sarayda yaşayan en ünlü üyelerden.
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HARRY İLE MEGHAN BU SARAYI İSTEMEDİ
Prens Harry de evlenmeden önce komplekste yer alan bir konutta yaşıyordu. Hatta evlendikten sonra da eşi Meghan Markle ile birlikte buraya taşındılar. Fakat sonra aileden ayrılığın ilk adımı olarak Kraliçe tarafından kendilerine düğün hediyesi olarak verilen Frogmore Cottage'a geçtiler. Oradan da önce Kanada'ya ardından ABD'ye taşındılar.