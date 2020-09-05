Kensington Sarayı'nda ceset paniği

HARRY İLE MEGHAN BU SARAYI İSTEMEDİ Prens Harry de evlenmeden önce komplekste yer alan bir konutta yaşıyordu. Hatta evlendikten sonra da eşi Meghan Markle ile birlikte buraya taşındılar. Fakat sonra aileden ayrılığın ilk adımı olarak Kraliçe tarafından kendilerine düğün hediyesi olarak verilen Frogmore Cottage'a geçtiler. Oradan da önce Kanada'ya ardından ABD'ye taşındılar.