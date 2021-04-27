Anneanneleri anlattı: Çamurun içinde büyüyorlar

İngiliz kraliyet ailesinin en genç kuşağının üyeleri George, Charlotte ve Louis nasıl büyüyor dersiniz? Tahtın en yakın varisleri olan bu üç küçük çocuk elbette birçok yaşıtlarından farklı olarak özel bir şekilde büyütülüyor. Ama bir noktaya kadar.
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1
ANNEANNELERİYLE BÖYLE VAKİT GEÇİRİYORLAR
Yani üç çocuk öyle her zaman "pamuklara sarılıp" koruma altında tutulmuyor. Bazı durumlarda tozun toprağın içinde oynayıp vakit geçiriyorlar. Özellikle de büyükannelerinin yanında. Bu konuda çok fazla bilinmeyen ayrıntıları da üç çocuğun anneanneleri Carole Middleton anlattı.
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İLK KEZ ANLATTI
Prens William ile evlenip Cambridge Düşesi unvanını alan, eşinin kral olmasıyla birlikte de daha üst düzeyde bir unvana sahip olacak Kate Middleton'ın annesi Carole Middleton, torunlarıyla olan ilişkisini ilk kez anlattı. 63 yaşındaki Middleton torunlarıyla ilgili şaşırtıcı bilgiler verdi.
3
ŞAŞIRTICI BİLGİLER
Prens William ile evlenip Cambridge Düşesi unvanını alan, eşinin kral olmasıyla birlikte de daha üst düzeyde bir unvana sahip olacak Kate Middleton'ın annesi Carole Middleton, torunlarıyla olan ilişkisini ilk kez anlattı. 63 yaşındaki Middlen torunlarıyla ilgili şaşırtıcı bilgiler verdi.
4
AÇIK HAVADA VAKİT GEÇİRİYORLAR
Saga derisine konuşan Carole Middleton, üç torunuyla birlikte sık sık doğada, açık havada vakit geçirdiğini söyledi. Torunlarıyla birlikte bu tür aktiviteler yapmanın faydalarına değindi. Carole Middleton, kendisi eğer bahçede çiçek ekiyorsa kullandığı aletlerin daha küçük olanlarıyla torunlarının da kendisine eşlik ettiğini anlattı.
5
"BİRAZ ÇAMURA BULANSINLAR"
Carole Middleton, büyümekte olan çocuklar için, doğaya saygı duymanın önemli olduğunu anlatarak "Bunun bir parçası da çocukların biraz çamura bulanmasına izin vermektir" diye konuştu. Carole Middleton, özellikle de büyük torunu George ile onun küçüklüğünden beri deniz kenarında ya da çayırlarda çıktığı gezintiler sırasında görüntüleniyor.
6
SEBZELERİNİ KENDİSİ YETİŞTİRİYOR
Middleton, Covid 19 pandemisi sırasında vakit geçirmek için kendi sebzelerini bahçesinde yetiştirdiğini de sözlerine ekledi. En favori bitkisinin ise patates olduğunu anlattı. Midleton bunun yanı sıra havuç, soğan, pancar gibi sebzeler yetiştirdiklerini de söyledi. Carole Middleton, çocuklara bitkilerin nasıl yetiştiğini göstererek onları sağlıklı beslenmeye özendirmenin en iyi yolunun bu olduğunu da vurguladı.
7
ÇOCUKLARI DA ONUN GİBİ DOĞA TUTKUNU
Carole Middleton, doğaya olan bu ilgisini kendi çocuklarına da aşılamış durum da. Kızı Kate de tıpkı onun gibi açık havada vakit geçirmeyi seviyor. Happy Mum, Happy Baby adlı pod cast yayınına konuk olan Kate Middleton "Ailemle birlikte kırlarda hepimiz kir toz içindeyken" kendini mutlu hissettiğini söylemişti.
8
ÇOCUKLARININ DESTEKÇİSİ
Eşi Michael ile mutlu bir evliliği olan Carole Middleton, çocukları Kate, Pippa ve James'in aileleri için de bir denge ve destek kaynağı. Prens William'ın, kardeşi Harry ile yaşadığı gerilimin ilk dönemlerinde de sık sık Middleton ailesiyle vakit geçirdiği konuşuluyordu. İngiliz basınında yer alan iddialara göre hem Prens William hem de eşi Kate Middleton, zor günleri atlatabilmek için Carole Middleton'a yaslanıyor. İddialara göre anne Middleton, Cambridge çiftinin hayatındaki dengeleyici unsur.
9
WILLIAM ANNE SEVGİSİNİ ONDA BULDU
İngiliz kraliyet ailesini uzun süredir takip eden gazetecilere göre kendi annesini çok genç yaşta yitiren Prens William, kayınvalidesini "ikinci anne" olarak görüyor. Bu gazetecilere göre Carole Middleton "tıpkı William'ın annesi Diana tarzında" bir anne. Prens, eşinin babası ve iki kardeşiyle de iyi geçiniyor. Kraliyet gazetecilerine göre Carole Middleton, özellikle de Prens Harry ve eşinin aileden ve ülkeden ayrılmasıyla yaşanan "Megxit" krizinden çok etkilenen damadı ve kızının rahatı için önemli bir güç kaynağı. Kendisine ihtiyaç duyulduğunda üç torununun bakımı konusunda dadılarına yardımcı oluyor.
10
ORTA SINIF AİLE CENNETİ
Uzmanlara göre Middleton ailesi, Prens William gibi "mavi kanlı" bir aile olmasa da damatları için "bir orta sınıf aile cenneti" yaratıyor. Belirtilenlere göre Kate Middleton ve Prens William çocuklarını da yanlarına alıp sık sık Middleton ailesini yaşadıkları Berkshire'da ziyaret ediyor.