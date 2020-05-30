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Haber Giriş: 30 Mayıs 2020 - 10:53,

Hülya Avşar'dan İbrahim Tatlıses'i ağlatan telefon... Gözyaşları sel oldu!

İbrahim Tatlıses'in Harbiye konseri, geçtiğimiz hafta Kanal D ekranlarında izleyici ile buluştu.

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Muhteşem konserin ardından İbrahim Tatlıses ve Kanal D sosyal medyada gündem oldu. Sanatçı dostları da yaptıkları paylaşımlarla İmparator'u duygulandırdı.

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İbrahim Tatlıses'in her fırsatta 'benim için çok özel' dediği Hülya Avşar, usta sanatçıyı telefonla aradı.

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Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa'nın haberine göre; Avşar kızı, İbrahim Tatlıses'e 'Artık sahnelere dön, seni çok özledik' dedi. Duygusal anların yaşadığı konuşmada gözyaşları sel oldu.

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Tanışıklıkları 40 yıl öncesine dayanan İbrahim Tatlıses ile Hülya Avşar sayısız filmde birlikte kamera karşısına geçtiler.

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İlişkileri yılan hikayesine dönen ikiliden Tatlıses, Hülya Avşar için bir de şarkı yazdı... İki usta isim Yeşilçam'ın unutulmaz çiftleri arasına isimlerini yazdırdı.

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Hülya Avşar'dan İbrahim Tatlıses'i ağlatan telefon... Gözyaşları sel oldu!

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