Düğüne gittik ama onları tanımıyorduk

2018 yılının mayıs ayında bütün dünya peri masallarındaki gibi bir kraliyet düğününe dikkat kesildi.
Depo Photos
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
MİLYONLAR BU DÜĞÜNÜ İZLEDİ
İngiliz kraliyet ailesinin tahta en yakın gözde bekarlarından Harry ile eski bir oyuncu olan Amerikalı Meghan Markle, sadece törene katılan davetlilerin değil tüm dünyanın meraklı bakışları altında evlendi.
2
Abone Ol
ÜNLÜ KONUKLAR KATILDI
Düğünün kahramanı olan gelin ile damadın yanı sıra konuklar da seçkindi. Dünyanın dört bir yanından gelen kraliyet ailesi üyeleri ve elbette Hollywood ünlüleri.
3
Abone Ol
HOLLYWOOD YILDIZI DA TÖRENDE
İşte bu Hollywood ünlüleri arasında en çok dikkat çekenler arasında George Clooney ile eşi Amal Clooney de vardı. Herkes Suits dizisiyle yıldızı parlayan Meghan Markle'ın meslektaşı olduğu için törene katıldığını düşündü Clooney'in. Fakat ortaya atılan yeni bir iddia durumun pek de öyle olmadığını ortaya koydu.
4
Abone Ol
YAKINDAN TANIMIYORLARDI İDDİASI
Prens Harry'nin vaftiz annesi ve Prenses Diana'nın yakın dostu, geçmişteki ev arkadaşı Carolyn Bartholomew'in ileri sürdüğüne göre George Clooney ile Amal Clooney çifti sanıldığı gibi yakından tanımıyordu.
5
Abone Ol
'NEREDEN TANIYORSUNUZ?' SORUSUNA İLGİNÇ YANIT
Gazeteci ve yazar Rachel Johnson, Air Mail adlı yayın için kaleme aldığı makalede o düğünde olup biteni şöyle anlattı: "Carolyn Bartholomew'un anlattığına göre kendisi törende Clooney çifti ile yan yana oturuyordu ve düğünün başlamasını bekliyordu. Carolyn dönüp çifte "Meghan ve Harry'yi nereden tanıdığını sordu. George Clooney de kısa bir şekilde "çifti tanımıyoruz" diye yanıt verdi.
6
Abone Ol
ONLAR DA YAKIN DOST DEĞİLDİ
Yazar Rachel Johnson'ın iddia ettiğine göre törenin diğer ünlü konukları Oprah Winfrey, James Corden da çiftin yakın dostları değildi.
7
Abone Ol
EĞLENCEDE DANS ETTİLER
Prens Harry ile Meghan Markle'ın nikahlarının kıyıldığı törenden sonra Frogmore Cottage'da düzenlenen eğlenceye davet edilen 200 kişi arasında da yer aldı Clooney çifti. Hatta George Clooney'in yeni evli çiftle dans ettiği de ileri sürüldü.
8
Abone Ol
COMO GÖLÜ'NDEKİ EVİNE DAVET ETTİ
Prens Harry ile Meghan Markle'ın Clooney çifti ile tanışıklığının derecesi hala merak uyandıran konulardan biri. Çiftle ile ilgili Finding Freedom adlı kitabı kaleme alan Carolyn Durand ve Omid Scobie'nin yazdığına göre de Clooney, çifti İtalya'da Como Gölü yakınındaki malikanesine de davet etti.
9
Abone Ol
'TANIMIYORUM' DİYE GİTMEDİ
Bu arada bir başka Hollywood yıldızı Reese Witherspoon da Harry ile Meghan Markle'ın düğün törenine davet edildiğini ancak ikisini de tanımadığı için gitmediğini belirtmişti.
10
Abone Ol
SARAY ÇEVRESİNE YAKIN BECKHAM ÇİFTİ
Törenin en çok dikkat çeken konukları arasında David ve Victoria Beckham da vardı. Fakat onların saray çevresiyle yakınlıkları biliniyor. Çift, Prens William ile Kate Middleton'ın düğününe de katılmıştı.
11
Abone Ol
O DA BU TÜR TÖRENLERİN VAZGEÇİLMEZ KONUĞU
James Blunt ve eşi de kraliyet düğünlerinin değişmez konuklarından.
12
Abone Ol
DIANA İLE YAKINDI
Elton John, Prens Harry'nin annesi Prenses Diana ile yakındı. Ölümünden sonra onun için bir de şarkı yapmıştı.
13
Abone Ol
BİR BAŞKA ÜNLÜ KONUK
İdris Elba ve eşi de törendeydi.
14
Abone Ol
CHOPRA DA DAVETLİYDİ
Priyank Chopra da törenin en ilgi çeken konuklarından biri oldu.