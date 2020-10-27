Düğüne gittik ama onları tanımıyorduk

HOLLYWOOD YILDIZI DA TÖRENDE İşte bu Hollywood ünlüleri arasında en çok dikkat çekenler arasında George Clooney ile eşi Amal Clooney de vardı. Herkes Suits dizisiyle yıldızı parlayan Meghan Markle'ın meslektaşı olduğu için törene katıldığını düşündü Clooney'in. Fakat ortaya atılan yeni bir iddia durumun pek de öyle olmadığını ortaya koydu.