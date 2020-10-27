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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 27 Ekim 2020 - 11:35 | 

Düğüne gittik ama onları tanımıyorduk

2018 yılının mayıs ayında bütün dünya peri masallarındaki gibi bir kraliyet düğününe dikkat kesildi.

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1MİLYONLAR BU DÜĞÜNÜ İZLEDİ
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MİLYONLAR BU DÜĞÜNÜ İZLEDİ

İngiliz kraliyet ailesinin tahta en yakın gözde bekarlarından Harry ile eski bir oyuncu olan Amerikalı Meghan Markle, sadece törene katılan davetlilerin değil tüm dünyanın meraklı bakışları altında evlendi.

2ÜNLÜ KONUKLAR KATILDI
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ÜNLÜ KONUKLAR KATILDI

Düğünün kahramanı olan gelin ile damadın yanı sıra konuklar da seçkindi. Dünyanın dört bir yanından gelen kraliyet ailesi üyeleri ve elbette Hollywood ünlüleri.

3HOLLYWOOD YILDIZI DA TÖRENDE
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HOLLYWOOD YILDIZI DA TÖRENDE

İşte bu Hollywood ünlüleri arasında en çok dikkat çekenler arasında George Clooney ile eşi Amal Clooney de vardı. Herkes Suits dizisiyle yıldızı parlayan Meghan Markle'ın meslektaşı olduğu için törene katıldığını düşündü Clooney'in. Fakat ortaya atılan yeni bir iddia durumun pek de öyle olmadığını ortaya koydu.

4YAKINDAN TANIMIYORLARDI İDDİASI
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YAKINDAN TANIMIYORLARDI İDDİASI

Prens Harry'nin vaftiz annesi ve Prenses Diana'nın yakın dostu, geçmişteki ev arkadaşı Carolyn Bartholomew'in ileri sürdüğüne göre George Clooney ile Amal Clooney çifti sanıldığı gibi yakından tanımıyordu.

5NEREDEN TANIYORSUNUZ SORUSUNA İLGİNÇ YANIT
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'NEREDEN TANIYORSUNUZ?' SORUSUNA İLGİNÇ YANIT

Gazeteci ve yazar Rachel Johnson, Air Mail adlı yayın için kaleme aldığı makalede o düğünde olup biteni şöyle anlattı: "Carolyn Bartholomew'un anlattığına göre kendisi törende Clooney çifti ile yan yana oturuyordu ve düğünün başlamasını bekliyordu. Carolyn dönüp çifte "Meghan ve Harry'yi nereden tanıdığını sordu. George Clooney de kısa bir şekilde "çifti tanımıyoruz" diye yanıt verdi.

6ONLAR DA YAKIN DOST DEĞİLDİ
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ONLAR DA YAKIN DOST DEĞİLDİ

Yazar Rachel Johnson'ın iddia ettiğine göre törenin diğer ünlü konukları Oprah Winfrey, James Corden da çiftin yakın dostları değildi.

7EĞLENCEDE DANS ETTİLER
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EĞLENCEDE DANS ETTİLER

Prens Harry ile Meghan Markle'ın nikahlarının kıyıldığı törenden sonra Frogmore Cottage'da düzenlenen eğlenceye davet edilen 200 kişi arasında da yer aldı Clooney çifti. Hatta George Clooney'in yeni evli çiftle dans ettiği de ileri sürüldü.

8COMO GÖLÜNDEKİ EVİNE DAVET ETTİ
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COMO GÖLÜ'NDEKİ EVİNE DAVET ETTİ

 Prens Harry ile Meghan Markle'ın Clooney çifti ile tanışıklığının derecesi hala merak uyandıran konulardan biri. Çiftle ile ilgili Finding Freedom adlı kitabı kaleme alan Carolyn Durand ve Omid Scobie'nin yazdığına göre de Clooney, çifti İtalya'da Como Gölü yakınındaki malikanesine de davet etti.

9TANIMIYORUM DİYE GİTMEDİ
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'TANIMIYORUM' DİYE GİTMEDİ

Bu arada bir başka Hollywood yıldızı Reese Witherspoon da Harry ile Meghan Markle'ın düğün törenine davet edildiğini ancak ikisini de tanımadığı için gitmediğini belirtmişti. 

10SARAY ÇEVRESİNE YAKIN BECKHAM ÇİFTİ
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SARAY ÇEVRESİNE YAKIN BECKHAM ÇİFTİ

Törenin en çok dikkat çeken konukları arasında David ve Victoria Beckham da vardı. Fakat onların saray çevresiyle yakınlıkları biliniyor. Çift, Prens William ile Kate Middleton'ın düğününe de katılmıştı.

11O DA BU TÜR TÖRENLERİN VAZGEÇİLMEZ KONUĞU
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O DA BU TÜR TÖRENLERİN VAZGEÇİLMEZ KONUĞU

James Blunt ve eşi de kraliyet düğünlerinin değişmez konuklarından.

12DIANA İLE YAKINDI
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DIANA İLE YAKINDI

Elton John, Prens Harry'nin annesi Prenses Diana ile yakındı. Ölümünden sonra onun için bir de şarkı yapmıştı.

13BİR BAŞKA ÜNLÜ KONUK
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BİR BAŞKA ÜNLÜ KONUK

İdris Elba ve eşi de törendeydi.

14CHOPRA DA DAVETLİYDİ
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CHOPRA DA DAVETLİYDİ

Priyank Chopra da törenin en ilgi çeken konuklarından biri oldu.

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