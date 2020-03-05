Evliliğinden bile daha eski

Eşiyle birlikte İrlanda ziyaretinde olan Kate Middleton, bu tercihiyle yine dikkat çekti.
AFP, AP, REUTERS, AVALON
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Aralarından iki üyenin aileden ayrılma kararından sonra Britanya monarşisinin en çok dikkat çeken ikilisi Prens William ve eşi Kate Middleton oldu. Çift, şu sıralar resmi bir tur için İrlanda'da bulunuyor. Görüşmeleri, ziyaretleri bir yana bu gezide de bütün gözler Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın gardrobuna yönelmiş durumda. Son zamanlarda giyim/ kuşam anlamında istikrarsız bir çizgi izleyen Düşes, bu gezide genel olarak iyi not aldı. Özellikle de üzerindeki beyaz mantoyla manşetlere çıktı.
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Prens William ve Kate Middleton, İrlanda'daki ziyaretlerini sürdürüyor. Düşes'in bu gezi için bavuluna yeni elbiselerin yanı sıra eski kıyafetlerini de koyduğu dikkatlerden kaçmadı. İşte bunlar arasında bir tanesi son günlere damgasını vurdu: Siyah düğmeli beyaz manto!
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Middleton'ı takip edenler için Reiss'in imzasını taşıyan Olivia adlı bu beyaz mantonun anlamı bambaşka. Middleton, bu paltoyla ilk kez görüntülendiğinde takvimler 2008 yılını gösteriyordu. O dönemde Prens William ile henüz evli hatta nişanlı bile değillerdi.
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Middleton, o yıl Prens'in uçuş okulundan mezuniyet törenine katıldığında da üzerinde bu beyaz manto vardı. Görümümünü yine İrlanda'dakine benzer çizmeler ile tamamlamıştı.
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Bu belki Middleton'ın dünya kamuayonun hafızasında bu beyaz manto ile yer ettiği ilk önemli görüntü. Ama Düşes, aynı mantoyu bundan bir yıl önce, 2007'de yine Prens ile birlikte katıldığı bir başka etkinlikte giymişti.
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Middleton, o dönemde sevgilisi olan William'ın kuzeni Peter PhillipS'in 30'uncu doğum gününe de katılmıştı. O partiye giderken de üzerinde yine aynı beyaz manto vardı. Yani özetle Middleton, bu mantoyu tam 13 yıldır tekrar tekrar giyiyor.
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Middleton'ın gezide şimdiye kadar giydiği kıyafetlere gelirsek... Düşes uçaktan inerken üzerinde bu kıyafet vardı. Bazı moda uzmanları özellikle palto ile elbiseyi uyumsuz bulsa da Düşes'in böyle giyinmesinin bir nedeni vardı.
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Düşes, gittiği her yerde ya o ülkenin bir modacısına ait bir tasarım giyiyor ya da kullandığı renklerde bir mesaj gönderiyor. İşte bu giyimi de İrlanda'ya bir mesaj. Yeşil, İrlanda'nın rengi olarak biliniyor.
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Middleton, bavuluna eski kıyafetlerinden bazılarını koymuş. Bu da onlardan biri. Özellikle de çizmeleri 10 yılın üzerinde ayağında.
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Bu puantiyeli gömleği de Middleton daha önce giymişti.
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Kate Middleton, dün gece ise daha önce üzerinde hiç görülmeyen yeni bir kıyafet giydi.