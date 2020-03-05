Evliliğinden bile daha eski

Aralarından iki üyenin aileden ayrılma kararından sonra Britanya monarşisinin en çok dikkat çeken ikilisi Prens William ve eşi Kate Middleton oldu. Çift, şu sıralar resmi bir tur için İrlanda'da bulunuyor. Görüşmeleri, ziyaretleri bir yana bu gezide de bütün gözler Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın gardrobuna yönelmiş durumda. Son zamanlarda giyim/ kuşam anlamında istikrarsız bir çizgi izleyen Düşes, bu gezide genel olarak iyi not aldı. Özellikle de üzerindeki beyaz mantoyla manşetlere çıktı.