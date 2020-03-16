Corona virüs önlemi: Prens William tahtı Kraliçe 2. Elizabeth ve Prens Charles'tan bu yıl devralabilir
İngiliz kraliyet ailesinin taht için babaannesi Kraliçe 2. Elizabeth ve babası Prens Charles'dan sonra üçüncü sırada yer alan Prens William'ın tahtı devralmak için çok fazla beklemeyeceği ileri sürüldü. İngiliz basınında yer alan iddialara göre Prens William bu yıl içinde tahta çıkabilir. Bunun nedeni de tüm dünyayı kasıp kavuran corona virüs salgını.
BACKGRID USA, BACKGRID UK, DEPO PHOTOS
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Basında yer alan iddialara göre Kraliçe ve ondan sonra tahtın veliahtı olan Prens Charles, corona virüsten en fazla etkilenen yaş grubunda bulunuyor. 93 yaşındaki Kraliçe ile 70 yaşındaki Prens Charles'ın aylar sürebilecek bir izolasyon dönemine gereksinim duyması halinde Prens William'ın da tahtı bu yıl içinde devralacağı ileri sürüldü.
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İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, önümüzdeki günlerde 70 yaşının üzerindeki vatandaşların corona virüsten etkilenmelerini minimuma indirmek için çok uzun sürecek bir izolasyon dönemine geçilebileceğini belirtmişti.
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Bu da 93 yaşındaki Kraliçe ile 71 yaşındaki Prens Charles'ın kraliyetle ilgili görevlerini çok uzun süre yerine getiremeyebileceği anlamına geliyor. Kraliçe'nin zaten geçen yılın son aylarında rahatsızlanan 98 yaşındaki kocası Prens Philip hastaneden taburcu olduktan sonra Sandringham'da dinleniyordu. Prens Charles'ın eşi Camilla Parker Bowles da 72 yaşında ve o da kendini izole etmesi gereken yaş grubunda.
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Eğer corona virüs nedeniyle belli bir yaşın üzerindekilerin izole olması gerekirse ve bu durum çok uzun sürerse Prens William'ın da tahtı erken devralması gündeme gelecek iddialara göre.
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Bu iddia bir süredir Prens William tahtı devralmasa da babaannesi ve babasının görevlerini üstleneceği yolunda. Bu iddialara göre corona virüs önlemleri nedeniyle ileri yaştaki babası ve babaannesinin görevlerini de koşullar el verdiğince Prens William üstlenecek. Ona kimi zaman da eşi Kate Middleton eşlik edecek.