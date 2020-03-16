Corona virüs önlemi: Prens William tahtı Kraliçe 2. Elizabeth ve Prens Charles'tan bu yıl devralabilir

Bu da 93 yaşındaki Kraliçe ile 71 yaşındaki Prens Charles'ın kraliyetle ilgili görevlerini çok uzun süre yerine getiremeyebileceği anlamına geliyor. Kraliçe'nin zaten geçen yılın son aylarında rahatsızlanan 98 yaşındaki kocası Prens Philip hastaneden taburcu olduktan sonra Sandringham'da dinleniyordu. Prens Charles'ın eşi Camilla Parker Bowles da 72 yaşında ve o da kendini izole etmesi gereken yaş grubunda.