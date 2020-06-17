Çağla Şıkel çocukları için evini satmaktan vazgeçti

Türkiye’nin gözde sunucu ve modellerinden Çağla Şıkel, bir süre önce Balmumcu’daki villasını satılığa çıkarmıştı. Şıkel, oğulları Kuzey’le Uzay’ı büyüttüğü, 9 odalı, geniş bir bahçesi bulunan 800 metrekarelik villa için 11 milyon lira istiyordu.
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Koronavirüs nedeniyle çocuklarının ortak kullanılan havuzlara girmesini istemeyen Şıkel, havuzlu bir villaya geçmek için bu kararı almıştı. Ancak aldığım duyumlara göre Çağla Hanım satıştan vazgeçmiş.
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Kuzey ve Uzay büyüdükleri evde kalmak istediklerini söyleyince, Şıkel hemen emlakçıyı arayıp son kararını bildirmiş.
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Emre Altuğ’dan 3 yıl önce boşanan güzel model, işten arta kalan tüm zamanını çocuklarıyla geçiriyor. Eski eşiyle örnek bir anne-baba portresi çizen Şıkel, her zaman olduğu gibi yine çocuklarının iyiliğini ön plana koymuş ve evini satıştan geri çekmiş.