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Haber Giriş: 17 Haziran 2020 - 09:06,

Çağla Şıkel çocukları için evini satmaktan vazgeçti

Oğulları Kuzey ve Uzay için havuzlu bir eve taşınmak isteyen ve villasını satışa çıkaran Çağla Şıkel, yine çocuklarının isteği üzerine evini satıştan geri çekti.

Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
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Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
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Türkiye’nin gözde sunucu ve modellerinden Çağla Şıkel, bir süre önce Balmumcu’daki villasını satılığa çıkarmıştı. Şıkel, oğulları Kuzey’le Uzay’ı büyüttüğü, 9 odalı, geniş bir bahçesi bulunan 800 metrekarelik villa için 11 milyon lira istiyordu.

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Koronavirüs nedeniyle çocuklarının ortak kullanılan havuzlara girmesini istemeyen Şıkel, havuzlu bir villaya geçmek için bu kararı almıştı. Ancak aldığım duyumlara göre Çağla Hanım satıştan vazgeçmiş.

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Kuzey ve Uzay büyüdükleri evde kalmak istediklerini söyleyince, Şıkel hemen emlakçıyı arayıp son kararını bildirmiş.

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Emre Altuğ’dan 3 yıl önce boşanan güzel model, işten arta kalan tüm zamanını çocuklarıyla geçiriyor. Eski eşiyle örnek bir anne-baba portresi çizen Şıkel, her zaman olduğu gibi yine çocuklarının iyiliğini ön plana koymuş ve evini satıştan geri çekmiş.

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Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
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