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Haber Giriş: 02 Mayıs 2020 - 07:52,

Aslı Enver: Çocukken sorun yaşıyordum ama disleksi kusur değil

Aslı Enver, Instagram’da takipçilerinin sorularını yanıtladı. Disleksi (okuma ve öğrenme bozukluğu) hastası olan ünlü oyuncu, senaryoları nasıl okuduğunu da anlattı.

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130’DAN SONRA MANTIĞINIZI DİNLEYİN
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30’DAN SONRA MANTIĞINIZI DİNLEYİN

◊ Oyuncu olmasaydınız hangi mesleği seçerdiniz?

- İç mimar olurdum.

◊ Parmağınızdaki yüzük kimden?

- Rahmetli anneannemin yüzüğü. Ondan bir parça taşımak hoşuma gidiyor.

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◊ Aslen nerelisiniz?

- Babam Kıbrıs’tan, annem İstanbul. Ben Londra doğumluyum.

◊ Kalp mi, mantık mı? Hangisini dinleyelim?

- 30 yaşından sonra mantık. Deneyelim en azından.

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◊ Yüzünüzde estetik var mı?

- Yok. Gözünüzün önünde büyüdüm zaten.

◊ Floransa’da yaptığınız en çılgınca şey?

- Floransa’da olan Floransa’da kalır.

4ÇOCUKKEN SORUN YAŞIYORDUM
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ÇOCUKKEN SORUN YAŞIYORDUM

◊ Disleksi sizi ne şekilde zorluyor? Senaryoları nasıl okuyorsunuz?

- Okuma zorluğum var, evet. Çocukken bununla ilgili sorun yaşıyordum ama yıllar içinde bunun bir kusur olmadığını anladım. Okumakta çok zorlanıyorsunuz ama zaman içinde kendinize uygun taktiklerle çözebiliyorsunuz. Ben senaryoların altını çizerek ve hemen ezberleyerek okuyorum. Pratikle bir şekilde kendi yolunuzu buluyorsunuz.

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