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HABERLEREkonomi Haberleri

Uzmanlar Fed'in faiz kararını değerlendirdi

#Fed#Faiz Kararı#Jerome Powell
Uzmanlar Fedin faiz kararını değerlendirdi
Şenay ZEREN

Fed bugün açıkladığı kararında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakırken varlık alım hızını ayda 15 milyar dolar azaltacağını duyurdu. Uzmanlar Fed'in kritik kararını hurriyet.com.tr'ye yorumladı.

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Amerikan Merkez Bankası (Fed), faiz kararını açıkladı. Banka, beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

Fed hali hazırda aylık 80 milyar dolar tutarında Hazine kağıdı ve 40 milyar dolar tutarında mortgage destekli menkul kıymet olmak üzere 120 milyar dolar olan varlık alım hızını ayda 15 milyar dolar azaltacağını duyurdu.

Fed Başkanı Powell ise yaptığı basın toplantısında, "Faizler konusunda sabırlı olabileceğimizi düşünüyoruz" şeklinde belirtirken; enflasyondaki gelişmelere bir yanıt vermek gerekirse bunu yapmaktan çekinmeyeceklerini ifade etti.

Uzmanlar, bundan sonraki süreçte ABD’den gelecek enflasyon ve istihdam verilerinin kritik olacağını belirtirken; Powell'ın verdiği mesajlar sonrası faiz artırımlarının 2022 sonbahar hatta yıl sonunda olabilme ihtimalinin yükseldiğini değerlendirdi.

İşte Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı ve Baştürk Finansal Danışmanlık Kurucusu Rıdvan Baştürk'ün hurriyet.com.tr'ye değerlendirmeleri...

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ABD’DEN GELECEK ENFLASYON VE İSTİHDAM VERİLERİ KRİTİK OLACAK
Rıdvan Baştürk – Baştürk Finansal Danışmanlık Kurucusu

ABD Merkez Bankası (Fed) tahvil alımlarını kasımdan başlayarak her ay 15 milyar dolar azaltacağını açıkladı. Artan enflasyon ve istihdam piyasasındaki iyileşme ile birlikte Fed’den bu yönde bir karar gelmesini bekliyorduk. Basit bir hesapla 120 milyar dolar varlık alımları 8 ayda yani 2022 Haziran ayında bitmiş olacak.

Sonrasında ise faiz artırım beklentileri konuşulmaya başlanacaktır. Fed son aylarda söylediği gibi enflasyondaki yükselişin geçici etkilerden kaynaklandığını ifade etti. Fakat önceki söylemlerde enflasyonun geçici olduğu vurgulanırken, artık bu tonda keskin bir dil olmadığını görmekteyiz. Yani Fed, enflasyondaki yükseliş konusunda eskisi kadar rahat değil.

Fed Başkanı Powell ise, yaptığı açıklamada tapering’in faiz artırım sinyali anlamına gelmediğini fakat enflasyondaki yükseliş sürerse gereken adımları atacaklarını ifade etti. Gelen tapering kararına rağmen piyasada pozitif görünümün sürdüğünü gördük. Ben bu hareketlerin çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Kısa vade hareketler yerine orta-uzun vade görünüme bakmak lazım. Bu nedenle dolar endeksinde güçlenme görüşüm devam ediyor. Buradaki düşüşler dolar endeksi lehine orta-uzun vade için alım fırsatları verebilir. Borsalar tarafında ise, güçlü duruş devam ediyor. Fakat orada da artık yukarı yöndeki marjın azaldığını düşünüyorum.

Bundan sonraki süreçte ABD’den gelecek enflasyon ve istihdam verileri kritik olacaktır. Bu veriler yükseliş gösterdiği sürece Fed’in gelecek yıl faiz artıracağına dair beklentiler artış gösterecektir.

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FAİZ ARTIRIMI 2022 SONUNA KALABİLİR
Eral Karayazıcı - Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü

Fed’in varlık alımlarında kesinti kararı alması herhangi bir piyasa etkisi yaratmadı. Piyasalar bu faktörü 2021 ilk yarısında yeterince fiyatlamıştı. Önem verilen ve piyasa etkisi yaratma potansiyeli yüksek olan, ABD Merkez Bankası’nın faiz artırımlarını ne zaman başlatacağıydı ve basın konferansında soruların önemli kısmı bu konuda geldi.

Powell güvercin sayılabilecek bir tonlama ile bu konuda acele etmeyeceklerini önceliklerinin ekonominin tamamen sağlığına kavuştuğunu görmek olacağını ifade etti.

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Daha kritik konu Fed başkanının enflasyona yönelik değerlendirmeleriydi. Powell, her ne kadar geçici söylemini yumuşatmış olsalar da halen favori senaryolarının önümüzdeki yılın ikinci veya üçüncü çeyreğinde enflasyonun normale yakınsaması olduğunu ifade etti.

Aksi bir gelişim erken ve yüksek oranda faiz artırımlarını gerektireceği için piyasa bu açıklamayı duyunca rahatladı ve borsa endeksleri değer kazandı, dolar endeksi ılımlı biçimde geriledi.

Altın ise bu havadan yararlanamadı çünkü ABD tahvil faizleri ölçülü de olsa yukarı gitti.

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Toplantı öncesi piyasa aktörlerinin önemli bir bölümü Fed’in faiz artırımlarını 2022 ortasında başlatacağı görüşündeydi. Powell’ın açıklamaları bunun sonbahara, hatta yılsonuna dahi kalabileceğine işaret etti. 

Altın adına ötelenmiş olsa da ufuktaki faiz artırım döngüsü beklenen kötü haber ve biz bir süre daha bu cephede yatay & ölçülü negatif seyre şahit olabiliriz.

Borsa endeksleri ekim başından beri değer kazanıyor ve Fed bu seyri değiştirecek bir sinyal üretmedi.

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#Fed#Faiz Kararı#Jerome Powell

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