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Fed'in kritik kararı sonrası altında ilk tepki!

#Altın Fiyatları#Ons Altın#Fed Kararı
Fedin kritik kararı sonrası altında ilk tepki
Şenay ZEREN

Fed, piyasalara beklediğini verdi ve kasım ayında varlık alımı azaltımına başlayacağını duyurdu. Fed'in kararı öncesi 3 haftanın en düşük seviyesini gören altın fiyatları, sonrasında sınırlı aşağı hareket etti.

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ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) kasım toplantısı sonuçlandı. Küresel piyasalar açısından toplantının en kritik gündem maddeleri, varlık alımı azaltımı (tapering) ile ilgili kesinti kararı çıkıp çıkmayacağı ve takvimin netleşmesi konularıydı.

FED’DEN KRİTİK KARAR GELDİ

Fed, varlık alımlarını kasım ayından itibaren yavaşlatmaya başlayacağını duyururken; varlık alım hızını aylık 15 milyar dolar azaltma kararı aldığını açıkladı. Fed ayrıca, aralık ayında varlık alımı azaltma hızı artıracağı mesajını verdi.

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PİYASALAR NE TEPKİ VERDİ?

Fed’in kritik mesajları öncesi 1758 dolar seviyesine kadar gerileyerek yaklaşık 3 haftanın en düşük seviyesini gören altının ons fiyatı, sonrasında sınırlı aşağı hareket etti. Fed öncesi 1765 dolar seviyesinde bulunan ons altın, sonrasında 1761 dolar seviyesine kadar gerilerken; saat 21.44 itibarıyla 1767 dolar seviyesinde hareket ediyor.

Dolar endeksi, Fed'in açıklamaları sonrası önce aşağı hareket ederken, sonrasında yönünü yukarı çevirdi ve karar öncesi seviyelerine döndü. Dolar endeksi şu dakikalarda ise 94,07 seviyelerinde hareket ediyor.

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ABD 10 yıllık tahvil faizleri de, yükselişe geçerek 1,60 seviyesine kadar tırmandı.

Euro/dolar paritesi Fed öncesi 1,1583 seviyesinde bulunurken, sonrasında 1,1576 ile 1,1609 arasında dalgalandı.

DolarTL ise, 9,67 TL seviyesinde bulunurken; Fed sonrası yatay hareket ederek şu sıralarda 9,64 TL seviyesinde işlem görüyor.

Altının gram fiyatı Fed öncesi 549 TL'de bulunurken; sonrasında 547 TL ile 551 TL arasında dalgalandı. Gram altın şu dakikalarda ise 549 TL seviyesinde bulunuyor.

"FAİZ KONUSUNDA SABIRLI OLABİLECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUZ"

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın yaptığı basın toplantısında öne çıkanlar şöyle:

* Darboğazlar beklenenden daha uzun sürecek. Darboğazlar arzın talebi nasıl yanıt vereceğini etkiliyorlar. Enflasyon yüzde 2 hedefinin üzerinde devam ediyor. Yüksek enflasyonu yönlendiren faktörler Covid ile ilişkili faktörlerle bağlantılı.

* Bilançomuz büyümeyi durdurduktan sonra da elimizde tutacağımız varlıklar finansal şartları destekleyecek. Bugün kararlaştırdığımız varlık alım azaltımı para politikası konusunda herhangi bir doğrudan sinyal vermiyor. Varlık azaltımı faizler konusunda herhangi bir işaret vermiyor.

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* Faizler konusunda sabırlı olabileceğimizi düşünüyoruz. Temel beklentimiz tedarik zinciri sorunlarının gelecek yıl da devam edeceği yönünde. Eğer enflasyondaki gelişmelere bir yanıt vermek gerekir ise bunu yapmaktan çekinmeyiz.

POWELL KASIM TOPLANTISINI İŞARET ETMİŞTİ

Fed Başkanı Powell, eylül ayında gerçekleşen toplantıda tapering’in zamanlamasıyla ilgili kasım ayı toplantısını işaret etmiş ve varlık alımlarının 2022 yılı ortasına kadar sonlandırılacağı açıklamasında bulunmuştu. Fed, Covid-19 pandemisinin başından bu yana her ay 120 milyar dolarlık tahvil alımı gerçekleştiriyordu.

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#Altın Fiyatları#Ons Altın#Fed Kararı

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