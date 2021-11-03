Son dakika... Fed merakla beklenen faiz kararını açıkladı

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Amerikan Merkez Bankası (Fed), faiz kararını açıkladı ve beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

Fed, bugün sona eren Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısında aylık varlık hızını bu aydan başlayarak azaltma kararı aldı.

Fed hali hazırda aylık 80 milyar dolar tutarında Hazine kağıdı ve 40 milyar dolar tutarında mortgage destekli menkul kıymet olmak üzere 120 milyar dolar olan varlık alım hızını ayda 15 milyar dolar azaltacağını duyurdu.

Gözden Kaçmasın Uzmanlar Fed'in faiz kararını değerlendirdi Haberi görüntüle

FOMC toplantısından sonra yapılan açıklamada, Hazine kağıdı alımlarının aylık 10 milyar dolar ve mortgage destekli menkul kıymet alımlarının 5 milyar dolar azaltılacağı ifade edildi. Yapılan açıklamaya göre: "Bu ay 70 milyar dolar ve Aralık ayında 60 mil

yar dolar tutarında Hazine kağıdı alınacak. Mortgage destekli menkul kıymet alımı bu ay 35 ve Aralık ayında 30 milyar dolar olacak."

Fed yaptığı değerlendirmede, "Net varlık alımlarının hızında benzer azaltımların her ay yapılmasının uygun olacağı kararına varıldı. Ancak varlık alım hızını eğer gerekir ise ayarlamaya hazırız" ifadelerini kullandı.

FOMC açıklamasında ayrıca, "

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yüksek enflasyon büyük ölçüde geçici" ifadesine yer verildi. Pandemi ile ilişkili arz ve talep dengesizliklerinin bazı sektörlerde büyük fiyat artışlarına yol açtığı vurguladı.

Son FED faiz toplantısı, 21-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleşmişti. Eylüldeki toplantıda da Fed faizi yüzde 0 ile yüzde 0.25 arasında sabit bırakmıştı.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından notlar;

* Para politikası kararımıza değineceğim. Ekonomik aktivite genişledi. Aşılama tarafındaki gelişmeleri yansıtıyor. Risklere karşı dikkatliyiz. Risklere karşı dikkatli olmaya devam ediyoruz.

* Reel GSYH büyüme oranı kayda değer şekilde yavaşladı. Covıd toparlanmayı uzaklaştırmakta. Talep çok güçlü, covıd geriledikçe ekonomik toparlanma bu çeyrekte toparlanacak.

"ENFLASYON YÜZDE 2 HEDEFİNİN ÜZERİNDE DEVAM EDİYOR"

* Bu yıl güçlü ekonomik büyüme bekliyoruz. İstihdamda iyileşme hızı yavaşladı. İstihdam artışında yavaşlama belirli sektörlerde yoğunlaştı. İşverenler açık iş pozisyonlarını doldurmakta zorluklar yaşıyorlar.

* Darboğazlar beklenenden daha uzun sürecek. Darboğazlar arzın talebi nasıl yanıt vereceğini etkiliyorlar. Enflasyon yüzde 2 hedefinin üzerinde devam ediyor. Yüksek enflasyonu yönlendiren faktörler covıd ile ilişkili faktörlerle bağlantılı.

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* Yüksek enflasyonun aileler için yarattığı zorlukları anlıyoruz. Bizim araçlarımız arz sıkıntılarını hafifletemez ekonomimizin arz ve talep dengesizliklerini düzelteceğini ve enflasyonun gerileyeceğini düşünüyoruz. Enflasyonun ekonomi düzeldikçe yüzde 2 hedefine doğru düşeceğine inanıyoruz.

"VARLIK ALIMLARI GELECEK YILIN ORTASINA KADAR SONA ERECEK"

* Global tedarik zincirleri normale dönecek, ancak bunun zamanlaması belirsiz. Arz konularının geleceğinin enflasyona etkisini öngörmek zor. Eğer enflasyonun ısrarcı şekilde bizim istediğimiz seviyelerin ötesine gittiğinin işaretlerini görürsek, politikada ayarlamalar yapacak. Varlık alımları gelecek yılın ortasına kadar sona erecek.

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* Bilançomuz büyümeyi durdurduktan sonra da elimizde tutacağımız varlıklar finansal şartları destekleyecek. Bugün kararlaştırdığımız varlık alım azaltımı para politikası konusunda herhangi bir doğrudan sinyal vermiyor. Varlık azaltımı faizler konusunda herhangi bir işaret vermiyor.

"ENFLASYON ARZ DARBOĞAZLARI VE GÜÇLÜ TALEP KAYNAKLI"

* Enflasyonun gelecek yıl ikinci veya üçüncü çeyrekte ayağı gelmesinin bekliyoruz. Faizler konusunda sabırlı olabileceğimizi düşünüyoruz. Temel beklentimiz tedarik zinciri sorunlarının gelecek yıl da devam edeceği yönünde. Eğer enflasyondaki gelişmelere bir yanıt vermek gerekir ise bunu yapmaktan çekinmeyiz

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* Ekonominin nasıl geliştiğini dikkatli şekilde izliyoruz, buna göre kendimizi ayarlayacağız. Ücretlerde sorun yaratıcı bir artış görmüyoruz. Ücretlerin enflasyon ve verimliliğin üzerinde artabileceği konusunda şu anda kanıt görmüyoruz.

* Şu anda yaşamakta olduğumuz enflasyon sıkı iş gücü piyasası kaynaklı değil. Şu anda görmekte olduğumuz enflasyon arz darboğazları ve güçlü talep kaynaklı. Yüksek enflasyonun ısrarcı olduğunu görüyoruz, bu riski düzeltmek için hazır olmalıyız.

"ORTA VADEDE ENFLASYON FED'İN İŞİ"

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* Eğer varlık azaltım planından ayrılma ihtiyacı görürsek şeffaf olacağız. Eğer varlık alım hızını değiştirmek zorunda kalırsak piyasaları şaşırtmayacağız, sürpriz yapmayacağız. Orta vadede enflasyon Fed'in işi.

* Enflasyonun şu anda görmekte olduğumuz seviyesi fiyat istikrarı ile tam tutarlı değil. Enflasyon kontrol altına almak için uygun olduğunda araçlarımızı kullanacağız. Faizleri artırmak için iyi bir zaman değil, çünkü işgücü piyasasına daha da iyileşmesi için zaman vermek istiyoruz.

* Yüksek enflasyonun kalıcı bir durum haline gelmemesi için tüm araçlarımızı kullanacağız. Elimizde yüksek enflasyon var ve bunu istihdam hedeflerimiz ile dengelemeliyiz. Karmaşık, çetrefilli bir durumdayız. Maksimum istihdama ulaştığımızda, faiz artırımı için enflasyon testinin karşılandığını görmemiz çok olası.

"FAİZ ARTIRIM TESTİNİ BUGÜNDEN DEĞERLENDİRMİYORUZ"

* Yılın ilk yarısında daha çok netleşmeye ulaşmış olmayı umuyoruz. İstihdam hedefimize ulaştığımızda enflasyon testinin karşılanıp karşılanmadığında bakacağız. Faiz artırımı için testler yerine gelmedi, çünkü maksimum istihdam seviyesinde değiliz.

* Faiz artırım testini bugünden değerlendirmiyoruz. Faiz artırım testi istihdam hedefini net bir şekilde karşılamadı.

* Çok fazla ölçüme bakıyoruz, çok sıkı bir iş gücü piyasasındayız. Burada konu, iş gücü piyasasında sıkılığın ne kadar süreceği. Şu anda yüksek enflasyona yönelmiş bir risk var, bizim için sabırlı olmak uygun. Eğer adım atmamız gerekir ise buna hazır olmaya ihtiyacımız var.

"ŞU AN FAİZLERİ ARTIRMA ZAMANI DEĞİL"

* İstihdam ve enflasyon konusunda sabırlı olmak uygun, zamanın bize daha fazla şey söyleyeceğini düşünüyoruz. Şu an faizleri artırma zamanı değil.

* Eğer faizleri artırmamız gerekir ise sabırlı olacağız, ancak gerekli adımı atmaktan çekinmeyeceğiz.

"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNDE ÜSTÜMÜZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ"

* İklim değişikliği ekonomimizi nasıl etkiliyor bunun araştırmasını yapıyoruz. İklim değişikliği ile ilişkili riskler konusunda üzerimize düşeni yapacağız.

* Amerikan halkının onların çıkarları için çalışacağımıza her zaman güvenmelerini istiyoruz.

2020'Yİ SALGIN ETKİLEMİŞTİ

Fed 2020'nin ilk toplantısında değişikliğe gitmemiş faizleri 1.50 – 1.75 aralığında bırakmıştı. Fed geçtiğimiz sene Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için 18 Mart'taki toplantıyı beklemeden 3 Mart'ta 50 baz puan indirmiş ardından 16 Mart'ta faizleri 0-0,25 aralığına çekmişti.

Fed'in özellikle pandemi etkisiyle adımları faiz arttırmamak yönünde olmuştu.

FED 2021 YILINDA NE YAPTI?

FOMC 2021 yılında toplam 7 kez toplandı. Geriye sadece 14-15 Aralık tarihinde alacağı karar kaldı. FOMC toplantılarının 2021 yılındaki tarihleri ve açıkladığı faiz kararları şu şekilde oldu: