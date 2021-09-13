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Ekonomi
Haber Giriş: 13.09.2021 - 10:05 | Son Güncelleme:

Uygulama çok tartışılmıştı... Yasal işlem başlatıldı

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Uygulama çok tartışılmıştı... Yasal işlem başlatıldı

İngiltere'de karantina otel kuralları için yasal işlem başlatıldı. Gezginleri temsil eden bir hukuk firması, İngiltere'nin karantina otel politikasına karşı adım attı. Karantina uygulanan Türk aile süreci anlattı.

Yolcular, kırmızı liste ülkelerinden döndüklerinde, aşıları tam ve Covid testi negatif olsa bile 11 gece karantina otelinde kalmalı... Bu karar İngiltere'de çok tartışılmıştı. 

Londra merkezli firma PGMBM, bu kararla ilgili yargı incelemesi için çağrıda bulundu. Ancak firmanın ifadesine göre hükümet bu çağrıyı reddetti. Karantina otelinde kalmanın maliyeti şimdi 2.285 sterlin... Türkiye, Meksika, Kenya ve Afrika ve Latin Amerika'daki birçok ülke dahil olmak üzere 60'tan fazla lokasyon şu anda kırmızı listede.

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PGMBM'nin iddiası başarılı olursa, çift aşılı gezginler otellerde karantinaya girmek zorunda kalmayacak. Aynı zamanda hükümet aşılanmış olmalarına karşın otelde karantinada kalanların ücretlerini ödemek zorunda kalabilir. İngiltere'nin karantina kararını almasının ardından 100 binden fazla kişi otelde karantinaya zorlandı. 

PGMBM, yasal bir dava başlattığını söyledi. Kararı, temel insan haklarını ihlal eden bir karar olarak nitelendirdi. Firma şimdi, otel karantinasında kalmaya zorlanan herkesten ayrıntılarını kaydetmelerini ve bu kararı tersine çevirmeye zorlamayı amaçlayan toplu eylem oluşturmaya yardım etmelerini istiyor.

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Firmanın müşterilerinden Hackney'den otobüs şoförü Özgür Akyüz, hamile eşi ve üç yaşındaki kızının iki hafta önce otel karantinasında kaldığını ifade etti. Akyüz karantinada kaldıkları süreçte koronavirüse yakalandıklarını ifade etti. 

Ayrıca Akyüz, "Heathrow yakınlarındaki bir otele yerleştirildiler ve burası pislik içindeydi" derken otelde fare gördüklerini de dile getirdi. Akyüz, domuz eti yememelerine rağmen domuz pastırması ve sosis servis ettiklerini de belirtti. 

Akyüz, eşi ve kızının Türkiye'den ayrıldıklarında negatif test sunmalarına rağmen, otel karantinasında koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını belirttiler. 

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Hükümet, karantina sistemi de dahil olmak üzere ülkeyi korumak için "kararlı adımlar attığını" söyledi. Raporda, dünyadaki diğer ülkelerin de benzer önlemler aldığı belirtildi.

 

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