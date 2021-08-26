Karantina mı 27 bin liralık hapishane mi? 'İngiltere'de o zulmü yaşadım'

Yazar Gülgün Türkoğlu Pagy, üniversite öğrencisi kızına eşlik etmek için seyahat ettiği Londra’da karantina otelinde yaşadıklarını anlattı. PCR testi negatif olmasına rağmen kırmızı listeye aldığı ülkelerden gelenlere zorunlu karantina uygulayan İngiltere, yolcuları kendi belirlediği otele götürüyor ve bu 10 günlük tüm ücreti yolcudan alıyor. Kaldığı otele kızı ile birlikte 2 bin 400 pound (yaklaşık 27 bin 500 lira) ödeyen Pagy, “Bizim geldiğimiz gün kişi başı ücret 2 bin 250 pounda yükseldi” dedi. “Öyle mantık dışı şeyler yaşanıyor ki hasta olmayanı da hasta eder bu izolasyon” diyen Pagy, Hürriyet’e yaşadıklarını şöyle anlattı:

ODADA TEK KALMA GARANTİSİ BİLE YOK

“Ülkelere giriş kuralları sıklıkla değişiyor. Ben ve kızım biletimizi aldığımızda Türkiye sarı listedeydi ve koşullar daha farklıydı. Ancak şu anda kırmızı listeye alındığını biliyorduk. Yani bu karantinayı bilerek uçtuk. Uçağa binmeden önce ikimiz de PCR testi yaptırdık ve negatif çıktık. Ancak İngiltere’nin aldığı son kararlarda bunun hiçbir önemi yok ve kendi belirledikleri otelde herkesi 10 gün karantinaya alıyorlar. Ülkeye girerken imzaladığımız kâğıtta burada içeceğin suyu bile ödetiyorlar. Koşullara göre odada tek kalacağınıza dair bir garanti verilmiyor. Kırmızı ülkelerden gelenlerle aynı odaya konulabiliyorsunuz. Zaten eğer Türkiye’den İngiltere’ye gidiyorsanız belli beş havalimanı dışında başka bir yere uçma özgürlüğü hâlâ yok. Tüm bunlar çok korkunç uygulamalar. İnsanların hak ve özgürlükleri ellerinden alınıyor.”

‘İSTER 4, İSTER 34 AŞILI OLUN’

Uçaktan indiklerinde 900 metre içinde 3 kez aynı belgelerin en baştan sorgulandığını anlatan Pagy, “Burada hangi ülke vatandaşı olursanız olun, ister 4 aşılı ister 34 aşılı olun kırmızı listedeki ülkelerden geliyorsanız aynı uygulamaya tabi tutuluyorsunuz. Buradaki insanlar son derece mesafeli ama samimi. Aslında kuralları uygulayanlar da yaptıklarının ne kadar mantıksız olduğunun farkında. Uçaktan inen tüm yolcular herkesin gümrük işleri bitene kadar otobüste bekletildi. Bu sistemde hem alıkonulanlar hem de alıkoyanlar net bir şekilde utanç içerisinde. Oteli seçme hakkınız yok, oda türü seçme hakkınız yok. Biz otel ücretini karşıladık ancak paranız olmazsa ne oluyor onu bile bilmiyoruz. Günde sadece iki kez 15 dakika yürüyüş hakkımız var. Adeta volta atılan bir bahçe. Önce güvenliği arıyoruz. Biri gelip bizi alıyor. Maskemizi takıp kendi başımıza bahçeye çıkma hakkımız yok. Ama görevliler de utanıyor bunun insanlık dışı bir uygulama olduğunun farkındalar. 10 gün boyunca maymunlar gibi camlardan dışarıyı izliyoruz. Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi bunlar toplumsal sağlığı korumak için mi yapılıyor?

MAYISTA EVDE KARANTİNA MÜMKÜNDÜ

Ülkeler asıl olan insan sağlığı dese de bu uygulamalarda sağlıklı insanlar sağlıksız hale getiriliyor. Mayıs ayında İngiltere’ye geldiğimizde uçacağım yeri seçebiliyordum, evde karantinaya giriyordum. Şimdi İngiltere bir açıklama ile tüm uygulamayı değiştirdi. Burada elbette ülkeler arasında politik dengeler belirleyici oluyor.”

4 GÜN DAHA

Karantinada dört günleri kaldığını belirten Gülgün Türkoğlu Pagy, 8. gündeki testleri negatif çıkarsa 10. günün sonunda özgürlüklerine kavuşacaklarını söyledi.

‘TÜRKİYE’Yİ LİSTEDEN KALDIRIN’ ÇAĞRISI

İngiliz milletvekilleri, Türkiye’ye yönelik mayıs ayından bu yana devam eden seyahat kısıtlamalarını eleştirdi. İşçi Partisi Milletvekili Ben Bradshaw, İngiliz basınına yaptığı açıklamada, koronavirüs kurallarının insanları yurt dışına seyahat etmekten caydırdığını ve bu durumun ekonomiyi olumsuz etkilediğini vurguladı. İngiltere’ye seyahat kısıtlamaları, kırmızı, amber ve yeşil olarak üç kategoride sıralanıyor. Üç haftada bir güncellenen listede, Türkiye’nin kırmızıdan amber listesine alınacağı tahmin edilirken; Hırvatistan, İsrail ve Litvanya gibi bazı Avrupa ülkelerinin ise yeşilden ambere geçirilebileceği düşünülüyor. İngiliz Times gazetesinin haberine göre, Türkiye’deki bulaş verilerinin, son 3 haftadır amber listedeki İspanya ile aynı, 1.7 olduğuna dikkat çekiliyor.

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