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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 31.03.2021 - 17:07 | Son Güncelleme:

Türkiye'de bir ilk... Sakarya'da 3 ayda kuruldu, 30 milyon euro harcandı

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Sakarya'da nitril eldiven üretimi için 3 ayda kurulan fabrika, Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyor. 30 milyon euro harcanan fabrikanın ilk etabında 400 kişi istihdam edilecek.

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  • Sağlık çalışanlarının eldiven ihtiyacı Sakaryada kurulan fabrikadan karşılanacak
  • Sağlık çalışanlarının eldiven ihtiyacı Sakaryada kurulan fabrikadan karşılanacak
  • Sağlık çalışanlarının eldiven ihtiyacı Sakaryada kurulan fabrikadan karşılanacak
  • Sağlık çalışanlarının eldiven ihtiyacı Sakaryada kurulan fabrikadan karşılanacak
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde, daha çok sağlık çalışanlarının kullandığı nitril eldiven üretimi için yerli kaynaklarla yaklaşık 3 ayda kurulan fabrikanın gelecek ay faaliyete geçmesi hedefleniyor.

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Hendek 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 12 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 20 bin metrekare alana Bemak Makine Grup tarafından kurulan fabrikada, 110 metre uzunluğunda ve 9 metre yüksekliğinde 6 üretim hattı hazırlandı.

Türkiyede bir ilk... Sakaryada 3 ayda kuruldu, 30 milyon euro harcandı

Firmanın yönetim kurulu üyesi Merve Beşen, AA muhabirine, Türkiye'de bu alandaki ilk fabrika kurulumunu gerçekleştirdiklerini söyledi. Nisanda faaliyete geçecek tesisle yıllık 25 milyon kutu nitril eldiven tüketilen Türkiye'nin ithalatını azaltmayı hedeflediklerini anlatan Beşen, dünyada eldiven taleplerinin yüzde 70'ini nitril eldivenlerin oluşturduğunu kaydetti.

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Fabrikadaki üretimle nitril eldiven ithalatının kısa vadede azaltılacağına, orta ve uzun vadede yeni kurulacak fabrikalarla tamamen sonlandırılabileceğine işaret eden Beşen, fabrikada ilk etapta 400 kişinin istihdam edileceğini belirtti.

Türkiyede bir ilk... Sakaryada 3 ayda kuruldu, 30 milyon euro harcandı

"TÜRK MÜHENDİSLİĞİNİ YÜCELTECEK İŞLER YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Dünyada Türk mühendisliğini yüceltecek işler yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Beşen, "Bemak Grup Makine olarak tamamen milli mühendislik ve yerli kaynakları kullanarak 3 ay gibi kısa bir sürede tamamlamış olduğumuz nitril eldiven makinelerimizi teslim etme safhasına geldik. 6 hattan oluşan, yıllık üretim kapasitesi 7 milyon kutu olan bu tesisin anahtar teslim maliyeti 30 milyon doları buldu. Türkiye'de ilk defa üretilecek olan nitril eldivenin tesis kurulumunda bulunmaktan dolayı büyük onur duyuyoruz." diye konuştu.
Beşen, fabrikada saatte 15 bin eldiven üretileceğini sözlerine ekledi.

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