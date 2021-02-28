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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 28.02.2021 - 11:52 | Son Güncelleme:

Eskişehir'de üretiliyor! Yurt dışına ihraç ediliyor

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Eskişehir'de üretiliyor! Yurt dışına ihraç ediliyor
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Eskişehir'de 8 aylık çalışmalar sonucunda üretilen HEPA filtreli taşınabilir hava temizleme cihazı Yurt içindeki özel hastanelerde, bazı kamu kurum ve kuruluşların yanı sıra yurt dışına ihraç ediliyor.

Eskişehir'de bir firma tarafından geliştirilen HEPA filtreli taşınabilir hava temizleme cihazı, yurt dışından talep görüyor. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu bir hava temizleme sistemleri firması, yaklaşık 8 aylık çalışmanın sonunda hava temizleme cihazı geliştirdi.

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Froumann Ar-Ge Merkezi Müdürü Duygu Yalnızoğlu, AA muhabirine, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) hava yoluyla bulaştığının ortaya çıkmasıyla Ar-Ge çalışmasına başladıklarını belirterek, havayı temizlemenin en etkili yolunun taşınabilir HEPA filtreli sistemler olduğunu belirlediklerini söyledi.

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Eskişehirde üretiliyor Yurt dışına ihraç ediliyor

Çalışmalar sonucunda HEPA filtreli taşınabilir hava temizleme cihazı geliştirdiklerini anlatan Yalnızoğlu, cihazın testler sonucu yüzde 99 filtreleme yaptığının belirlendiğini ifade ederek, "Kullanımı da çok basit bir cihaz. Ekstra bir havalandırma kanalına ihtiyaç duymadan çalışıyor. Dokunmatik bir kontrol paneliyle yönetiliyor." dedi.

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"EKİM AYINDAN BU YANA AKTİF SATIŞLARA BAŞLADIK"

Duygu Yalnızoğlu, şunları kaydetti:
"Cihazlarımız havadaki alerjenleri, tozları, uçucu organik gazlar, kötü kokuların yanı sırada bakteri ve virüsleri filtre edebiliyor. Geniş alanlarda kullanılmak üzere dizayn edilen cihazlarımız 100, 200 ve 300 metrekare alanın havasını temizlemek için tasarlandı. Ekim ayından bu yana aktif satışlara başladık. İhracatına da başladık. Yurt içindeki özel hastanelerde, bazı kamu kurum ve kuruluşları ile Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde cihazlarımız kullanılıyor. Bakü Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'na 20 cihaz verdik. Havalimanının yolcu bekleme salonları ile restoran kısımlarında bulunuyor. Ukrayna ve İngiltere'ye ihracat gerçekleştirdik."

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